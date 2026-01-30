Георги Самуилов взе Къщата на Операта

Бизнесменът Георги Самуилов е взел под наем Къщата на Операта на улица „Гурко“, научи Под тепето. В момента сградата е опакована от строително скеле, под което скоро ще започне реставрация, съгласувана с всички институции.

След ремонта постройката, в която културната институция настаняваше гастролиращите на сцената й артисти, ще бъде приобщена към старата токоизправителната станция на тролейбусния транспорт на улица „Отец Паисий“. Скоро трафопостът ще стане еднофамилна къща на Самуилови, а сградата на Операта, която е държавна собственост, ще е помощна към нея. Двете здания са едно до друго и обединени ще се превърнат в респектираща семейна резиденция в центъра на Пловдив. Припомняме, че собственикът на Инса Ойл придоби трафопоста през фалиралия Градски транспорт.

Държавната сграда е била дадена под наем от Операта на сдружение с нестопанска цел, което няма пряка връзка със самия Георги Самуилов. За никой в района на „Гурко“ и „Отец Паисий“ обаче не е тайна, че именно собственикът на „Инса ойл“ ще извърши ремонта на архитектурното бижу и ще го ползва за свои нужди след него. Гостуващите артисти на сцената на Операта пък ще бъдат настанявани в далеч по-добри условия- в наетата специално за целта съседна бледокафява сграда, която доскоро функционираше като малък хотел. Именно това е причината ръководството на културната институция да сключи договор за наем за старата си сграда- безвъзмездно осигуряване на по-добри условия за артистите и премахване на разходите за хотелско настаняване.

„ Къщата е частна-държавна собственост и е предоставена на Опера Пловдив от държавата в лицето на Министерството на културата. Ние сме в ситуация на сключен договор с юридическо лице с нестопанска цел- сдружение „Аеоклуб Скайдайв. Сключването на този договор е съгласувано с Министерството на културата, а смисълът му е, че е изключително изгоден за Операта, тъй като отпадат всички наши разходи за настаняване“, обясни диригентът и главен музикален директор на културната институция Диан Чобанов. Договорът за наем е със срок от 3 години, като новият стопанин се е ангажирал да направи реставрация и пълен ремонт за собствена сметка.

„ Договорът е изгоден, тъй като Операта е бонифицирана с предоставянето на безплатно ползване на съседната сграда, която е в много по-добро състояние и може да приема гастролиращите на нашата сцена артисти. За нас е много важно да имаме облекчение от разходите за настаняване, тъй като най-често ангажирахме хотели заради лошото състояние на нашата сграда. Сега ситуацията е коренно различна за нас, тъй като постройката, която получихме безвъзмездно, задоволява всички наши жилищни нужди. За мен е приоритет нуждите на артистите да бъдат задоволени“, допълни пред Под тепето Диан Чобанов.

Той не уточни какво ще стане след изтичането на 3-годишния договор.

„След този период ще видим накъде ще тръгнем. Дали наемателят ще иска удължаване на договора, дали ще върне вече ремонтираната сграда или ще поиска да я купи- ще се разбере след 3 години с края на договора. За нас е важно, че в този му вид контрактът е изключително изгоден за Операта“, каза още Диан Чобанов.

Припомняме, че собственикът на Инса Ойл ремонтира тролейбусния трафопост на „Гурко“ и „Отец Паисий“ от няколко месеца, като той е почти на финалната права. Георги Самуилов концентрира инвестициите си именно там, след като това лято тотално реконструираната от Георги Самуилов къща на улица „Иван Вазов“ бе съборена– той я продаде на свързаната с „Галакси Инвестмънт Груп“ фирма „Център пойнт“ ЕООД, за да бъде окрупнен имотът със съседния.