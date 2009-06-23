И Цар Киро на мерника на НАП
Денъчните се ровят около Майбаха на ромския монарх
И Цар Киро е взет на мушка от НАП. По непотвърдени данни бирниците ще се ровят около Майбаха, с който ромския монарх кръстосва пловдивските улици. Данъчните ще проверяват дали поръчковата лимузина, произведена от Мерцедес, с регистрация РВ 5555 се води на името на Кирил Рашков или на някои от фамилията му и тогава ще решат какви действия да предприемат. Това ще се случи в рамките на операция “Бентли”, която ще върви в цялата страна и покрай която ще бъдат проверени всичките 105 собственика на автомобили от британската марка в България. Според топ бирници обаче, не само стопаните на Бентли ще бъдат обект на проверка. Инспектори от НАП ще се ровят около всеки баровец, който се движи с кола от класата и цената на британския звяр. Така в графата “потенциални мишени” на данъчните влизат собствениците на Майбах, Мазерати, Ферари, Ламборджини, Порше, поръчкови тунинговани Мерцедеси и други скъпи играчки.
199 коментари
farmacie senza ricetta online: farmacia online – farmacie senza ricetta online
http://sceglifarmacia.com/# comprare medicinali online senza ricetta
online apotheke: Rabattcode für Internetapotheke – ApothekenRadar
farmacia barata online: precios bajos en medicamentos online – mejores farmacias en línea
http://tufarmaciatop.com/# TuFarmaciaTop
Pharma Classement: pharmacie pas cher en ligne – codes promo pharmacie web
Apotheken Radar: zuverlassige Online-Apotheken – Apotheken Radar
http://apothekenradar.com/# apotheke online bestellen
https://sceglifarmacia.com/# classifica farmacie online