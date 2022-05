За първи път двама победители в една категория- АМТИИ и Операта си поделиха наградата в раздел Съвременни мултижанрови изкуства

За Изобразително изкуство бяха наградени Силвия Митовска и Петър Белев за общата им изложба „Персона”

Директорът на Драматичен театър- Пловдив Кръстю Кръстев е тазгодишният носител на специалната награда „Пловдив” за особени постижения и цялостен принос в сферата на културата. Тази вечер най-важните градски призове бяха раздадени в изключително стилна церемония в Държавен куклен театър- Пловдив, който празнува 75-ата си годишнина.

„Моята скромна особа е поласкана от това високо отличие. Огромна чест и привилегия е за мен. Пловдив е благословен с хората на изкуството”, каза развълнуваният Кръстю Кръстев след приемането на наградата от зам.-кмета Пламен Панов. Той благодари на всеки един човек от екипа си- от портиера, до администрацията, за това, което се случва в пловдивския театър в последните години.

Кръстев си тръгна от Кукления театър тази вечер с две статуетки на големия творец Димчо Павлов. Той прие наградата от името на Драмата в раздел Театър, за спектакъла „Коприна”.

За първи път две номинации си поделиха награда Пловдив в една категория- АМТИИ и Държавна опера- Пловдив бяха удостоени с приза за Съвременни мултижанрови изкуства. Академията бе отличена за фестивалния формат Made аt the Academy 2021, а операта за за мултимедийния музикално-танцов спектакъл „Кармина Бурана“ от Карл Орф на върха на хълм Бунарджика, част от OPERA OPEN 2021.

„Радвам се, че поделихме тази награда с АМТИИ- образованието и културата ръка за ръка. Нека стоим един до друг”, заяви Нина Найденова, директор на Държавна опера- Пловдив. Проф. Галина Лардева припомни, че фестивалът на Академията е показал цялата мултижанрова палитра, на която се обучават студентите там в различните специалности.

В раздела за Изобразително изкуство триумфираха Силвия Митовска и Петър Белев за изключителната им съвместна изложба „Персона”.

„Работата по тази изложба започна преди четири години, през които се промениха много неща- и ние, и изкуството, което правим. Изградихме образ- автор с много лица, който нарекохме „Персона””, каза архитектът и художник Петър Белев.

В категорията „Журналистика” спечели единственият стигнал до финалното сито на номинациите Антон Баев за „Начо On My Mind“ – документални записки от интервюта с една от най-забележителните фигури в българската култура Атанас Кръстев – Начо Културата.

Красимир Димовски взе наградата за “Художествена литература и хуманитаристика” за книгата с разкази “Момичето, което предсказваше миналото” и от сцената покани публиката на премиера на новата му книга “Ловецът на русалки”.

Здравка Петрова заслужи приза в раздел Художествен превод от от руски език на книгата „Записки на блокадния човек“ от Лидия Гинзбург, за блокадата на Ленинград.

“Ако Лидия Гинзбург беше жива, щеше да е по площадите, да крещи и да носи лозунги, а след после да бъде измъчвана, тормозена, гонена и наричана международен агент. Благодаря и заради нея”, каза Здравка Петрова.

Ето и всички победители в различните категории:

РАЗДЕЛ „ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА И ХУМАНИТАРИСТИКА”

Красимир Димовски – за „Момичето, което предсказваше миналото. 13 невръстни разказа“, сборник с разкази

РАЗДЕЛ „ХУДОЖЕСТВЕН ПРЕВОД“

Здравка Петрова – За художествен превод от руски език на книгата „Записки на блокадния човек“ от Лидия Гинзбург

РАЗДЕЛ „ЖУРНАЛИСТИКА В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА“

Антон Баев – За “Начо On My Mind“ – документални записки от интервюта с една от най-забележителните фигури в българската култура Атанас Кръстев – Начо Културата

РАЗДЕЛ „АРХИТЕКТУРА И ЕСТЕТИЗАЦИЯ НА ГРАДСКАТА СРЕДА“

„Арконт Дизайн“ ООД, като част от ДЗЗД „Форум Дизайн“ – ръководител колектив арх. Радка Стефанова- За комплекс от два обекта, функциониращи в сферата на образованието:

основен ремонт и реконструкция на Детска градина „Перуника“ и основен ремонт и реконструкция на СУ „Любен Каравелов“ – сграда 2

РАЗДЕЛ „МУЗИКА“

Къща за музикални вълшебства „Дивизи“ – Дивизи ЕООД – За „Приказки в оркестъра“ – заключителен концерт на проекта „Деца в оркестъра“

РАЗДЕЛ „ТАНЦОВО ИЗКУСТВО“

Мюзикхолен театър – Пловдив -За танцово-театрален мултимедиен шоу спектакъл „Прераждане“, Хореография, сценарий и мултимедия- Николай Серафимов, режисьор – Васил Караманлиев

РАЗДЕЛ „ТЕАТЪР“

Постановъчния екип и актьорския състав на спектакъла „Коприна“ – Драматичен театър „Н.О. Масалитинов“– Пловдив -За спектакъла „Коприна“, по романа на Алесандро Барико, драматизация на Александър Секулов, по повод 140-годишнината от създаването на театъра. Режисьор Диана Добрева.

РАЗДЕЛ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“

Силвия Митовска и Петър Белев-За съвместна изложба „Persona“ в изложбена зала „2019“

РАЗДЕЛ „АУДИОВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА, ФОТОГРАФИЯ И ОПЕРАТОРСКО МАЙСТОРСТВО“

Георги Вачев – За фотографска изложба „Музи“ в постоянната експозиция „Мексиканско изкуство“ на ГХГ, част от програмата на фестивала „Международни фотографски срещи“

РАЗДЕЛ „ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И СЪХРАНЯВАНЕ НА ПАМЕТТА“

БНТ Пловдив – За документалната поредица „Открий Пловдив“ – десет кратки филма, посветени на историческите, архитектурни и културни забележителности на Пловдив

РАЗДЕЛ „ПРОИЗВЕДЕНИЕ НА ИЗКУСТВОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ДЕЦА“

Постановъчният екип и актьорския състав на спектакъла „Бомбето“ – Държавен куклен театър – Пловдив – За „Бомбето“ по Йордан Радичков – семеен спектакъл за деца 12+ години и техните родители

РАЗДЕЛ „СЪВРЕМЕННИ МУЛТИЖАНРОВИ ИЗКУСТВА“

Държавна опера – Пловдив – За мултимедийният музикално-танцов спектакъл „Кармина Бурана“ от Карл Орф на върха на хълм Бунарджика, част от OPERA OPEN 2021

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив -Четири впечатляващи арт събития, обединени във фестивален формат Made аt the Academy 2021, полифонично изграден мултижанров продукт на възпитаници и преподаватели от АМТИИ

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ И ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС

Кръстю Кръстев – директор и главен художествен ръководител на Драматичен театър – Пловдив от 2010 г. – За изключително високи творчески постижения в областта на културния и театрален мениджмънт, поддържане на високо художествено и професионално ниво на театралната продукция, поддържане на най-високи професионални стандарти в театралното изкуство, довели до спечелени близо 50 награди „Икар”, „Аскеер”, „Пловдив” и други.