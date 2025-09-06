Николай Пловдивски отсъства изненадващо в катедралния храм „Св. Богородица“ за старта на празненствата по случай 140-ата годишнина от Съединението на България. Не митрополитът, а епископ Поликарп отслужи тържественият молебен под купола на храма, в присъствието на цялата местна власт. Владиката не се е почувствал добре и отсъства поради здравословни причини, стана ясно в началото на църковната служба.
Заради отсъствието му молебенът продължи сравнително кратко, за да се премести церемонията пред паметника на Гаврил Кръстевич, където официалните гости поднесоха венци и цветя.
С това бе даден и стартът на тържествата в Пловдив. Събитията продължиха пред паметната плоча на кап. Райчо Николов, а преди обяд гостите ще има церемония пред монумента на Захари Стоянов в Градската градина.
326 коментари
Matbet güncel linki lazımsa işte burada. Sorunsuz için: https://matbet.jp.net/# Yüksek oranlar bu sitede. Arkadaşlar, Matbet yeni adresi açıklandı.
Herkese merhaba, bu site oyuncuları adına kısa bir duyuru paylaşıyorum. Malum Vaycasino adresini yine güncelledi. Erişim sorunu varsa panik yapmayın. Son Vaycasino giriş linki şu an burada: https://vaycasino.us.com/# Bu link ile direkt siteye girebilirsiniz. Lisanslı casino deneyimi sürdürmek için Vay Casino doğru adres. Herkese bol şans temenni ederim.
Dostlar selam, Vaycasino kullanıcıları için önemli bir bilgilendirme paylaşıyorum. Malum Vaycasino adresini yine güncelledi. Erişim hatası varsa endişe etmeyin. Yeni Vay Casino giriş linki artık aşağıdadır: https://vaycasino.us.com/# Paylaştığım bağlantı ile vpn kullanmadan hesabınıza girebilirsiniz. Güvenilir casino deneyimi sürdürmek için Vaycasino tercih edebilirsiniz. Tüm forum üyelerine bol şans temenni ederim.
Grandpasha guncel adresi laz?msa dogru yerdesiniz. Sorunsuz erisim icin https://grandpashabet.in.net/# Deneme bonusu bu sitede.
Arkadaşlar, Grandpashabet Casino son linki belli oldu. Giremeyenler şu linkten devam edebilir Grandpashabet İndir
Herkese selam, Casibom sitesi oyuncular? ad?na onemli bir duyuru paylas?yorum. Herkesin bildigi uzere site giris linkini erisim k?s?tlamas? nedeniyle tekrar tas?d?. Siteye ulas?m problemi cekenler icin dogru yerdesiniz. Resmi Casibom giris linki su an paylas?yorum https://casibom.mex.com/# Bu link ile vpn kullanmadan hesab?n?za baglanabilirsiniz. Ayr?ca kay?t olanlara verilen freespin f?rsatlar?n? da kac?rmay?n. En iyi casino keyfi surdurmek icin Casibom dogru adres. Tum forum uyelerine bol kazanclar dilerim.