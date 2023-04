Как вредата за здравето намалява при пълно премахване на цигарения дим

Send an email

Тютюнопушенето съкращава средната продължителност на живота на пушача с около 10 години. Тютюневият дим, който съдържа над 8000 вредни вещества, е причината за редица заболявания – от рак на белия дроб до исхемична болест на сърцето. Макар, че никотинът води до пристрастяване, той не е основната причина за заболяванията, свързани с пушенето.

Катраните и въглеродният окис, които се образуват в цигарения дим, са водещата причина за сърдечно-съдовите заболявания при пушачите. Тютюнопушенето ускорява образуването на атеросклеротични плаки в кръвоносните съдове, поради което то е един от най-важните рискови фактори за исхемичната болест на сърцето и мозъчно-съдовата болест.

С течение на времето токсичните вещества в дима може да увредят белите дробове до такава степен, че тяхната еластичност намалява. Белите дробове може да се възпалят и вследствие на това през тях да преминава по-малко количество въздух. Хроничната обструктивна белодробна болест, позната като хроничен бронхит и емфизем се среща най-често при пушачи.

След първите няколко дни от спиране на цигарите излагането на токсични вещества намалява, а в рамките на три до шест месеца хората могат да забележат намаляване на кашлицата и задуха. Най-добрият избор за един пушач е да спре напълно да пуши, но не всеки пушач успява да направи този избор или не иска.

Хилядите вредни вещества, установени в цигарения дим и свързани със заболяванията, дължащи се на тютюнопушенето, се образуват при горенето. В последните години се разработват алтернативни на цигарите продукти без дим, предназначени за онези пълнолетни пушачи, които иначе биха продължили да употребяват никотинови или тютюневи изделия.

Резултати от проучване в САЩ допълват все по-големия брой доказателства за здравните ползи от преминаването на пушачите на вейпинг продукти, които стават все по-популярни в редица държави като по-добра алтернатива на цигарите.

Според изследване при запазване на настоящата тенденция на употреба на електронни цигари с никотин вместо традиционни цигари, ще бъде предотвратена преждевременната смърт на 1.8 милиона души и за период от 47 години продължителността на живота ще бъде удължена с 38.9 милиона години. Проучването е публикувано в специализирания журнал „Population Health Metrics“ .

Когато пушачите преминават на вейпинг, те приемат същото количество никотин, но приемът на токсични вещества, които са причина за основните здравни рискове от пушенето, почти напълно отсъства. „Нискорисковите алтернативи на пушенето са най-добрата възможност, която някога ще имаме, за премахване на заболяванията и смъртните случаи, свързани с пушенето“, е позицията на проф.Питър Хайек от Университетската болница на Лондон „Куин Мери“.

Хоспитализациите от хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) и сърдечни заболявания намаляха значително след въвеждането на нагреваеми тютюневи изделия в Япония, сочи и рецензирано научно проучване, публикувано в научното списание „Frontiers in Public Health“.

Намаляване на вредата от тютюна

Въглеродният окис (CO) се освобождава в процеса на горене, например при горенето на една цигара. Когато пушачът вдишва от цигарата, CO навлиза в организма и червените кръвни клетки, които обичайно пренасят кислород, започват вместо кислород да пренасят CO. Това намалява количеството кислород, което се доставя в организма. При алтернативите без дим , тъй като няма горене, организмът е изложен на по-ниски концентрации на въглероден окис.

Цигареният дим увеличава оксидативния стрес, защото в него има високи нива на оксиданти, а той от своя страна участва в развитието на сърдечно-съдови заболявания, деменция, хронично възпаление и застаряване. При пушачите, преминали на бездимна алтернатива, намалява и оксидативния стрес, дишането се улеснява, кашлицата намалява и се подобряват нивата на холестерола. Всички тези здравни ползи обаче не се наблюдават при хората, които са двойни потребители – те пушат и цигари, и бездимни алтернативи. В този случай ефект за намаляване на вредата от тютюнопушенето напрактика няма, именно защото не са премахнати цигарения дим и горенето.

Общественото здраве предполага да се опитваме да намалим вредностите от удоволствията, а не да съдим хората за тяхното поведение. Една внимателно регулирана среда, която насърчава пушачите да използват никотинови изделия с намален риск, е историческа възможност да оставим пушенето в миналото“, категоричен е гръцкият кардиолог д-р Константинос Фарсалинос, преподавател в Катедрата по фармация към Университета на Патрас, Гърция.