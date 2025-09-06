Николай Пловдивски отсъства изненадващо в катедралния храм „Св. Богородица“ за старта на празненствата по случай 140-ата годишнина от Съединението на България. Не митрополитът, а епископ Поликарп отслужи тържественият молебен под купола на храма, в присъствието на цялата местна власт. Владиката не се е почувствал добре и отсъства поради здравословни причини, стана ясно в началото на църковната служба.
Заради отсъствието му молебенът продължи сравнително кратко, за да се премести церемонията пред паметника на Гаврил Кръстевич, където официалните гости поднесоха венци и цветя.
С това бе даден и стартът на тържествата в Пловдив. Събитията продължиха пред паметната плоча на кап. Райчо Николов, а преди обяд гостите ще има церемония пред монумента на Захари Стоянов в Градската градина.
347 коментари
Hello m?i ngu?i, n?u anh em dang ki?m trang choi xanh chin d? cay cu?c Tai X?u thi vao ngay con hang nay. Khong lo l?a d?o: https://homemaker.org.in/#. Chuc anh em may m?n.
Chào anh em, người anh em nào cần trang chơi xanh chín để gỡ gạc Casino đừng bỏ qua trang này nhé. Tốc độ bàn thờ: https://gramodayalawcollege.org.in/#. Về bờ thành công.
Chào anh em, ai đang tìm sân chơi đẳng cấp để chơi Tài Xỉu thì tham khảo con hàng này. Không lo lừa đảo: Link vào BJ88. Chúc các bác rực rỡ.
Xin chào 500 anh em, bác nào muốn tìm cổng game không bị chặn để giải trí Casino thì vào ngay trang này nhé. Uy tín luôn: https://pacebhadrak.org.in/#. Chúc các bác rực rỡ.
Hello mọi người, ai đang tìm trang chơi xanh chín để chơi Casino thì vào ngay địa chỉ này. Không lo lừa đảo: bj88. Về bờ thành công.
Hello mọi người, nếu anh em đang kiếm cổng game không bị chặn để cày cuốc Tài Xỉu thì vào ngay chỗ này. Không lo lừa đảo: bj88. Chúc anh em may mắn.
Chao c? nha, ai dang tim nha cai uy tin d? gi?i tri Game bai thi xem th? trang nay nhe. Uy tin luon: https://homemaker.org.in/#. V? b? thanh cong.