Какво да правим в Пловдив (11.09 – 17.09)

Тази седмица в Пловдив ще сме на грешния фестивал и ще празнуваме в Стария град

11 септември

Wrong Fest 2020

Организаторите ви приветстват на един от най-мобилните фестивали в света.

Дали Грешният фестивал ще почерпи от вечността на Пловдив и най-накрая ще се установи някъде – предстои да разберем.

TOMM¥ €A$H

1000mods

LALALAR

Repetitor

СТРУГАРЕ

So Called Crew

The Essential Funk Trombone

ТДК

Stop the Schizo

Jawhinge

Гребна база, Пловдив

16:00 часа до 12.09 – 23:55 часа

Ya Boogie at the Post

Този Петък Ya Boogie пак ще внесе свежест и емоция в топлата вечер…. и Мишо се завръща зад бара след кратко отсъствие.

Елате да се позабавляваме заедно с коктейл. Или два…

Бар Пощата

21:00 часа – 03:00 часа

Tommy Riverra with Bally Club and Gin O’clock with Gordon’s

Зад пулта ще застане младият и талантлив диджей Tommy Riverra. Музиката, която го описва се характеризира с дълбоки бас линии, ритмични елементи, енергичен, динамичен и мелодичен House, Deep, Tech, Afro, Electronica звук! За още по приятна петъчна атмосфера за танците на паветата ще се погрижи гост барман със специалното съдействие на Gordon’s. Ще ви очакват “welcome drinks” за всички и скреч карти с много изненади!

Bally Club

20:30 – 03:00 часа

12 септември

Творческа работилница по писане на проза с Мартин Касабов

Мартин Касабов: Как да пишем проза, която

бяга от

клишетата,

като от

острите

зъби

на

акула.

Как да изградим стил, как да се смеем, докато творим и как да не се имаме за голяма работа.

Ще изпочупим някои рамки, които училището ни поставя и ще скочим в написаното като в дълбоко море,

Ще пишем, все едно светът свършва утре, и ще опитаме написаното да ни харесва вдругиден ден.

Това последното е почти невъзможно, но поне едно от горните неща може и да научите в събота от 13:00 ч.

Галерия Джуркови

12.09 13:00 часа – 13.09 14:30 часа

Pop-Up | RUSH streetlife store

14:00 – 21:00 Pop-Up Shop RUSH

17:00 – 23:00 sayulke (DJ set)

BRUS /IT/ (Graffiti)

Loop (Color testing)

Неделя (13.09)

12:00 – 19:00 Pop-Up Shop RUSH

RUSH streetlife store е концептуално място съществуващо от 2010 година. Посветено на модата, графитите, уличното изкуство, музиката и дизайна.

Място на което може да открите голям брой световно известни марки дрехи и обувки, селекция, подбрана от Мария и Цветомира Никодимови.

През 2012 се ражда и Rush label, като име на модната линия, която двете създават. Дизайнерско студио с международен подход към модата, тръгващо от емоция, минаващо през вниманието към детайла и качеството.

Всяка колекция се характеризира с форми, преплетени в съвременните силуети, носещи комфорт и усещане за стил.

Wunderbær – Hills Beer Bar & Shop

12.09 14:00 – 13.09 19:00 часа

Боса Нова в градината – Концерт на Мирослава Кацарова

Тази година се оказа нелека за артистите, които обичайно концертират. След логична пауза, джаз певицата Мирослава Кацарова все пак реши да открие новия музикален сезон с концерт заедно с Мирослав Турийски (пиано) и Младен Димитров (ударни). Те планират една-единствена среща с публиката на 12 септември от 20:30 ч. в двора на Драматичен театър Пловдив. По същото време театърът ще е домакин и на Есенния международен театрален фестивал „Сцена на кръстопът“.

Заглавието на този бутиков концерт ще носи името на най-новата песен на Мира Кацарова – „Боса нова в градината“, чиято своеобразна премиера ще се състои именно насред мечтателната атмосфера на градината на ДТ Пловдив. Автор на музиката и текста е самата Мира, а аранжиментът е на Мирослав Турийски. В края на месец септември музикантите планират да я запишат и студийната ѝ версия ще се появи първо в ефира на Jazz FM радио, а след това и по другите радиостанции. Песента е създадена в традицията на класическата боса нова естетика с детайли на джаз. По думите на Мира „тя звучи малко ретро и е пропита от изразните средства на музиката на XX век и от дискретна носталгия към това време, когато жанровете са чисти“.

Думите на Мирослава Кацарова подсказват камерния и интимен тон на предстоящия концерт. Той няма да е фокусиран единствено върху естетиката на латиноамериканската музика и производния ѝ джаз. На него публиката ще чуе някои български песни от репертоара на Мира Кацарова, като: „Парфюми“, „Път към безкрайното лято“, „Летни улици“, както и някои любими боса нова теми, сред които Doralice и Samba de Bencao. Мира ще изпее за първи път на български език „Водите на март“ на Жобим в превод на Зорница Христова. Програмата включва и мексиканската класика Cucurucucu Paloma, както и перуанската De los amores и Le tango solitaire.

