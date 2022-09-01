Бутнаха по тъмно склада на „Христо Ботев“ 51

Разрушиха скоростно сградата в деня, в който Специализираният експертен съвет по опазване на недвижимото културно наследство я определи като единичен културен паметник
Вековната сграда на бул. „Христо Ботев“ 51, която Специализираният експертен съвет по опазване на недвижимото културно наследство определи като единичен културен паметник днес, вече я няма.
Въпреки решението на СЕСОНКЦ складът бе разрушен от обяд досега, като багерът работи дори по тъмно. Той изпревари заповедта на министъра на културата Велислав Минеков за даване статут на вековната постройка. Унищожаването й завършва в момента, а вероятно утре целия имот ще бъде дори разчистен. На място има полиция, районът е отцепен.
Днес Специализираният експертен съвет реши да защити сградата със статут на единичен паметник на културата. Това обаче не спря собствениците й, тъй като процедурата не е завършена, а те имат подписан от община Пловдив „План за безопасност и здраве“, на база който разчистват парцела.
245 коментари
Recently, I was looking for antibiotics for a tooth infection and stumbled upon Amoxicillin Express. They provide Amoxicillin 500mg cheaply. For fast relief, highly recommended: https://amoxicillinexpress.com/#. Hope it helps.
Hey there! Just wanted to share an awesome resource if you need generics at a discount. Pharmiexpress provides express shipping on health products. For fast service, take a look: https://pharmiexpress.com/. Best regards.
Hello! I found this resource to buy pills at a discount. Pharmiexpress provides reliable delivery on health products. For fast service, take a look: https://pharmiexpress.com/#. Thanks.
Hello! I found a great pharmacy online to order prescriptions cheaply. This store provides express shipping on all meds. To save money, take a look: http://pharmiexpress.com/#. Best regards.