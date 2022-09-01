Бутнаха по тъмно склада на „Христо Ботев“ 51

Разрушиха скоростно сградата в деня, в който Специализираният експертен съвет по опазване на недвижимото културно наследство я определи като единичен културен паметник
Вековната сграда на бул. „Христо Ботев“ 51, която Специализираният експертен съвет по опазване на недвижимото културно наследство определи като единичен културен паметник днес, вече я няма.
Въпреки решението на СЕСОНКЦ складът бе разрушен от обяд досега, като багерът работи дори по тъмно. Той изпревари заповедта на министъра на културата Велислав Минеков за даване статут на вековната постройка. Унищожаването й завършва в момента, а вероятно утре целия имот ще бъде дори разчистен. На място има полиция, районът е отцепен.
Днес Специализираният експертен съвет реши да защити сградата със статут на единичен паметник на културата. Това обаче не спря собствениците й, тъй като процедурата не е завършена, а те имат подписан от община Пловдив „План за безопасност и здраве“, на база който разчистват парцела.
234 коментари
Just now, I needed antibiotics for an infection and came across a great pharmacy. They provide antibiotics without prescription cheaply. If you are in pain, highly recommended: http://amoxicillinexpress.com/#. Get well soon.
Lately, I had to find anti-parasitic meds tablets and found Ivermectin Express. It offers 3mg, 6mg & 12mg tablets with express shipping. If you need to treat scabies safely, check this out: purchase stromectol. Cheers
Hi! Just wanted to share an awesome online drugstore to buy prescriptions at a discount. The site offers huge discounts on all meds. To save money, take a look: read more. Hope this helps.