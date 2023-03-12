Родители искат връщане на маршрута на автобус номер 29

Възстановяване на маршрута на автобус номер 29 през бул. „Хаджи Димитър“ искат родители. След началото на ремонта на булеварда, който свързва Коматевския възел с ул. „Царевец“, рейсът минава по Пещерско шосе. Това значително удължава времето за пътуване, информират родителите.
Проблемът е свързан предимно с учениците от Математическата гимназия. Пътуващите особено до ЖК „Тракия“ ученици се прибират изключително късно, когато приключат с втора смяна занятия. Надеждата на родителите е с възстановяване на движението по булеварда да се върне и стария маршрут на 29-ката.
Движението по булевард „Хаджи Димитър“ ще бъде възстановено от 13 март, според прессъобщение, разпространено от местната власт.
953 коментари
купить пылесос дайсон v15 detect купить пылесос дайсон v15 detect .
купить дайсон беспроводной пылесос в ростове pylesos-dn-1.ru .
стайлер дайсон для волос с насадками цена официальный сайт купит… dn-fen-kupit.ru .
пылесос dyson оригинал pylesos-dn-1.ru .
дайсон стайлер для волос купить цена с насадками официальный сай… дайсон стайлер для волос купить цена с насадками официальный сай… .
официальный сайт дайсон стайлер для волос купить цена с насадкам… официальный сайт дайсон стайлер для волос купить цена с насадкам… .
фен купить дайсон официальный сайт stajler-dsn.ru .
стайлер дайсон купить оригинал официальный сайт dn-fen-kupit.ru .
фен купить дайсон фен купить дайсон .