Еклектична звучност, електронни ефекти и нов прочит на музикалния материал – това са само бегла част от ключовите думи, които обещават „Боса нова в градината“ да бъде истински зареждащо преживяване.

Драматичен театър Пловдив

20:30 часа

Филмов фестивал Карантината гостува в Пловдив

Филмовият фестивал “Карантината” гостува с ексклузивно двудневно изнесено издание в града под тепетата на 12-13-ти септември (събота и неделя). Двете вечери в подножието на Младежкия хълм, пловдивчани и гости на града ще могат да се насладят на прецизна селекция от късометражни филми на разнообразна тематика от цял свят. Очакваме ви да се забавляваме заедно и да изпратим лятото с едно по различно кино изживяване.

Младежки хълм

12.09 19:30часа – 13.09 22:30 часа

Bally Club pres. Street Music with YokoLove (GrooveLab)

Съботен гост е добре познатият и харесван диджей YokoLovе (GrooveLab), който ще ни зареди с невероятен енергиен заряд чрез любимата ни музика! Неговият стил е олицетворение на дълбоката и изпълнена с любов страна на новото deep/tech звучене. Освен хубавата музика Ви очакват качествен алкохол, свежи коктейли и много промоции.

Bally Club

20:30 – 03:00 часа

13 септември

Outhentic at The Ancient Roman Stadium

На 13-ти септември, на Римския стадион в Пловдив, точно в 19:30ч, Аутентик отново ще пренесат присъстващите в света на фолкора, преплетен с джаза, фънка и уърлд музиката.

Те ще изпълнят, както познати пиеси, така и композиции от съвсем наскоро излезлия им албум – “Transparent”.

Името на албума – “Transparent” (Прозрачен), е препратка към чистотата, истината и прозрачността, които обхващат всички композиции, включени в него.

Групата ще бъде в състав „квинтет“:

Живко Василев (кавал, пиано)

Райна Василева (вокал, перкусии)

Борислав Илиев (китара, тамбура)

Стоил Иванов (ударни инструменти)

—

Гост-музикант: Михаил Иванов (бас)

Римски стадион

19:30 – 21:00 часа

14 септември

Кулинарен фестивал „Вкусът на Пловдив“ 2020 – есенно издание

Най-апетитният фестивал под тепетата кани кулинарните ценители от 14-ти до 20-ти септември в Стария град! Приготвили сме вкусни предложения от пловдивски топ ресторанти, кулинарни занаятчийници и местни производители!

Очакват ви четири локации с щандове, демонстрации и дегустации на традиционна българска храна, както и на нови и интересни кулинарни изкушения! Топ-готвачи ще правят демонстрации на приготвянето на вкусна храна с качествени български продукти.

– Небет тепе

– ул. „Тодор Самодумов“ 2 (паркинг АМТИИ)

– площада пред църквата „Св. св. Константин и Елена“

– ул. „Съборна” 22

Каним ви да се изгубите из малките улици на Стария град, да вкусите от атмосферата и да се насладите на любими кулинарни преложения!

Пловдив

14.09 11:00 часа – 20.09 23:00 часа

„Пътят към върха“ – 5 сцени, 5 концерта на Бунарджика

Цялата местност Бунарджика ще се превърне в една музикална зона.

Великолепната музика на Стинг в симфоничен аранжимент ще огласи Хълма на Освободителите (парк Бунарджика) в Пловдив на 14 септември 2020. Това ще се случи в рамките на необикновения концерт Sting The Opera на оркестъра на Държавна опера-Стара Загора и Военния биг бенд с диригент капитан Цветомир Василев. Солист е пловдивският джазмен Петър Салчев.

Идеята на организаторите от отдел „Култура, археология и културно наследство“ на Община Пловдив и район „Централен” е цялата зона на Бунарджика да се превърне в пространство за музика. На различни места ще има рояли, камерни състави и изпълнители, които ще водят публиката към сцената на върха на хълма, а там ще се случи и големият концерт.

Празникът се казва “Пътят към върха”.

Събитието е част от Есенния салон на изкуствата в Пловдив 2020.

Идеята на проекта е да се насочи фокуса на аудиторията към едно от любимите места в нашия град – Бунарджика. Място, превърнато днес с последователните усилия и на екипа на район „Централен” в прекрасно пространство за отдих, туризъм, спорт и култура.

В интересните и динамични времена, проектът цели и да ни провокира да се замислим за ПЪТЯ, по който идваме, вървим днес и ще вървят децата ни утре.

Идея, провокираща нов прочит на историческите знаци от хълма, с които живеем без да се замисляме от векове. Идея за познанието, историята и великата мъдрост на всеки един народ да живее в хармония.

