Бизнес форум в Пловдив срещна бъдещи партньори от български и швейцарски компании
IT и аутсорсинг индустриите в Пловдив са във фокуса на икономическия растеж, има над 6000 заети в над 40 компании от сектора
„През последните години Пловдив се превърна в индустриален лидер в страната, Тракия икономическа зона е една от големите производствени зони в Югоизточна Европа, а стотици компании развиха и разшириха своята продукция, навлизайки на местния пазар. IT и аутсорсинг индустриите са във фокуса на икономическия растеж, има над 6000 заети в над 40 компании от сектора, което превръща Пловдив във втора IT дестинация“, това заяви заместник-кметът Стефан Стоянов при откриването на бизнес форум „Изграждане на партньорства с швейцарски компании“, организиран по инициатива на Българо-швейцарската търговска камара (БШТК).
Създаване и стимулиране на партньорства, контакти и споделяне на опит между фирми от България и Швейцария, бяха основните цели на днешната конференция.
Регионът на Пловдив е един от добрите примери за индустриално производство и за бързо и динамично развитие на бизнеса като цяло, а България е интересна дестинация заради факта, че е част от европейския пазар и има добра логистика, заявиха експерти по време на срещата.
„Производството е 1/3 от местната икономика и нараства изключително бързо през последните няколко години. Машиностроенето и автомобилната индустрия са сектори, които се разширяват изключително бързо и вече имаме 60 компании, които произвеждат авточасти за цял свят“, посочи Стоянов.
Според Н. Пр. Денис Кнобел, посланик на Конфедерация Швейцария в България начините за изграждане на партньорства между двете страни са чрез изпълнението на съвместни проекти за производство, реализация на пазара, развойна дейност и трансфер на ноу-хау и технологии, както и чрез дългосрочно инвестиране в развитието на човешките ресурси и интелигентно адаптиране в България на швейцарския опит в дуалното професионално образование. Негово превъзходителство не пропусна да спомене, че като част от дипломатическия корпус, миналата седмица е посетил Тракия икономическа зона, при което е останал приятно изненадан от развитието и разширяването на производството в областа.
„Пловдив е важен бизнес център, икономическото сърце на региона“, сподели посланик Кнобел.
От 2015 година в България се изпълнява проектът ДОМИНО – Швейцарска подкрепа за въвеждане на принципите на дуалното обучение в българската образователна система, в който БШТК взема активно участие.
В тази връзка заместник-кметът Стефан Стоянов заяви, че предизвикателствата, пред които е изправена Община Пловдив, са свързани с привличане на повече таланти и по-голям брой квалифицирани кадри. „Безработицата е крайно ниска – под 3 % за града и под 6 % за региона. Затова целта ни е да привличаме хора извън страната, които да дават повече добавена стойност на бизнеса и да бъдем конкурентни на повече европейски региони“, уточни Стефан Стоянов.
Той посочи, че все повече компании подкрепят образователната система, като от миналата година има две дуални паралелки, а от септември се очаква да бъдат разкрити поне шест нови. За целта съвместно с бизнеса сериозно се работи в посока на това образованието да бъде практически ориентирано.
Участие в бизнес форума взеха представители на фирми, част от проекта ДОМИНО, фирми, включени в партньорската платформа на БШТК, членове на Камарата, както и други заинтересовани български предприятия и професионални гимназии.
38 коментари
Не отставать замечательную работу!!
Люблю это! Посетите также мою страничку Квартиры на сутки https://suteki.wpxblog.jp/au%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%9F%E3%82%A2%E3%83%A0%E3%81%8C%E3%81%8A%E5%BE%97%E3%81%99%E3%81%8E%E3%81%A6%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%AD%EF%BC%81/
Не отставать замечательную работу!!
Люблю это! Посетите также мою страничку
Квартиры на сутки https://www.praveena.fr/how-do-i-move-past-my-poor-credit-and-you-will-be/
Эй, слышал про оплату криптой по QR-коду?
С криптой жизнь становится круче, согласен?
Представь: ты в кафе, заказал
сочный бургер, а вместо карты или
налички просто показываешь телефон и
— бац! — оплата ушла за секунду.
А главное — это реально удобно,
сейчас объясню. Примите оплату в крипте?
Пусть клиенты сканируют QR!
Я сам недавно втянулся эту тему, и, честно, просто вау!
Просто взял телефон, навёл камеру на QR-код, и
всё, деньги улетели! Это реально затягивает,
держу пари, тебе зайдёт.
Как это работает?
