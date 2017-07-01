Бизнес форум в Пловдив срещна бъдещи партньори от български и швейцарски компании

IT и аутсорсинг индустриите в Пловдив са във фокуса на икономическия растеж, има над 6000 заети в над 40 компании от сектора

„През последните години Пловдив се превърна в индустриален лидер в страната, Тракия икономическа зона е една от големите производствени зони в Югоизточна Европа, а стотици компании развиха и разшириха своята продукция, навлизайки на местния пазар. IT и аутсорсинг индустриите са във фокуса на икономическия растеж, има над 6000 заети в над 40 компании от сектора, което превръща Пловдив във втора IT дестинация“, това заяви заместник-кметът Стефан Стоянов при откриването на бизнес форум „Изграждане на партньорства с швейцарски компании“, организиран по инициатива на Българо-швейцарската търговска камара (БШТК).

Създаване и стимулиране на партньорства, контакти и споделяне на опит между фирми от България и Швейцария, бяха основните цели на днешната конференция.

Регионът на Пловдив е един от добрите примери за индустриално производство и за бързо и динамично развитие на бизнеса като цяло, а България е интересна дестинация заради факта, че е част от европейския пазар и има добра логистика, заявиха експерти по време на срещата.

„Производството е 1/3 от местната икономика и нараства изключително бързо през последните няколко години. Машиностроенето и автомобилната индустрия са сектори, които се разширяват изключително бързо и вече имаме 60 компании, които произвеждат авточасти за цял свят“, посочи Стоянов.

Според Н. Пр. Денис Кнобел, посланик на Конфедерация Швейцария в България начините за изграждане на партньорства между двете страни са чрез изпълнението на съвместни проекти за производство, реализация на пазара, развойна дейност и трансфер на ноу-хау и технологии, както и чрез дългосрочно инвестиране в развитието на човешките ресурси и интелигентно адаптиране в България на швейцарския опит в дуалното професионално образование. Негово превъзходителство не пропусна да спомене, че като част от дипломатическия корпус, миналата седмица е посетил Тракия икономическа зона, при което е останал приятно изненадан от развитието и разширяването на производството в областа.

„Пловдив е важен бизнес център, икономическото сърце на региона“, сподели посланик Кнобел.

От 2015 година в България се изпълнява проектът ДОМИНО – Швейцарска подкрепа за въвеждане на принципите на дуалното обучение в българската образователна система, в който БШТК взема активно участие.

В тази връзка заместник-кметът Стефан Стоянов заяви, че предизвикателствата, пред които е изправена Община Пловдив, са свързани с привличане на повече таланти и по-голям брой квалифицирани кадри. „Безработицата е крайно ниска – под 3 % за града и под 6 % за региона. Затова целта ни е да привличаме хора извън страната, които да дават повече добавена стойност на бизнеса и да бъдем конкурентни на повече европейски региони“, уточни Стефан Стоянов.

Той посочи, че все повече компании подкрепят образователната система, като от миналата година има две дуални паралелки, а от септември се очаква да бъдат разкрити поне шест нови. За целта съвместно с бизнеса сериозно се работи в посока на това образованието да бъде практически ориентирано.

Участие в бизнес форума взеха представители на фирми, част от проекта ДОМИНО, фирми, включени в партньорската платформа на БШТК, членове на Камарата, както и други заинтересовани български предприятия и професионални гимназии.