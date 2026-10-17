АктуалноНовини

Дара и „Бангаранга“ кандидатстват за 4 номинации за Грами

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:34ч, събота, 17 октомври, 2026
0 118 Преди по-малко от минута

Хитовото изпълнение на Дара „Бангаранга“, с което спечели Евровизия, може да се бори и за престижните награди Грами. Това стана ясно от съобщение на екипа ѝ. Тя ще опита да се впусне в общо 4 категории, сред които „Песен на годината“, „Изпълнител“, „Запис на годината“ и „Най-добро солово поп-изпълнение“.

За момента това са само подадени заявления, с които може да получи официална кандидатура. Те се обсъждат в следващите седмици и ще бъдат обявени в средата на ноември месец. Самото раздаване на наградите е в началото на февруари 2027 година.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 14:34ч, събота, 17 октомври, 2026
0 118 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Are you human? Please solve:Captcha


Back to top button
Изпрати новина