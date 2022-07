Собствениците на обекта за бързо хранене PLOVEDIV DUNER ®, който отвори днес в подлеза на аптека Марица, копнаха едно към едно един от новите символи на града, който обаче е запазена марка



Един от новите обекти в пешеходния подлез до бившата аптека „Марица“, който отвори днес, вече е забъркан в скандал.

Търговията в подлеза на Малката главна се възражда – ГАЛЕРИЯ

Капанчето за Fast Food попада под ударите на Закона за авторското право и сродните му права.

Причината е, че дюнерджиите си „приватизират“ едно към едно емблемата PLOVEDIV, вероятно за да са по-продаваеми.

Те обаче явно не знаят, че надписът на Трихълмието, който се вижда отвсякъде и е един от най-разпознаваемите градски символи в последните 10 години, всъщност е бранд, който си има създатели. Дюжерджиите са кръстили капанчето си PLOVEDIV DUNER, и дори са му сложили ® за запазена марка.

Посланието ALL WE NEED IS PLOVEDIV, което се появява на тениска за първи път през 2012, вече е обиколило света няколко пъти, благодарение на верните почитатели на марката, които се снимат с логото и споделят снимките си в социалните мрежи.

Брандът PLOVEDIV тръгна от улица „Златарска“ в Капана.

Милен Гелишев – едни от създателите на марката, който държи авторите права – коментира пред Под тепето, че адвокатът му вече се занимава с казуса. Милен е графичен дизайнер и плакатист.

Това не се случва за пръв път. Последните две съдебни битки за бранда бяха срещу бербер шоп на ул. Гладстон и уиски фест в Капана.

По ирония на съдбата скандалната дюнерджийница в центъра на Пловдив се намира на метри от Съдебната палата.

За да е още по-апетитна историята с новия фаст фууд, създателите му дори са объркали в изписването на дюнер- пише се döner.