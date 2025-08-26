4-годишният Мартин е в кома, няма словесен контакт

„На 4-годишния Мартин са направени изследвания, направен е скенер, на който се потвърждава, че водещата причина е тежка черепно-мозъчна травма. Детето е в кома – има движения на крайници без да има словесен контакт. Неконтактен е, не издава звуци, на спонтанно дишане е. Правим всичко възможно, никой не може да даде прогноза какво ще бъде по-нататъшното развитие на болестта“, заяви пред БНТ д-р Христо Пседерски, детски реаниматор в „Пирогов“.

Предстои да бъдат направени още изследвания на детето от Пловдив, прегазено с майка си Христина от Никола Бургазлиев с АТВ в Слънчев бряг. Вчерашното транспортиране с хеликоптер не е имало никакво отражение на състоянието на Мартин.

„Детето е на собствено дишане в момента. Чакаме да имаме словесен контакт, изпълняване на нареждания, засега няма такова нещо. Никой не може да каже колко дълъг ще е процесът на възстановяване, следваме алгоритъм и план, засега консервативно лечение, хирургия няма да има“, каза още д-р Христо Пседерски.