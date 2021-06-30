До съществуващата от години детска игрална зона на Бунардижка днес бе открита първата и единствена в Пловдив специализирана площадка за игра за деца в неравностойно положение.
Идеята е дечицата със специални потребности да играят и общуват заедно с приятелите и връстниците си, каза кметът на район “Централен” Георги Стаменов.
Площадката разполага с люлка-везна, люлка махало и въртележка на кота нула.
Всички уреди са сертифицирани по европейски стандарти за използване от деца с увреждания. Те са доставени и монтирани от пловдивска фирма.
„Така няма да е необходимо, когато се налага поддръжка, да се чака с дни и седмици, а и е хубави да си партнираме с местния бизнес,“ коментира райкметът.
На откриването присъства заместник-кметът по социална политика и младежки дейности Георги Титюков, директорът на Областна дирекция “Социални дейности” д-р Надя Танева, общински съветници и на г-жа Женя Дженкова, координатор на проекта „Различните“ деца на България“.
Дженкова връчи на кмета на район “Централен” благодарствен знак от името на организацията.
“Благодаря за признанието, за мен то означава много,” каза Стаменов.
Райкметът обяви, че екипът му подготвя проект за специализирана площадка за деца и младежи с увреждания, която ще е на над 1,5 дка площ. Уредите ще са съобразно специфичните им нужди. Очакванията са за него да има финансиране през следващата година, за да бъде изпълнен.
“Оглеждаме два терена. Една от възможностите е на бул. Свобода в зелената зона, там има достатъчно площ. Има и изграден паркинг, което ще улесни достъпа на родителите до самото съоръжение. В момента разработваме проекта, поради спецификата на зоната, улиците и изискването площадката да бъде само с един вход, за да може да има безопасност и контрол от страна на възрастните,” коментира в отговор на въпрос на Под тепето Георги Стаменов.
1 240 коментари
Arkadaşlar, Grandpashabet Casino son linki açıklandı. Giremeyenler şu linkten giriş yapabilir Grandpashabet Güvenilir mi
Herkese selam, bu site oyuncuları adına kısa bir bilgilendirme paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi Vaycasino adresini tekrar değiştirdi. Erişim sorunu yaşıyorsanız panik yapmayın. Çalışan siteye erişim linki şu an aşağıdadır: Resmi Site Paylaştığım bağlantı ile vpn kullanmadan hesabınıza girebilirsiniz. Güvenilir bahis deneyimi sürdürmek için Vaycasino tercih edebilirsiniz. Tüm forum üyelerine bol kazançlar temenni ederim.
Matbet TV güncel linki lazımsa doğru yerdesiniz. Maç izlemek için tıkla: Hemen Oyna Yüksek oranlar burada. Gençler, Matbet yeni adresi açıklandı.
Matbet TV guncel adresi ar?yorsan?z iste burada. H?zl? icin: https://matbet.jp.net/# Yuksek oranlar bu sitede. Arkadaslar, Matbet son linki ac?kland?.
Herkese selam, Casibom kullanıcıları için kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Herkesin bildiği üzere site giriş linkini BTK engeli yüzünden sürekli taşıdı. Erişim hatası çekenler için çözüm burada. Resmi Casibom giriş bağlantısı artık burada Resmi Site Bu link ile doğrudan siteye erişebilirsiniz. Ek olarak kayıt olanlara sunulan yatırım bonusu kampanyalarını da inceleyin. Güvenilir slot keyfi sürdürmek için Casibom tercih edebilirsiniz. Tüm forum üyelerine bol kazançlar dilerim.
Grandpashabet giriş linki arıyorsanız doğru yerdesiniz. Hızlı giriş yapmak için tıkla Grandpashabet İndir Yüksek oranlar burada.
Matbet güncel adresi arıyorsanız işte burada. Sorunsuz için tıkla: Resmi Site Canlı maçlar bu sitede. Arkadaşlar, Matbet bahis son linki belli oldu.
Bahis severler selam, bu populer site kullan?c?lar? icin k?sa bir paylas?m yapmak istiyorum. Bildiginiz gibi site adresini erisim k?s?tlamas? nedeniyle tekrar tas?d?. Erisim problemi yas?yorsan?z dogru yerdesiniz. Cal?san Casibom giris linki su an burada Casibom Yeni Adres Bu link ile direkt siteye baglanabilirsiniz. Ayr?ca kay?t olanlara sunulan yat?r?m bonusu f?rsatlar?n? mutlaka kac?rmay?n. Guvenilir slot keyfi icin Casibom dogru adres. Herkese bol sans dilerim.