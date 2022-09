Арх. Петкана Бакалова ще съди медията на Веселин Чипев

Арх. Петкана Бакалова ще съди медията, в която почетният консул на Молдова и основна фигура в „Кепитъл Холдинг Груп” Веселин Чипев е съдружник след инвестиция в него през 2019г.- сайтът Пловдив Медия. Именно „Кепитъл Холдинг Груп“ бута законно тютюневия склад на „Христо Ботев“ 51.

„Изпитвам физиологична реакция на отвращение от прочетеното”, коментира във Фейсбук половинката на директора на НИНКН Петър Петров по повод нещата, изписани по неин и негов адрес във въпросното издание, с управител, главен редактор и основен автор Динко Петков. То е неизвестно на пловдивчани, но затова пък е много популярно и изключително четено в Китай- от там най-вече идва трафикът на сайта, който на чист български информира днес пекинския читател, че „Алекс от „Ергенът“ захапа Джулиана Гани“.

Атаката в жълтата медия срещу арх. Бакалова и арх. Петров бе публикувана със старта на разрушаването на тютюневия склад на „Христо Ботев” 51. Тя бе в отговор на позицията на двамата относно случващото в тютюневия град в последната седмица и на организирания протест пред багерите пред входа на Кепитъл Сити Център. На него присъства самият Петър Петров, а хора на компанията инвеститор дори раздаваха листовки с публикувания в сайта пасквил. На място бе и техен репортер, чиято редакция вероятно е в самия Кепитъл Сити Център. Арх. Бакалова и арх. Петър Петров вероятно са хората, които и кметът Здравко Димитров визира във фундаменталното си изречение по повод казуса: „Тютюневият град принадлежи на пловдивчани, а не на едно семейство…„.

След вчерашната ни публикация „Не, кмете, тютюневият град не е на пловдивчани! Ето на кого е…” изданието на Веселин Чипев захвана и Под тепето със заглавие: „Боже, доживяхме, ограбиха ни!“, не са на себе си пловдивчани” (твърде забавно четиво, което дълбоко препоръчваме на нашите читатели). В материала, в който Динко Петков громи медията ни, използва цитати от друга информационна платформа- Марица. Която пък е свързана с дружества на другите големи играчи в тютюневия град- собствениците на Винпром Пещера.

Ето коментара на арх. Петкана Бакалова без редакторски намеси:

Няколко медии разпространяват през последните дни гнусни клевети и лъжи по мой адрес и по адрес на партньора ми арх. Петър Петров, директор на НИНКН. Изпитвам физиологична реакция на отвращение от прочетеното.

Повод за медийната помия е опитът на института да спре разрушаването на поредната ценна, но не достатъчно добре защитена от закона сграда. Битката е за един тютюнев склад, част от изчезващото културно наследство на България.

Методично се разрушава сграда, която е част от охранителната зона на групов паметник на културата – Историческа зона „Тримонциум – Филипопололис – Пловдив“, но и буквално до часове ще получи статут на единична недвижима културна ценност в резултат от научно проучване, продължило почти година.

Изповядвам убеждението, че когато фактите говорят, и боговете мълчат, затова ще представя факти срещу лъжите.

1. Не съм участвала в конкурса за инженеринг, свързан с изготвяне на проект за „Небет тепе“. Напротив – организирах петиция „Да спасим Небет тепе – древното сърце на Пловдив“ срещу тази обществена поръчка веднага, след като узнах за нея (https://www.peticiq.com/283247). Инженерингът е недопустим като форма на намеса по паметници на културата и това не е само мое убеждение, а позиция на Камара на архитектите в България. Фактите за обществената поръчка са лесно проверими в системата ИСУН. Твърдението, че арх. Петров е имал лични причини да възпрепятства съгласуването на „Небет тепе“ е лъжа.

2. Не се възползвам от позицията на съпруга ми, за да получавам работа като архитект. От 2006 г., когато започнахме съвместната си дейност, до юни 2021 г., когато бе назначен за директор, сме изпълнили над 150 договора за проектиране и авторски надзор на недвижими културни ценности. Това прави средно по 10 обекта на година. За последната година в НИНКН/МК са постъпили 2 проекта, изготвени от мен. Първият се разработва от екипа ни от 2009 г., вторият е реставрация на фасадата на възрожденска къща. И в двата случая арх. Петров се е оттеглил от процедурата, включително е сезирал Министерство на културата за потенциален конфликт на интереси.

3. От създаването си през 2009 г. Законът за културното наследство допуска заявленията за предоставяне на статут на недвижими културни ценности на сгради да се подават от експерти и граждани. Многократно съм подавала такива заявления за обекти в цяла България, не само за Пловдив. Като човек, архитект и реставратор не мога да стоя настрана от процеса на унищожаване на памет, идентичност и красота. Ползвам всички позволени от закона средства, за да се боря за това, което обичам и в което вярвам.

Когато чета лъжите и клеветите, осъзнавам каква морална разруха стои зад тях и се опитвам да осмисля размерите на духовните поражения върху обществото ни. Докъде е стигнал интелектуалният ни „авангард“ от кметове, архитекти, журналисти, инвеститори, търсещи и подозиращи лична изгода във всичко…

А аз ще потърся отговорност от всеки автор и разпространител на лъжи и клевети по съдебен ред!

P.S . И тъй като в шеговитата статия на Пловдив Медия, която се опитва да забърка медийна помия, на няколко пъти се споменава Ню йорк таймс, ето какво пише най- известният вестник в света за Под тепето още през 2019г: „Ivailo and Dimitar are journalists and their online publication, Pod Tepeto (“Under the Hill”), is still, according to others I talked to, one of the only independent media outlets in the country.

https://www.nytimes.com/2019/05/14/travel/roman-ruins-sure-but-bulgarias-second-city-offers-so-much-more.html