Секрет прост: нужен телефон с
криптокошельком. Выбери кошелёк типа Trust Wallet — главное,
чтобы QR-коды умел считывать.
В магазине или онлайн тебе показывают QR-код, ты его проверяешь, жмёшь «Оплатить»,
и готово! Кто платит криптой по QR — тот не стоит в очереди
Знаешь, что бесит? Долгие переводы с кучей комиссий.
А тут — быстро и чётко! Плюс, это безопасно: QR-код шифрует
данные, так что твои биткоины в надёжных руках.
Я как-то оплатил такси через QR, и всё прошло
быстрее, чем наличкой!
Куда с криптой и QR-кодом?
Крипта по QR-коду уже внедряется в магазины,
кафе и даже онлайн-сервисы.
Видел, как в сервисах всё чаще берут крипту по QR?
Ищи логотипы криптовалют или спроси на кассе — продавцы обычно знают.
не зная адреса?
Онлайн это ещё проще: многие платформы добавляют оплату
криптой через QR. Заходишь на сайт, выбираешь «Оплатить криптовалютой», сканируешь
QR-код, и всё готово! Я недавно так заказал шмотки — и
это реально без лишних телодвижений.
Почему это круто?
Оплата криптой по QR-коду — это не
только круто, но и шаг в будущее.
Забудь про долгие переводы —
крипта и QR решают всё! Плюс, это
анонимно, если тебе важна приватность.
И знаешь, что ещё? Это просто весело!
Когда ты сканируешь код
и видишь, как крипта улетают за покупку, чувствуешь себя человеком будущего.
Рискни, и тебе точно зайдёт! Как
платить криптовалютой без ошибок —
с помощью QR-кода
Ну что, в деле?
Серьёзно, QR и крипта — это удобство в твоём
кармане! Попробуй один раз, и, держу
пари, ты не захочешь возвращаться к
наличке. Бери телефон, проверь, как это работает —
и делись впечатлениями!
А ты уже пробовал платить криптой по QR?
Расскажи, как прошло!
Зачем нужны адреса https://asbn.site/les-dernieres-tendances-en-matiere-de-chauffage-thermique/
Что такое XCARDS — сервис, о котором сейчас говорят.
Пару дней назад обнаружил о цифровой бренд XCARDS,
что позволяет создавать электронные дебетовые карты для рекламы.
Что обещают:
Создание карты занимает очень короткое
время.
Сервис позволяет оформить множество карт для разных
целей.
Служба поддержки доступна круглосуточно и даже через менеджера в чате.
Доступно управление без задержек — лимиты, уведомления, отчёты, статистика.
Моменты, которые нужно учитывать:
Юрисдикция: офшорная зона — лучше уточнить, что сервис можно использовать без нарушений.
Комиссии: карты заявлены как “бесплатные”,
но оплаты за операции, поэтому
советую просмотреть договор.
Реальные кейсы: по отзывам поддержка работает быстро.
Надёжность системы: сайт использует шифрование, но всё равно советую активировать
2FA.
Заключение:
Судя по функционалу, XCARDS может стать
современным решением в онлайн-операций.
Сервис совмещает интуитивный контроль и моментальный
выпуск карт.
Интересно услышать опыт других
Есть ли у вас опыт с виртуальными картами?
Расскажите, как у вас работает Виртуальные карты для цифрового маркетинга https://tinyurl.com/antarctic-wallet
Что такое XCARDS — сервис, о котором сейчас говорят.
Пару дней назад обнаружил о цифровой бренд XCARDS, что позволяет создавать электронные дебетовые карты для рекламы.
Что обещают:
Создание карты занимает очень короткое
время.
Сервис позволяет оформить множество
карт для разных целей.
Служба поддержки доступна круглосуточно и даже через менеджера
в чате.
Доступно управление без задержек
— лимиты, уведомления, отчёты, статистика.
Моменты, которые нужно учитывать:
Юрисдикция: офшорная зона — лучше уточнить,
что сервис можно использовать без нарушений.
Комиссии: карты заявлены как
“бесплатные”, но оплаты за операции, поэтому советую просмотреть
договор.
Реальные кейсы: по отзывам поддержка работает быстро.
Надёжность системы: сайт использует
шифрование, но всё равно советую активировать 2FA.
Заключение:
Судя по функционалу, XCARDS может стать
современным решением в онлайн-операций.
Сервис совмещает интуитивный контроль и моментальный выпуск
карт.
Интересно услышать опыт других
Есть ли у вас опыт с виртуальными картами?
