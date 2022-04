Приятни, но и неприятни изненади в номинациите за Награда Пловдив

Неприятна изненада е липсата на конкуренция в два раздела- само по една номинация е допусната до финала в категориите „Журналистика” и „Архитектура”

Едно от събитията на 2021г.- концептуалната изложба на Силвия Митовска и Петър Белев „Persona“ се бори за приза в категория „Изобразително изкуство”

Приятни, но и неприятни изненади, поднесоха решенията на комисиите в различните категории за Награда Пловдив за творчески постижения през изминалата 2021г.

Да започнем с вторите. Неприятната изненада е, че някои категории започват тотално да се неглижират от съответните професионални гилдии и остават почти „кухи”, с което се дава погрешен сигнал към публиката, че в тези сфери постижения няма. А не е така.

Общо 54 са били внесените предложения за удостояване с най-важния градски приз за събития и културни факти, реализирани през предходната година в общо 12-те категории. Едва по една номинация е допусната до финала в две от категориите. Надбягване с един кон имаме в разделите Журналистика в сферата на културата и Архитектура и естетизация на градската среда.

В първия единствен до финала стигна бившият главен редактор на Марица Антон Баев, но не за журналистически труд от тази година, а за сборник “Начо On My Mind“ с документални записки от интервюта с Атанас Кръстев – Начо Културата, правени през 1997 г. и излизали в пловдивския вестник. Явно пандемичната 2021г. се е отразила сериозно на медийния пейзаж в сферата на културата, но ако е нямало други достойни номинации, то категорията трябваше просто да остане „празна” и наградата да не отиде при никого. А Антон Баев да се бори за приза в раздел „„Художествена литература и хуманитаристика”, най-малко защото все пак става въпрос за книжно издание.

В раздел Архитектура и естетизация на градската среда журито е допуснало единствено номинацията на „Арконт Дизайн“ ООД, като част от ДЗЗД „Форум Дизайн“, ръководител колектив арх. Радка Стефанова за основен ремонт и реконструкция на Детска градина „Перуника“ и основен ремонт и реконструкция на СУ „Любен Каравелов“ – сграда 2. Да, проектантският екип свърши добра работа, особено по реставрацията на старата сграда на „Любен Каравелов”, по през изминалата година имаше и други много добри реставрационни и архитектурни решения, които не са били отразени като важни. Тук, както и в сферата на журналистиката, критиката трябва да е насочена основно към самите гилдии, които за поредна година са пасивни откъм номинациите на отличниците сред колегите.

От отдел Култура отчитат голям интерес към новата категория за удостояване със Специалната награда „Пловдив” за изключителни постижения и цялостен принос в областта на изкуството и културата. Там предложенията са били 12. От тях само две, но за сметка на това изключително знакови имена, останаха на финала- директорът на пловдивския театър Кръстю Кръстев и режисьорът Леонард Капон. Въпросът е какво се случва с другите 10 кандидата за приза в този раздел. Под тепето дочу, че сред номинациите за изключителни постижения е имало също толкова изключителни изненадващи номинирани имена, някои от които са нямали нищо общо със сферата на културата. Което е другата неприятна изненада- че разни хора започват масово да номинират други хора, без да отчитат основния смисъл на Награда Пловдив- да се посочват важните събития и културни факти, реализирани през предходната година, още повече за изключителни постижения в сферата на културата.

С неприятните изненади обаче спираме дотук.

В другите категории като че ли се отчита най-качествения културен продукт през годината, може би с малки изключения.

Особено приятно за екипа на Под тепето е да види в номинациите за Изобразително изкуство Силвия Митовска и Петър Белев с тяхната мултижанрова изложба „Persona“ в изложбена зала „2019“- без съмнения едно от събитията на пандемичната година. Както и техният конкурент- друго такова събитие в същото изложбено пространство. А именно съвместната изложба „Без герои“ на Севдалина Кочевска и Петър Кочевски. И двете изложби са знакови с това, че представят днешната гледна точка към света с инструментите на съвременното визуално изкуство. Третият номиниран в категорията е също толкова знаков творец-Ангел Гешев с изложба „Срещи“.

Силна е конкуренцията и в раздел „Художествена литература и хуманитаристика” бе отчетено голямото задръщане на Красимир Димовски със сборника му с разкази „„Момичето, което предсказваше миналото. 13 невръстни разказа”. Той е в конкуренцията на Владислав Христов за също много добрия сборник с кратки разкази и миниатюри „Мопсът на Вазов”.

Ето и всички номинации:

РАЗДЕЛ „ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА И ХУМАНИТАРИСТИКА”

Владислав Христов – за „Мопсът на Вазов“, сборник с кратки разкази и миниатюри

Красимир Димовски – за „Момичето, което предсказваше миналото. 13 невръстни разказа“, сборник с разкази

РАЗДЕЛ „ХУДОЖЕСТВЕН ПРЕВОД“

Васил Самоковлиев – За художествен превод от чешки език на новелата „Сватби в къщата“ от Бохумил Храбал – първата книга от автобиографичната трилогия на Храбал

Здравка Петрова – За художествен превод от руски език на книгата „Записки на блокадния човек“ от Лидия Гинзбург

РАЗДЕЛ „ЖУРНАЛИСТИКА В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА“

Антон Баев – За “Начо On My Mind“ – документални записки от интервюта с една от най-забележителните фигури в българската култура Атанас Кръстев – Начо Културата

РАЗДЕЛ „АРХИТЕКТУРА И ЕСТЕТИЗАЦИЯ НА ГРАДСКАТА СРЕДА“

„Арконт Дизайн“ ООД, като част от ДЗЗД „Форум Дизайн“ – ръководител колектив арх. Радка Стефанова- За комплекс от два обекта, функциониращи в сферата на образованието:

