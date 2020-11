Посланието ALL WE NEED IS PLOVEDIV, което обиколи света, тръгна от улица „Златарска“

Авторите на Капана: Милен Гелишев – PLOVEDIV

Всеки посетител в Квартала на творческите индустрии се е спирал пред магазинчето с бранда PLOVEDIV на Милен Гелишев. То се намира на ъгъл на улиците Златарска и Христо Дюкмеджиев. От тук минават и гостите на Пловдив с безплатните туристически обиколки и задължително се спират. На това място са снимани и продължават да се снимат десетки видеоклипове, фирми и реклами.

Милен е графичен дизайнер, плакатист, съосновател на марката PLOVEDIV. Освен логото на PLOVEDIV, по негов дизайн са и логата на р-т “ПАВАЖ” и на био-бар “Зелена Библиотека”, които се намират също в Капана.

Един от десетте субсидирани артисти от фондация „Пловдив 2019″ през 2014 с локация, където да развива градския бранд.

Посланието ALL WE NEED IS PLOVEDIV, което се появява на тениска за първи път през 2012 вече е обиколило света няколко пъти, благодарение на верните почитатели на марката, които се снимат с логото и споделят снимките си в социалните мрежи.

“Капана е място, където виждаш всички цветове на дъгата. Това ми харесва, има хубава енергия там. Усещах го така, още преди да стане такъв, какъвто го знаем сега.” Това е усещането на Милен Гелишев за любимия квартал Капана.

Знаете ли, че в Квартала на творческите индустрии в Града под тепетата към днешна дата има 41 автори?