Расскажите, как у вас работает
Виртуальные карты для цифрового маркетинга https://t.me/antarctic_wallet_bot/app?startapp=ref_aa22c3203e
Разберём XCARDS — платформу,
которая меня заинтересовала.
Буквально на днях заметил о виртуальный сервис XCARDS, что предлагает оформлять электронные банковские карты чтобы контролировать расходы.
Что обещают:
Создание карты занимает несколько минут.
Пользователь может оформить множество
карт для разных целей.
Служба поддержки доступна 24/7 и даже
через Telegram-бота.
Есть контроль моментально — транзакции, уведомления,
аналитика — всё под рукой.
Моменты, которые нужно учитывать:
Регистрация: европейская юрисдикция — перед
использованием стоит проверить, что всё законно в вашей стране.
Финансовые условия: в некоторых случаях встречаются оплаты за
операции, поэтому рекомендую внимательно прочитать условия.
Реальные кейсы: по информации в сети реагируют по-разному — от минуты до часа.
Надёжность системы: есть двухфакторная
авторизация, но всегда лучше
не хранить большие суммы на карте.
Заключение:
Если всё заявленное соответствует действительности — XCARDS выглядит как
отличным помощником в области рекламы.
Он объединяет удобный интерфейс, разнообразие BIN-ов и простое управление.
Хочу узнать ваше мнение
Есть ли у вас опыт с виртуальными картами?
Поделитесь опытом — будет интересно сравнить.
Виртуальные карты для онлайн-платежей https://t.me/antarctic_wallet_bot/app?startapp=ref_aa22c3203e
Ого, ты уже пробовал платить криптой по
QR-коду?
С криптой жизнь становится проще, согласен?
Представь: ты в кафе, заказал сочный бургер, а вместо карты или налички просто сканируешь
QR-код и — бац! — оплата ушла за секунду.
И знаешь, это не так сложно, как кажется!
Платежи криптой? Используйте QR и забудьте
о кошельках!
Я сам недавно заценил эту тему, и, честно, просто вау!
Просто запустил кошелёк, навёл
камеру на QR-код, и всё, оплата прошла!
Теперь я прям фанат этого способа, и тебе
советую попробовать.
Как платить криптой по QR?
Секрет прост: нужен телефон
с криптокошельком. Скачай, например, Trust Wallet, или любое приложение, где есть сканер QR-кодов.
На кассе или в интернет-магазине тебе
дают QR-код, ты его считываешь,
подтверждаешь сумму, и всё — деньги
отправлены! Блокчейн и QR: идеальный
дуэт для оплаты
Знаешь, что бесит? Долгие переводы с
кучей комиссий. А тут — быстро и
чётко! И главное — безопасно:
QR-коды не дают хакерам шанса. Я как-то оплатил новые кроссы через QR, и всё прошло быстрее, чем наличкой!
Где можно платить криптой по
QR?
Платить криптой через QR можно уже в самых разных точках.
Видел, как в сервисах всё чаще берут крипту по QR?
Просто ищи значок крипты на кассе или спроси
у продавца — они обычно в курсе.
который принимает крипту — это реально?
В интернете вообще сказка: многие магазины уже поддерживают QR-оплату криптой.
На сайте жмёшь «Оплатить криптой», сканируешь QR, и транзакция завершена!
Попробовал оплатить игру через QR — и
это было легко и просто.
Почему это круто?
Оплата криптой по QR-коду — это не
только удобно, но и шаг в будущее.
Забудь про долгие переводы — крипта и QR решают всё!
Плюс, это безопасно, если тебе важна приватность.
И знаешь, что ещё? Это просто
прикольно! Сканируешь QR, подтверждаешь, и бац — ты уже в тренде!
Попробуй сам, и поймёшь, о чём я!
Навёл — заплатил: крипта по QR
Пора платить криптой?
Серьёзно, QR и крипта — это скорость в твоём кармане!
Попробуй один раз, и, держу пари, ты не захочешь возвращаться к наличке.
Бери телефон, попробуй оплатить
— и делись впечатлениями!
Кто-нибудь уже заценил этот способ?
Делитесь, впечатления?
как профессионал — по QR https://baoly.ru/153
Indexing and index checking service of process for Google and Yandex.
web indexing my indexing
WHO ass do good from this overhaul?
This military service is utilitarian for internet site
owners and SEO specialists World Health Organization wishing
to increment their profile in Google and Yandex,
meliorate their website rankings, and increment living thing traffic.
SpeedyIndex helps rapidly index finger backlinks,
New pages, and site updates. fast-track indexing http://fastsiteing.tilda.ws/