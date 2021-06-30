До съществуващата от години детска игрална зона на Бунардижка днес бе открита първата и единствена в Пловдив специализирана площадка за игра за деца в неравностойно положение.
Идеята е дечицата със специални потребности да играят и общуват заедно с приятелите и връстниците си, каза кметът на район “Централен” Георги Стаменов.
Площадката разполага с люлка-везна, люлка махало и въртележка на кота нула.
Всички уреди са сертифицирани по европейски стандарти за използване от деца с увреждания. Те са доставени и монтирани от пловдивска фирма.
„Така няма да е необходимо, когато се налага поддръжка, да се чака с дни и седмици, а и е хубави да си партнираме с местния бизнес,“ коментира райкметът.
На откриването присъства заместник-кметът по социална политика и младежки дейности Георги Титюков, директорът на Областна дирекция “Социални дейности” д-р Надя Танева, общински съветници и на г-жа Женя Дженкова, координатор на проекта „Различните“ деца на България“.
Дженкова връчи на кмета на район “Централен” благодарствен знак от името на организацията.
“Благодаря за признанието, за мен то означава много,” каза Стаменов.
Райкметът обяви, че екипът му подготвя проект за специализирана площадка за деца и младежи с увреждания, която ще е на над 1,5 дка площ. Уредите ще са съобразно специфичните им нужди. Очакванията са за него да има финансиране през следващата година, за да бъде изпълнен.
“Оглеждаме два терена. Една от възможностите е на бул. Свобода в зелената зона, там има достатъчно площ. Има и изграден паркинг, което ще улесни достъпа на родителите до самото съоръжение. В момента разработваме проекта, поради спецификата на зоната, улиците и изискването площадката да бъде само с един вход, за да може да има безопасност и контрол от страна на възрастните,” коментира в отговор на въпрос на Под тепето Георги Стаменов.
1 080 коментари
п»їRecently, I discovered an informative guide regarding cheap Indian generics. It explains the manufacturing standards when buying antibiotics. In case you need cheaper alternatives, go here: п»їhttps://kisawyer.us.com/# Online medicine order. Cheers.
п»їLately, I stumbled upon a great page about cheap Indian generics. It details the manufacturing standards for ED medication. If anyone wants Trusted Indian sources, visit this link: п»їhttps://kisawyer.us.com/# buy medicines online in india. Cheers.
п»їJust now, I found a great resource concerning generic pills from India. It covers the manufacturing standards on prescriptions. If anyone wants factory prices, read this: п»їtop online pharmacy india. Good info.
Sharing, a detailed guide on cross-border shipping rules. It breaks down the best shipping methods for antibiotics. Source: п»їUpstate Medical.
If you want to save cash on meds, I suggest reading this report. It reveals shipping costs. Good deals at this link: п»їpolkcity.us.com.
п»їJust now, I discovered a helpful report regarding Indian Pharmacy exports. It covers WHO-GMP protocols when buying antibiotics. In case you need reliable shipping to USA, visit this link: п»їhttps://kisawyer.us.com/# indian pharmacy online. Might be useful.
FYI, a detailed overview on Mexican Pharmacy safety. It breaks down quality control for generics. Source: п»їhttps://polkcity.us.com/# farmacias mexicanas.
п»їRecently, I found a helpful resource about buying affordable antibiotics. It details how to save money for generic meds. In case you need factory prices, read this: п»їkisawyer.us.com. Hope it helps.