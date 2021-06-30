До съществуващата от години детска игрална зона на Бунардижка днес бе открита първата и единствена в Пловдив специализирана площадка за игра за деца в неравностойно положение.
Идеята е дечицата със специални потребности да играят и общуват заедно с приятелите и връстниците си, каза кметът на район “Централен” Георги Стаменов.
Площадката разполага с люлка-везна, люлка махало и въртележка на кота нула.
Всички уреди са сертифицирани по европейски стандарти за използване от деца с увреждания. Те са доставени и монтирани от пловдивска фирма.
„Така няма да е необходимо, когато се налага поддръжка, да се чака с дни и седмици, а и е хубави да си партнираме с местния бизнес,“ коментира райкметът.
На откриването присъства заместник-кметът по социална политика и младежки дейности Георги Титюков, директорът на Областна дирекция “Социални дейности” д-р Надя Танева, общински съветници и на г-жа Женя Дженкова, координатор на проекта „Различните“ деца на България“.
Дженкова връчи на кмета на район “Централен” благодарствен знак от името на организацията.
“Благодаря за признанието, за мен то означава много,” каза Стаменов.
Райкметът обяви, че екипът му подготвя проект за специализирана площадка за деца и младежи с увреждания, която ще е на над 1,5 дка площ. Уредите ще са съобразно специфичните им нужди. Очакванията са за него да има финансиране през следващата година, за да бъде изпълнен.
“Оглеждаме два терена. Една от възможностите е на бул. Свобода в зелената зона, там има достатъчно площ. Има и изграден паркинг, което ще улесни достъпа на родителите до самото съоръжение. В момента разработваме проекта, поради спецификата на зоната, улиците и изискването площадката да бъде само с един вход, за да може да има безопасност и контрол от страна на възрастните,” коментира в отговор на въпрос на Под тепето Георги Стаменов.
1 232 коментари
Grandpasha giriş linki lazımsa işte burada. Sorunsuz erişim için tıkla Tıkla Git Yüksek oranlar bu sitede.
Gençler, Grandpashabet Casino yeni adresi belli oldu. Adresi bulamayanlar şu linkten giriş yapabilir https://grandpashabet.in.net/#
Grandpashabet guncel linki laz?msa dogru yerdesiniz. Sorunsuz erisim icin Grandpashabet Guvenilir mi Deneme bonusu bu sitede.
Dostlar selam, bu popüler site oyuncuları adına kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi bahis platformu giriş linkini erişim kısıtlaması nedeniyle sürekli güncelledi. Siteye ulaşım problemi yaşıyorsanız doğru yerdesiniz. Çalışan siteye erişim bağlantısı artık burada Casibom Twitter Bu link üzerinden doğrudan hesabınıza girebilirsiniz. Ayrıca yeni üyelere verilen yatırım bonusu fırsatlarını mutlaka kaçırmayın. Lisanslı slot deneyimi için Casibom tercih edebilirsiniz. Tüm forum üyelerine bol şans dilerim.
Herkese selam, bu site oyuncular? icin onemli bir duyuru yapmak istiyorum. Malum platform giris linkini tekrar degistirdi. Erisim hatas? yas?yorsan?z endise etmeyin. Son Vaycasino giris adresi art?k burada: https://vaycasino.us.com/# Paylast?g?m baglant? ile direkt hesab?n?za erisebilirsiniz. Guvenilir bahis keyfi surdurmek icin Vay Casino dogru adres. Tum forum uyelerine bol kazanclar dilerim.
Herkese merhaba, Vaycasino oyuncuları adına kısa bir duyuru paylaşıyorum. Malum site giriş linkini tekrar güncelledi. Giriş sorunu yaşıyorsanız endişe etmeyin. Yeni Vay Casino giriş adresi artık aşağıdadır: https://vaycasino.us.com/# Paylaştığım bağlantı üzerinden doğrudan hesabınıza girebilirsiniz. Lisanslı casino keyfi için Vaycasino tercih edebilirsiniz. Tüm forum üyelerine bol şans dilerim.
Grandpasha giriş linki arıyorsanız doğru yerdesiniz. Sorunsuz erişim için tıkla Grandpashabet Deneme bonusu bu sitede.
Herkese selam, Casibom kullanıcıları için kısa bir duyuru paylaşıyorum. Herkesin bildiği üzere bahis platformu giriş linkini BTK engeli yüzünden tekrar güncelledi. Siteye ulaşım sorunu çekenler için çözüm burada. Güncel Casibom giriş bağlantısı artık burada Casibom Apk Bu link üzerinden vpn kullanmadan siteye erişebilirsiniz. Ayrıca yeni üyelere verilen freespin kampanyalarını da kaçırmayın. Lisanslı slot deneyimi sürdürmek için Casibom tercih edebilirsiniz. Herkese bol şans dilerim.
Bahis severler selam, bu popüler site kullanıcıları adına kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi bahis platformu giriş linkini BTK engeli yüzünden tekrar değiştirdi. Giriş hatası yaşıyorsanız link aşağıda. Çalışan Casibom giriş bağlantısı şu an aşağıdadır https://casibom.mex.com/# Bu link üzerinden direkt siteye bağlanabilirsiniz. Ayrıca kayıt olanlara sunulan hoşgeldin bonusu kampanyalarını da inceleyin. Güvenilir bahis deneyimi sürdürmek için Casibom tercih edebilirsiniz. Tüm forum üyelerine bol kazançlar dilerim.
Matbet TV giriş linki lazımsa doğru yerdesiniz. Hızlı için tıkla: Matbet İndir Yüksek oranlar burada. Arkadaşlar, Matbet yeni adresi belli oldu.