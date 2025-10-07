Министър Вълчев: Нито едно дете няма да бъде карано да учи религия въпреки волята му
Въвеждането на задължителния предмет „Религия и добродетели“ се отлага. Програмите не са готови, а промените не са минали през парламента
Вероучението няма да влезе в учебната програма и за учебната 2026/2027-ма година заради множество технически стъпки, които трябва да бъдат преминати. Това стана ясно от коментар на образователния министър Красимир Вълчев в Пловдив, където той откри обновеното студентско общежитие „Чайка 1“. Блокът на бул. „Санкт Петербург“ е обновен със средства по Програмата на МОН и в него са настанени над 200 студенти от Пловдивдивския университет.
От думите му стана ясно, че въвеждането на планирания като задължителен предмет „Религия и добродетели“ се отлага, тъй като програмите още не са готови, а предвидените в закона промени не са минали през Народното събрание.
Вълчев подчерта, че и сега има програма по православно християнство, която ще продължава да действа, а основната програма ще е „Добродетели и етика“.
„Нито едно дете няма да бъде карано да учи религия въпреки волята му. Това е принцип, който е във всички страни. Няма как да накараме едно дете да учи да учи православно християнство, ако то не вярва в православното християнство. Избрахме вариант с алтернативната програма„, коментира темата министърът.
Спря се и на темата с видеокамерите в детските градини, която нашумя отново след случая на предполагаема проявена агресия от учителка спрямо четиригодишно дете в детска градина в Каблешково.
„Този дебат сме го водили много отдавна. Той е много сложен, свързан е и с личните данни. Има много въпроси, които трябва да бъдат решени, но за момента това няма как да се случи, защото е свързано с лични данни„, каза Красимир Вълчев.
Министърът допълни, че ще изчакат проверката на прокуратурата, защото по думите му, не бива да се произнасят присъди, преди да има достатъчно доказателства.
Подробности вижте във видеото.
983 коментари
Greetings, I just found a useful source for meds to order medications securely. For those who need antibiotics, OnlinePharm is worth a look. They ship globally plus it is very affordable. Link here: online pharmacy usa. Have a nice day.
Greetings, Lately came across a great Mexican pharmacy to save on Rx. For those seeking and want generic drugs, this store is worth checking out. No prescription needed plus it is safe. Check it out: https://pharm.mex.com/#. Sincerely.
Greetings, To be honest, I found a useful website where you can buy generics hassle-free. For those who need no prescription drugs, OnlinePharm is highly recommended. They ship globally and it is very affordable. See for yourself: [url=https://onlinepharm.jp.net/#]safe online drugstore[/url]. Good luck with everything.
Hi all, I recently stumbled upon an amazing website to buy generics. If you need medicines from India safely, IndiaPharm is very reliable. They offer wholesale rates to USA. More info here: [url=https://indiapharm.in.net/#]order medicines from india[/url]. Hope it helps.
Greetings, I wanted to share a great online drugstore where you can buy generics securely. If you are looking for safe pharmacy delivery, this site is the best choice. Fast delivery plus no script needed. See for yourself: https://onlinepharm.jp.net/#. Hope this was useful.
To be honest, Lately found a trusted resource to buy medication. If you want to save money and want meds from Mexico, this site is highly recommended. No prescription needed and very reliable. Visit here: https://pharm.mex.com/#. Stay healthy.
Greetings, I recently came across a great online drugstore for cheap meds. If you want to buy medicines from India without prescription, this store is the best place. They offer lowest prices guaranteed. More info here: https://indiapharm.in.net/#. Best regards.
п»їSalam dostlar, Й™gЙ™r siz yaxЕџД± kazino axtarД±rsД±nД±zsa, mЙ™slЙ™hЙ™tdir ki, Pin Up saytД±nД± yoxlayasД±nД±z. CanlД± oyunlar vЙ™ sГјrЙ™tli Г¶dЙ™niЕџlЙ™r burada mГ¶vcuddur. Д°ndi qoЕџulun vЙ™ ilk depozit bonusunu gГ¶tГјrГјn. Sayta keГ§mЙ™k ГјГ§Гјn link: п»ї[url=https://pinupaz.jp.net/#]pinupaz.jp.net[/url] uДџurlar hЙ™r kЙ™sЙ™!
п»їSalamlar, Й™gЙ™r siz yaxЕџД± kazino axtarД±rsД±nД±zsa, mГјtlЙ™q Pin Up saytД±nД± yoxlayasД±nД±z. ЖЏn yaxЕџД± slotlar vЙ™ rahat pul Г§Д±xarД±ЕџД± burada mГ¶vcuddur. Qeydiyyatdan keГ§in vЙ™ ilk depozit bonusunu gГ¶tГјrГјn. Oynamaq ГјГ§Гјn link: п»ї[url=https://pinupaz.jp.net/#]Pin Up rЙ™smi sayt[/url] uДџurlar hЙ™r kЙ™sЙ™!