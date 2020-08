„Всичко на всичко това е само още една тухла в стената. Всичко на всичко ти си само още една тухла в стената”, се пее в припева на безсмъртното парче на Пинк Флойд „Another Brick in the Wall”. В унисон с рок химна на Флойд и бурните политически времена, в които живеем, един дувар в село Старо Железаре осъмна със стенопис с работно заглавие “Строителите на България”, изрисуван от Венцислав Пирянков. На стената са изрисувани Цар Борис III, президентите Желев, Стоянов, Първанов, Плевнелиев и Радев. Бойко Борисов седи между настоящия държавен глава и Тодор Живков с мистрия в дясната ръка и тухла в лявата, докато край него Румен Радев размахва лопата. В стенописа са включени още Петър Младенов и Георги Димитров, а Симеон Сакскобургготски изчислява нещо с триъгълник.

Творбата е почти завършена и ще е част от галерията на открито, която включва десетки рисунки по къщите и оградите в селцето. Проектът на Катажина и Венци Пирянкова направи от Старо Железаре туристическа атракция, а с новите им закачливи работи публиката със сигурност ще се увеличи.

„ Най-новият стенопис е замислен и изпълнен с традиционното леко и небрежно чувство за хумор на Венцислав Пирянков. Той е един коментар към днешния ден и не чак толкова далечното и забравено минало”, обявяват фамилия Пирянкови. И приканват публиката да им помогне с избора на мото за новата творба. Те събират предложения в групата Staro Zhelezare Street Art Village.

Ето какво анонсират Пирянкови и какви са работните им идеи за девиз на композицията: „ Над групата фигури, представящи Строителите на България (всички ни добре познати), искаме да има надпис, който ще е мотото, девизът на тази композиция. Имаме 4 идеи. Пишете в коментар коя според вас е най- удачнатa? С огромно нетърпение очакваме също ваши предложения.

1. Човек, дори и добре да живее, умира и друг се ражда и нека роденият по-късно, като види тези писмена, си спомни за този, който ги е направил… името му бе Ювиги хан Омуртаг

2. Градил Илия килия…

3. We built this city on rock and roll

4. Нас не догонят!”.