Добре дошли в Африка… от гипсокартон!

В ерата на изкуствения интелект, високите технологии, иновативни аудио-визуални решения и виртуалната реалност, от Природонаучния музей заложиха на бутафорията и гипсокартона, за да превърнат в зоокафе бившия ресторант Розенхоф в Дома на младоженеца. Общината предостави на музея заведението в Градската градина, за да придобие то озадачаващ вид на пещера, в която домува препариран хипопотам, от стените стърчат пластмасови клони, а на тавана има дори парче изкуствено небе.

Това се случва напук на наследницата на авторските права за сградата арх. Теофана Михова- дъщеря на проектантката арх. Димка Танева и напук на всичките препоръка на браншовите организации КАБ и САБ сградата да не се превръща в „селски панаир“, тъй като е изключително ценна за архитектурното наследство на града.

Както и при ремонта на Дома на новороденото, така и с този в Дома на младоженците, арх. Михова не бе информирана за идеите на ръководството на Природонаучния музей. Припомняме, че сградата е не просто част от архитектурното наследство на Пловдив от соц периода, а е абсолютно емблематично публично здание. Сега последвало съдбата на зала Лотос. С тази разлика, че бившия Розенхоф няма да приютява пластмасови динозаври, а ще бъде „оживен“ от мъртви черна антилопа, птицечовка, коала, африкански бивол, гепард, казуар, хиена, хипопотам, хипопотам-джудже.

От прессъобщение на общината днес разбираме, че така нареченото зоокафе ще се казва „LION“, защото първото, което ще видят посетителите, е огромен препариран африкански лъв. Пак от преса на градската управа става ясно, че вътрешността на сградата е направена като голяма пещера и е разделена на две – в едната част е кафенето, където щяло да има тематични напитки и закуски от Африка, а в другата е експозиционната зала с животни от Африка, Мадагаскар, Австралия и Нова Зеландия. В нея щели да бъдат поставени мултимедийни eкрани.

„ С новата зала отваряме още едно пространство за любопитството, въображението и мечтите, а кафенето ще направи музея още по-приветливо място – за срещи, разговори и идеи. Благодарен съм на екипа на музея, който с толкова любов и труд превръща това място в гордост за Пловдив. Благодаря и на всички, които повярваха, че знанието може да бъде и красиво, и забавно“, цитират кмета Костадин Димитров от прессцентъра на общината.

Припомняме, че общината се отказа да търси наемател на огромното помещение с места за сядане в самата Градска градина, за да го предостави на Природонаучния музей за разширяване на експозиционната му част. Администрацията на града търсеше наемател срещу 4155 лева с ДДС на месец, но се отказа от тези свежи пари за градския бюджет в името на развитието на музея.

Припомняме още, че се появиха идеи Природонаучният музей да превземе целия Дом на младоженците, чиято дейност пък да бъде изнесена в Стария град. Срещу тези намерения скочи цялата архитектурна гилдия, тъй като сградата е проектирана именно за радостни обреди, а не за препарирани хипопотами. Сега обаче препарирани животни ще има в помещението под ритуалната зала.

Е, добре дошли в Африка… от гипсокартон!