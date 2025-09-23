Скандал с ремонта на училище в Пловдив

Новите класни стаи в дългоремонтираното СУ „Пейо Яворов“ против Наредбата за осветление

„Борбата с ранното детско късогледство очевидно не е тема за управата на гр. Пловдив, но тук има и директно нарушение на Наредба“, сигнализират родители

След година и половина ремонт, с едногодишно закъснение и сериозно оскъпяване, обновеното средно училище „Пейо Яворов“ в Пловдив предизвика буря от недоволство сред родители. Причината – новите класни стаи са проектирани така, че децата седят с гръб към прозорците, а учителите преподават с лице срещу слънцето.

Припомняме, че преди 8 дни Над 800 деца и стотици развълнувани родители прекрачиха прага на обновеното СУ „Пейо Яворов“ в празничния първи учебен ден

Според сигнал на инженер д-р Росен Костурков, народен представител и член на парламентарната комисия по образование в 47-то, 48-то и 49-то Народно събрание от ПП-ДБ, до редакцията на медията ни, подобно разположение е в директно нарушение на Наредба № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г.(Чл. 46, Таблица 2, ред 5), която изисква естествената светлина в класните стаи да пада отляво на учениците, за да не засенчват тетрадките си при писане.

„Борбата с ранното детско късогледство очевидно не е тема за управата на гр. Пловдив, но тук има и директно нарушение на Наредба № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата“, пише в сигнала.

„Как РЗИ допусна децата да си развалят зорлем очите, а учителите да преподават срещу слънцето и след часовете да страдат от мигрена?“ – пита Костурков.

Възмутените родители напомнят и за абсурда по време на ремонта, когато в продължение на месеци 7-8 годишни деца са били принудени да учат в офис част на спортна зала.

Снимка: архив Под тепето

Снимки от новите класни стаи показват чинове, подредени с гръб към прозорците, а светлината от южните прозорци е ограничена от жълти щори.

Въпросите на гражданите са към РЗИ – Пловдив, които би трябвало да следят за спазването на нормите за безопасност и здраве в учебната среда.

Докато институциите мълчат, учениците и учителите започнаха новата учебна година в помещения, които според родители застрашават зрението и здравето им.

Още по темата за рисковете за здравето на децата на Пловдив четете в След Първия учебен ден: Тържествата приключиха, оцеляването продължава.









