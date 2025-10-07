Министър Вълчев: Нито едно дете няма да бъде карано да учи религия въпреки волята му
Въвеждането на задължителния предмет „Религия и добродетели“ се отлага. Програмите не са готови, а промените не са минали през парламента
Вероучението няма да влезе в учебната програма и за учебната 2026/2027-ма година заради множество технически стъпки, които трябва да бъдат преминати. Това стана ясно от коментар на образователния министър Красимир Вълчев в Пловдив, където той откри обновеното студентско общежитие „Чайка 1“. Блокът на бул. „Санкт Петербург“ е обновен със средства по Програмата на МОН и в него са настанени над 200 студенти от Пловдивдивския университет.
От думите му стана ясно, че въвеждането на планирания като задължителен предмет „Религия и добродетели“ се отлага, тъй като програмите още не са готови, а предвидените в закона промени не са минали през Народното събрание.
Вълчев подчерта, че и сега има програма по православно християнство, която ще продължава да действа, а основната програма ще е „Добродетели и етика“.
„Нито едно дете няма да бъде карано да учи религия въпреки волята му. Това е принцип, който е във всички страни. Няма как да накараме едно дете да учи да учи православно християнство, ако то не вярва в православното християнство. Избрахме вариант с алтернативната програма„, коментира темата министърът.
Спря се и на темата с видеокамерите в детските градини, която нашумя отново след случая на предполагаема проявена агресия от учителка спрямо четиригодишно дете в детска градина в Каблешково.
„Този дебат сме го водили много отдавна. Той е много сложен, свързан е и с личните данни. Има много въпроси, които трябва да бъдат решени, но за момента това няма как да се случи, защото е свързано с лични данни„, каза Красимир Вълчев.
Министърът допълни, че ще изчакат проверката на прокуратурата, защото по думите му, не бива да се произнасят присъди, преди да има достатъчно доказателства.
Подробности вижте във видеото.
