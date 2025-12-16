ЕVN със съвети за ефективно управление на потреблението на ток през зимата

В началото на зимния сезон ЕVN България отново напомня на клиентите си за факторите, които влияят на потреблението на електроенергия, което традиционно се завишава през този период на годината.

Важно значение за консумацията на електроенергия имат различни индивидуални фактори:

режим и интензивност на потребление при всеки клиент/всяко домакинство

състояние на жилищната сграда/имот: външни стени, прозорци, врати, покрив, под и т.н.

налице ли са енергийноефективни мерки в имота/сградата

външна температура: понижението на външната температура с 1 °C увеличава потреблението на енергия за отопление с около 10%

вид и брой на използваните уреди и техният клас на енергийна ефективност

поведението при ползване на електроуредите

брой помещения в жилището, които се отопляват, брой живущи в жилището и др.

Полезни съвети за ефективно използване на електроенергията: