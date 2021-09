Какво да правим в Пловдив (24.09 – 30.09)

Тази седмица в Пловдив ще се наслаждаваме на концерти и спектакли

24 септември

Видео фестивал “Фасада” 2021

Фасада видео фестивал събира отново видео изкуство от цял свят в Пловдив. На тазгодишното дванадесето издание, от постъпилите 178 филма, са допуснати до участие 34 творби от 18 държави: Германия, Испания, Италия, Франция, Белгия, България, Литва, Украйна, Русия, Сърбия, Великобритания, САЩ, Канада, Аржентина, Колумбия, Бразилия, Австралия, Япония.

В две поредни вечери – 24, 25 септември от 20:00 часа, пловдивчани и гости на града ще имат възможността да се запознаят с различни погледи, теми и жанрове в областта на видео изкуството. Всички филми, спрямо регламента на конкурса, са с времетраене до 10 мин.

На 25-ти ще бъде обявен носителя на наградата на фестивала, който ще получи 1000 евро.

На 26 септември, отново от 20:00 часа, ще бъдат представени класираните филми от студентската програма на Фасада видео фестивал и обявени наградените филми.

Лапидариум, Старинен Пловдив

20 часа

24.09 – 26.09.2021

“Скайп-една мръсна история”

Представяне на романа “Скайп – една мръсна история” с автор Койчо Касабов.

Презентация: Станислава Георгиева.

Текст: Иван Григоров-Гри.

Музика: XRaydio-Plovdiv

Artnewscafe

18:30 часа

Easy Come Easy Go By Valeto

Петък вечер за музиката ще се грижи Valeto, а Маш Митака ще бърка коктейли на външния бар.

Бар Пощата

20:00 – 23:00 часа

Street Mix with GRACIELLA & ZLATKO at BALLY CLUB

Събота отново стартираме партито от 19:00 часа пред входа на BallyClub.

Зад пулта ще застанат нашите гости от Англия – GRACIELLA & ZLATKO, които ще се погрижат за доброто настроение на всички гости. Oчаква Ви грууви саунд и динамична музикална селекция.

Bally Club

19:00 – 23:00 часа

Logozarov [email protected] “IN THE JAZZ” Plovdiv

Александър Логозаров, Васил Хаджигрудев и Стефан Горанов ще се хвърлят“в джаза” във всеки един възможен смисъл на израза. Ще можем да чуем любими стари и позабравени стандарти, авторски теми и/или друго каквото им хрумне, защото…”в джаза” често така се случва

Александър Логозаров – китара

Васил Хаджигрудев – контрабас

Стефан Горанов – ударни

Вход – 10 лв.

Jazz Club В Джазa \ In The Jazz

20 часа

25 септември

Духовни маршрути в Пловдив 2021 – есенно издание

Маршрут III (Изобразително изкуство)

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ВОДАЧ: проф. д-р ГАЛИНА ЛАРДЕВА – артистичен директор на Национални есенни изложби – Пловдив 2021, доктор по изкуствознание, заместник-ректор по научноизследователската и художественотворческата дейност на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив, преподавател по История на изобразителното изкуство и Съвременна пластична култура, куратор на множество национални и международни изложби и носител на няколко национални награди.

Маршрутът включва разглеждане на богатата експозиция от живописни и скулптурни творби на над 100 художници, творили от средата на XIX век до наши дни. Участниците в обиколката ще могат да видят забележителни произведения на изявени художници като: Иван Ангелов, Димо Сотиров, Иван Пенков, Васил Захариев, Красимир Джидров, Александър Миленков, Васил Чакъров, Димитър Лалев, Георги Трифонов, Атанас Шаренков, Десислава Минчева, Кольо Карамфилов и др. Творбите са подредени хронологично, а авторите им са представени с цитати и биографии.

Изкуствоведката проф. д-р Галина Лардева ще проследи развитието на процесите в българското изкуство и неговите видни представители от XIX до XXI век, оставили трайна следа в българското изящно изкуство.

Къщата, в която е разположена галерията, е паметник на културата и се намира в самото начало на Стария град в Пловдив. Сградата е реставрирана изцяло, в нея е съхранен битът на градската къща от ранните години на 20 век. Гостите ще имат възможност да се запознаят и с интериора, съхранил великолепието на старите мебели и ръчно изработените килими.

Обиколките ще се проведат при строго спазване на всички противоепидемиологични мерки и предписания. Всички посетители трябва да бъдат с предпазни средства.

Вход: 3 лв.

Галерия “Джуркови” (ул. “Съборна” 19)

11 часа

Plovdiv Graffiti Tour

Пловдивската обиколка с графити е най -добрият начин да разгледате вълнуващата арт сцена на Пловдив! Чудесна възможност за всички любители на градското изкуство да открият пъстрите примери на града за творчество на открито. Ще научите и повече за художниците зад него, както и за разликите между различните видове графити и уличното изкуство. Обещаваме, че Пловдив ще ви изненада с някои неочаквани гледки! Безплатната обиколка включва не само съвременното улично изкуство, но и стилове, които са били популярни в миналото. Етикети, парчета, персонажи, стенописи и сграфито-Пловдив има всичко!

Кметство Пловдив – Стефан Стамболов

11:00 часа

Концерт Intelligent Music Project & Ronnie Romero & Carl Sentance

Българското рок явление през последните две години Intelligent Music Project ще закрие лятното издание на своя „The Creation Tour 2021” там, където го стартира – в любимия Пловдив.

На 25-ти септември супергрупата на д-р Милен Врабевски, начело със своя титулярен фронтмен Рони Ромеро ще забие в Античния театър в града под тепетата с още по-силен и качествен звук. Началото е в 19.30 часа.

Организаторите са приготвили и още една изненада за феновете в Пловдив – на сцената заедно с Intelligent Music Project и Рони Ромеро ще се завърне и вокалистът на Назарет – Карлс Сентанс, който беше част от звездния състав на групата и по време на първата част на “The Creation Tour 2021” в края на май.

Intelligent Music Project в състав Стунджи, Славин Славчев, Бисер Иванов, Боби Косатката, Лина Никол, Димитър Сираков, Иво Стефанов, Самуел Ефтимов, Рони Ромеро и Карл Сентанс подготвят и специален момент за публиката по време на шоуто – песен в памет на първия вокалист на супергрупата на д-р Врабевски – Джон Лоутън.

Античен театър, Пловдив

19:30 часа

Пълната подборка от събития на единствения дигитален гид за града под тепетата четете в Lost in Plovdiv.