Пловдивчанка е II-ра на Мисис Европа

Силвия Величкова е сред най-красивите омъжени жени на континента – ГАЛЕРИЯ

Легендарният чар и магнетизъм на жените от вековния Град под тепетата към днешна дата има официално признание на територията Старата госпожа. Пловдивчанката Силвия Величкова е сред най-красивите омъжени жени на континента.

Пловдивчанка представя страната на конкурса „Мисис Европа“

Адвокатът по медицинско право стана първа подгласничка на конкурса „Mrs. Europe 2022“, като се изправи срещу 20 омъжени красавици от цяла Европа в борба за титлата.

Титлата „Мисис Европа“ отиде при Бенелюкс, втора е представителката на Армения, трета е мисис Естония и четвърта – Гибралтар.

Младата дама представи България на световния финал, като актуалния носител на титлата „Мисис България Европа 2021“. Тя избра да излезе на подиума с автентична носия на близо 100 години от Пиринския край.

Пъстрата старинна премяна изпъкна с цветовете и шевиците си в състезанието за специален приз сред 50 други национални костюма от цял свят.

Преди началото на дефилето адв. Величкова бе леко притеснена заради тежестта на одеждите, по време на тура с традиционни танци, но успя да се представи блестящо.

Представителките на различните държави в конкурса Мисис Европа участваха и в Кръгла маса на тема ,,Насилието във всичките му измерения’’, която носеше точки само на делегатките за Mrs Europe и Women of the Universe. Тук Силвия има предварително натрупани много точки, тъй като нашето момиче е член на „Зонта Клуб Света София“, част от Зонта Интернешънъл, чиято мисия е овластяването на жените и развиване на статута им в обществото. Една от водещите кампании на организацията е „Зонта казва не на насилието“ и е част от кампания на ООН „Orange the world “ за елиминиране на насилието над жени.

Силвия Величкова е една от дамите, които Национална платформа „Успешни жени“ избира да представи през март тази година. Тя е завършила е УНСС и се развива професионално в сферата на медицинското право. Красивата дама е родена в Пловдив. Омъжена е от 9 години и има син на 6. От години живее в София. Участва в множество благотворителни инициативи. Обича да пътува и свири на пиано от малка. Това което я свързва с конкурсите за красота са благотворителността и стремежът към красота и естетика.

За първи път България бе домакин на първия в историята на международните конкурси 3 в 1, а организатор на събитието бе Меги Савова. На престижните форуми се състезаваха участнички от пет континента в една вечер за титлите.

Ето и победителите в отделните конкурси:

Победител в конкурса Super Model Universe е Нидерландия, Super Photo Model – Бенелюкс, първа подгласничка е Македония, втора – Естония и трета Сърбия.

Носител на титлата Woman of the Universe стана представителката на Перу, нейна първа подгласничка е представителката на Япония, следвана от българката Диана Филипова, която от 20 г. живее в Австрия и представя държавата, трета е Украйна и четвърта делегатката от Армения.

Top Africa стана – Африка ,Top Asia-Индия и Top Europe -Естония.

Носител на титлата European Union стана Португалия.

Снимка на корицата и снимки в галерия 1: Photo D.N. / Doncho Nachev