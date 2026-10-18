Марио Савчев с голямата награда за поезия „Добромир Тонев“

Марио Савчев е носителят на Голямата награда от XVI Национален конкурс за поезия „Добромир Тонев“ за стихосбирката си „Вселената в очите ти“. Тъй като той не присъства лично на тържествената церемония, проведена в книжарница „Хеликон“ – Пловдив, своята грамота и парична сума в размер на 1050 € той ще получи в следващите дни.

Марио Савчев е възпитаник на 91. Немска езикова гимназия в София. Чете на пет езика, но пише поезия само на български. През 2019 г. заминава за Ерланген, Германия, където придобива бакалавърска степен по история на изкуството. От 2021 г. работи в Института по история на изкуството към Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, а от 2023 г. следва и медицина в същия университет.

Авторът е носител на редица поетични отличия. През 2024 г. спечели Голямата награда в десетото издание на Националния литературен конкурс „Море“ – Бургас, благодарение на която издаде дебютната си стихосбирка „Вселената в очите ти“. През март 2026 г. на Националния конкурс за поетична книга „Христо Фотев“ същата книга бе сред петте номинации и бе удостоена със съпътстващо отличие.

Не успя да присъства и младата поетеса Теодора Сукарева, която стана носител на едната поощрителна награда. В момента тя е в Тетово, Северна Македония, на юбилейното XXX издание на Международния поетичен фестивал „Дните на Наим“ (Ditët e Naimit) – събитие, което тази година отбелязва и 180 години от рождението на големия албански поет Наим Фрашъри.

Водещ на церемонията на XVI Национален конкурс за поезия „Добромир Тонев“ бе поетът, писател, драматург и носител на награда „Пловдив“ Недялко Славов, който председателстваше и журито. Заедно с него в оценяването на постъпилите книги участваха поетесите Аксиния Михайлова и Димана Йорданова, които споделиха пред присъстващите свои мисли за журирането и съвременното поетическо творчество.

Сред официалните гости на събитието бяха заместник-кметът по култура, археология и туризъм на община Пловдив Пламен Панов, директорът на БНР Радио Пловдив Чавдар Каришев, Людмила Църцева, актьорът Стефан Попов, както и много приятели и почитатели на поезията.

Вълнуващ акцент в програмата на вечерта бе краткият поетичен рецитал на актьора от Драматичен театър – Пловдив Стефан Попов, който изпълни знакови стихове на Добромир Тонев. Свои творби пред публиката прочетоха и самите наградени автори.

Победители в XVI Национален конкурс за поезия „Добромир Тонев“2026: