Какво да правим в Пловдив (22.10 – 28.10)

Тази седмица в Пловдив ще открием симфоничния сезон и ще бъдем творци

Източник: Lost in Plovdiv

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

22 октомври

Larsen C | Христос Пападопулос: ONE DANCE WEEK 2021

Христос Пападопулос е една от най-ярките нови звезди на съвременната европейска танцова сцена и един от най-силните гласове на новото поколение гръцки хореографи. На 22 октомври, като част от ФОКУС ГЪРЦИЯ на ОNE DANCE WEEK 2021, Пападопулос ще представи най-новата си сценична творба – LARSEN C.

На пръв поглед, LARSEN C е измамно семпла творба, съсредоточена върху упоритото изследване на ритмичните нюанси на движението. Човешкото тяло се превръща в метафора на абстрактни понятия като „време“ и „живот“ или в природни явления като потока на водата, ерозията на земята или избледняването на светлината при залез слънце. Христос Пападопулос се фокусира върху променящия се обем на детайлите, който се натрупва от кинетичен модел, позволяващ на окото и ума да се скитат, понякога отделно, чрез неизчерпаемите качества на човешкия опит. В LARSEN C Христос Пападопулос се стреми да въведе двусмислени елементи с лиминални качества, за да енергизира и запали нови преживявания. Неговото постоянно възприемане на движението като метод за изследване на реалността се изтласква по-нататък без допълнения или ефектни елементи. В работата си Пападопулос проучва състоянието на преход от едно движение в друго, от интуиция до действие и задава въпроса дали малка разлика в ритъма, тривиална промяна на телесното движение или дори незначителна промяна на силата на звука или светлината могат да променят изцяло нашето възприятие за това, което виждаме, и по този начин да предизвикат нашето пристрастие?

Дом на културата „Борис Христов“

20:00 часа

DJ Cool Blue & Valeto

Този петък за музикалното оформление ще се погрижат специалният ни гост: Деница от Стара Загора, позната още като Cool Blue DJ, заедно с нашия верен пощальон Валентин, който има специален повод- рожден ден. Те са Ви подготвили много музика, с която ще извадят вашите най-скрити усмивки от джобовете. А Пощата, както винаги ще ви подкрепи в това с вкусни и весели-майсторски направени напитки от сърце. Ами имате си Поща!

Бар Пощата

FRIDAY HOUSE NIGHT – THE PARTY IS ON! at BALLY CLUB

Петък вечер в BallyClub е отредена на най-добрите хитове от House музиката, а ти просто се отпусни и забавлявай с приятелите си.

Bally Club

20:00 – 03:00 часа

23 октомври

Точка на изчезване | Александрос Вардаксоглу & Дафин Антониаду: ONE DANCE WEEK

ТОЧКА НА ИЗЧЕЗВАНЕ е пътешествие в свят, който съществува на границата между въображаемото и мрачната реалност. Спектакълът е първата хореографска колаборация между Дафин Антониаду и Александрос Вардаксоглу, в която двамата артисти ясно демонстрират, че това сценично партньорство не трябва да се приема чрез конвенционалните представи за дует. Младите гръцки хореографи търсят вдъхновение както във визуалното, така и от филмовото изкуство и съумяват да включват ясни препратки в цялостната атмосфера и звуков пейзаж на спектакъла.

Хуманоидно същество се събужда от дълбините на агонизиращи спомени или от отвъдното бъдеще. Научна фантастика или кошмар, превърнал се в реалност? Сцената се трансформира в огледало на съществуването, в което се пречупват най-дълбоките страхове, извлечени от човешкото съзнание. ТОЧКА НА ИЗЧЕЗВАНЕ ни среща очи в очи с вечната борба между силите, които действат взаимно по противоречив и същевременно свързващ начин.

Вдъхновени както от жанра на научната фантастика, така и от съвременната човешка съдба (индикация за наистина мрачното бъдеще, което ни очаква), младите гръцки хореографи създават живописна среда, в центъра на която поставят тялото. Тялото като външна граница на съществуването и като границата, която съзнанието ни се опитва да прескочи в борбата си да претендира за цялостен поглед върху света, в който живеем. Хибридното тяло се появява както в митологичните разкази, така и в научнофантастичните истории. Материя, която лесно се променя – тялото често се превръща в повърхност, върху която се проектират нашите най-съкровени страхове, които са способни да съживят чудати същества, които се стремят да влязат в диалог със съвременното човечество и неговата история.

Дом на културата „Борис Христов”

20:00 часа

Plovdiv Graffiti Tour

Пловдивската обиколка с графити е най -добрият начин да разгледате вълнуващата арт сцена на Пловдив! Чудесна възможност за всички любители на градското изкуство да открият пъстрите примери на града за творчество на открито. Ще научите и повече за художниците зад него, както и за разликите между различните видове графити и уличното изкуство. Обещаваме, че Пловдив ще ви изненада с някои неочаквани гледки! Безплатната обиколка включва не само съвременното улично изкуство, но и стилове, които са били популярни в миналото. Етикети, повръщания, парчета, персонажи, стенописи и сграфито-Пловдив има всичко!

Кметство Пловдив – Стефан Стамболов

11:00 часа

Творческа среща – предизвикай себе си

Заповядайте на едно непринудено, но забавно творческо приключение, в което можете да се запознаете с други автори на ентусиазирана литература.

Тази събота ще бъдете предизвикани от мистър Бадов да напишете собствено произведение в рамките на два часа и да го споделите с останалите.

Носете си лаптоп или нещо за писане, както и топло очакване за ароматни напитки

Offline Café

18:00 часа

Selector Stazz at The Post

Събота на гости ни е Selector Stazz (Bar Flip Flop- София).

Както винаги Селектора е зареден с позитивна енергия и супер яка музика и идва при нас за едно супер яко парти.

Бар Пощата

20:30 часа