основен ремонт и реконструкция на Детска градина „Перуника“ и основен ремонт и реконструкция на СУ „Любен Каравелов“ – сграда 2

РАЗДЕЛ „МУЗИКА“

Къща за музикални вълшебства „Дивизи“ – Дивизи ЕООД – За „Приказки в оркестъра“ – заключителен концерт на проекта „Деца в оркестъра“

Държавна опера – Пловдив – За рок операта „Исус Христос Суперзвезда“ от Андрю Лойд Уебър и Тим Райс с режисьор Веселка Кунчева и диригент Константин Добройков

Ивайло Михайлов, тенор – За високи художествени постижения при реализирането и изпълнението на цикъла „Опера бутик – Песните на Пучини”.

РАЗДЕЛ „ТАНЦОВО ИЗКУСТВО“

Мюзикхолен театър – Пловдив -За танцово-театрален мултимедиен шоу спектакъл „Прераждане“, Хореография, сценарий и мултимедия- Николай Серафимов, режисьор – Васил Караманлиев

Държавна опера – Пловдив – За балетния спектакъл “Лукчо” от Карен Хачатурян по книгата на Джани Родари, с хореограф Ангелина Гаврилова

РАЗДЕЛ „ТЕАТЪР“

Постановъчния екип и актьорския състав на спектакъла „Коприна“ – Драматичен театър „Н.О. Масалитинов“– Пловдив -За спектакъла „Коприна“, по романа на Алесандро Барико, драматизация на Александър Секулов, по повод 140-годишнината от създаването на театъра. Режисьор Диана Добрева.

РАЗДЕЛ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“

Севдалина Кочевска и Петър Кочевски-За съвместна изложба „Без герои“ в изложбена зала „2019“

Силвия Митовска и Петър Белев-За съвместна изложба „Persona“ в изложбена зала „2019“

Ангел Гешев – За изложба „Срещи“ в арт ателие „Веселин Русев“

РАЗДЕЛ „АУДИОВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, ФОТОГРАФИЯ И ОПЕРАТОРСКО МАЙСТОРСТВО“

Георги Вачев – За фотографска изложба „Музи“ в постоянната експозиция „Мексиканско изкуство“ на ГХГ, част от програмата на фестивала „Международни фотографски срещи“

Александър Карамфилов – За поредицата „Мемоарите на един артист“ – публицистичен проект, насочен към артистите от Драматичен театър – Пловдив

РАЗДЕЛ „ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И СЪХРАНЯВАНЕ НА ПАМЕТТА“

Камара на архитектите в България – Регионална колегия Пловдив, Съвет с председател арх. Чавдар Танев и членове арх. Галя Кръстева, арх. Георги Шопов, арх. Димитър Балджиев, арх. Ива Стоянова, арх. Пламен Делижов и арх. Юлия Георгиева- За проведена дискусия: „Архитектурата като монументално изкуство. Братската могила – минало, настояще, бъдеще“ в рамките на „Архитектурен Форум Пловдив 2021“

БНТ Пловдив – За документалната поредица „Открий Пловдив“ – десет кратки филма, посветени на историческите, архитектурни и културни забележителности на Пловдив

РАЗДЕЛ „ПРОИЗВЕДЕНИЕ НА ИЗКУСТВОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ДЕЦА“

Постановъчният екип и актьорския състав на спектакъла „Бомбето“ – Държавен куклен театър – Пловдив – За „Бомбето“ по Йордан Радичков – семеен спектакъл за деца 12+ години и техните родители

Невена Кючукова, художествен ръководител, композитор – За концерт-спектакъл „Пеещите котенца и приятели“ по повод Деня на детето в Летен театър на Бунарджика

РАЗДЕЛ „СЪВРЕМЕННИ МУЛТИЖАНРОВИ ИЗКУСТВА“

Държавна опера – Пловдив – За мултимедийният музикално-танцов спектакъл „Кармина Бурана“ от Карл Орф на върха на хълм Бунарджика, част от OPERA OPEN 2021

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив -Четири впечатляващи арт събития, обединени във фестивален формат Made аt the Academy 2021, полифонично изграден мултижанров продукт на възпитаници и преподаватели от АМТИИ

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ И ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС

Леонард Капон, режисьор – За изключителен принос в развитието на изкуството, културата, кукления театър за деца и възрастни и над 170 реализирани постановки в страната и чужбина.

Кръстю Кръстев – директор и главен художествен ръководител на Драматичен театър – Пловдив от 2010 г. – За изключително високи творчески постижения в областта на културния и театрален мениджмънт, поддържане на високо художествено и професионално ниво на театралната продукция, поддържане на най-високи професионални стандарти в театралното изкуство, довели до спечелени близо 50 награди „Икар”, „Аскеер”, „Пловдив” и други.

Тържествената церемония за връчване на Награда „ПЛОВДИВ“о ще се състои на 18 май 2021 г., сряда, от 19.30 часа в Държавен куклен театър – Пловдив, домакин на събитието, който тази година чества 75- годишен юбилей.

Всички, които желаят, могат да се включат в нашата благотворителна кауза и да донесат детска книжка по свой избор, която да оставят в библиотеката във фоайето на Кукления театър. Събраните книги ще бъдат дарени на Детска клиника към УМБАЛ „Свети Георги“.

Събитието ще се предава директно по БНТ. На откритото пространство до Римския стадион ще бъде разположен видео екран, на който също може да се проследи церемонията на живо.