Ще видите и чуете Боби Вълчев, струнен квартет Класик Вю на Пловдивска Опера, триото на Станислав Арабаджиев с прекрасния Арнау Гаррофе, младата, красива и талантлива арфистка София Колева, оркестърът на Старозагорска Опера, Военен Биг Бенд Ст. Загора с диригент маестро кап. Василев и Петър Салчев.

ПЕТ СЦЕНИ, ПЕТ КОНЦЕРТА,

ДВА РОЯЛА

ПОВЕЧЕ ОТ 50 АРТИСТИ

КЛАСИКА JAZZ И ПОП

ПОКЪРТИТЕЛЕН ЗВУК И ОСВЕТЛЕНИЕ

по П Ъ Т Я КЪМ В Ъ Р Х А

Куратор на програмата е екипът на Сдружение за култура и образование „Милчо Левиев“, в колаборация с отдел „Култура, археология и културно наследство” към Община Пловдив.

Бунарджика

17:00 часа

Празници на Стария град 2020

Форумът ПРАЗНИЦИ НА СТАРИЯ ГРАД има дълга история. В началото се е провеждал с времетраене един ден, а в последните осем години протича в седем дни. Издание 2020-та година ще е деветото издание със седемдневна програма. Концепцията му е свързана с популяризиране на духовното и историческо наследство на територията на Старинен Пловдив – къщи, музеи, занаяти, традиции. Чрез привличане на различни гилдии, на територията на Стария град – занаятчии, артисти, музиканти, художници, научни специалисти и др., форумът подканя гражданите и гостите на Пловдив в една запомняща се „разходка” във времето и пространството.

Серия от концерти, изложби, театър, кино на открито, заведения, барове, сладкарници, на открито, ще са част от тазгодишното издание на Празници на Стария град, което ще се проведе в периода от 14 до 20 септември под мотото „ОТНОВО ЗАЕДНО”.

По традиция ще бъдат обособени специални хранителни зони с вкусна традиционна българска храна, разнообразна кухня, сладки и сладоледени щандове, вино и бира.

Стария град Пловдив

14.09 18:00 часа – 20.09. 21:00 часа

16 септември

Музикален форум „Музика от вековете“: Концерт на български рок групи

Фестивалът Music of the ages 2020 стартира на 16 септември в 18.30 часа на РИМСКИЯ СТАДИОН с концерт на пловдивските артисти Le’ Push, Heptagram и Nameless Day Ritual.

Като комплимент към пловдивската публика, събитието ще бъде с ВХОД СВОБОДЕН!

Шоуто започва в 18.30 час и е прелюдия към следващите дни на фестивала, а именно – концертът на UDO на 18 септември 2020г. , петък, на Античен Театър и второто ексклузивно събитие концертът „Бах и Моцарт на 4 рояла“ на 19 септември 2020 г (събота), отново на Античен театър.

В пловдивското трио Le’ Push участва финалистът, звездата от „Гласът на България“ – Иван Лазаров. Heptagram e формация, анонсирана като плод на въображението на музикалният ентусиаст и мултиинструменталист Даниел Иванов. Запознанството с работата им е силно препоръчителна за всеки ценител на съвременната българска музика. Nameless Day Ritual ще закрият вечерта. Те са едно от основите имена в пловдивската екстремна сцена, като най-силната им страна са именно изпълненията на живо! Тук сцената ще посрещне и една от големите дами на рока – Ася Кантранджиева.

Античен стадион

18:30 часа

17 септември

Нощ на Ангелите

“Нощ на ангелите” е едно събитие, което дава възможност на всички нас да подкрепим #ЗАЕДНО една благородна кауза, която може да промени нечия съдба. С общи усилия можем да вдъхнем надежда на тези, които са заменили топлата семейна обстановка с болнично легло.

За да стане това, имаме нужда от Вас! Нека си подадем ръка и ЗАЕДНО да поставим началото на едно ежегодно добротворчество!

Как може да помогнете?

Вечерта на 17 септември, ПРАЗНИКЪТ на Вярата, Надеждата и Любовта, посетете някой (или пък няколко) от включилите се в инициативата заведения. След това те ще дарят процент от натрупания оборот. Можете да дойдете в “Капана” и да си купите нещо от благотворителния ни базар, да участвате в нашето “Музикално бинго” или в някоя от другите ни инициативи на 17-ти септември. Във всеки от обектите ще откриете и кутия, в която може да оставите допълнително дарение. Ще има и специално изработени тениски, а парите от продажбата им също ще бъдат изцяло в полза на каузата!

Пловдив

10:00 – 23:59 часа

No Sense Karaoke Show

След извънредната почивка от бара отново имат възможността да ви поканят на “No Sense Караоке Show”, на което да пеете заедно любимите си песни, без да има значение дали можете.

Сценичната треска ще се лекува с шотчета, а несполучливите изпълнения с още повече шотчета!

No Sense

21:30 – 03:00 часа.

Източник: Lost in Plovdiv