Jepe:“Чувал съм, че имате страхотна кухня и отлични вина“

Един от най-успешните португалски диджеи и продуценти с първа визита в България и впечатляващо парти на родна земя този петък

За поредна година българският лейбъл Urge To Dance е подготвил незабравимо парти на родна земя с едно от най-емблематичните имена на берлинската ъндърграунд сцена. Създателите на Urge To Dance, Krembo & Peril, заедно с Felix, ще се погрижат за подгряването на публиката в Club CODE преди появата зад пулта на Jepe. Изключителните танцувални емоции са гарантирани, а саундът ще е повече от взривяващ!

Успяхме да се свържем с артиста между два полета от Берлин до Франкфурт, на път за София и да разберем повече за очакванията му за българската публика:

1.Tова ще е първа визита в България и Пловдив. Какво знаеш за страната и града?

Да, това е първата ми визита в България. Честно казано не знам много за страната ви. Чувал съм, че Пловдив е прекрасен град, един от най-старите в Европа с големи традиции. Знам за хубавите ви плажове, и идвайки от португалски град край брега на морето, не мога да живея без плажове и морска вода. Чувал съм също, че имате страхотна кухня и отлични вина.



2. Какви са очакванията ти към пловдивската публика ?

По принцип се стремя да не си създавам очаквания за предстоящи партита. На сцената съм от две десетилетия и обикновено се наслаждавам да пристигна по-рано в клуба, да отделя време, за да почувствам атмосферата. Независимо дали става дума за 100 или 1000 души, за мен всяко едно парти е смесица от вълнение, страст, работа и забавления. Най-важно е взаимно да се забавляваме.

3.Какво си подготвил за вечерта и какво усещане искате да оставите във феновете след партито?

В наши дни партитата са изключително фокусирани върху диджеите. Но за мен фокусът винаги трябва да бъде върху самото парти, позитивната атмосфера, хората и хубавата музика. Затова съм подготвил музика, която ще накара хората дошли да танцуват, да се забавляват заедно с мен. Това е нещото, което създава ме изпълзва с радост след всеки мой сет.

4. Партито довечера е част от кампанията по предстоящото ти EP с немския продуцент Vars наречено Mind Space Technology , което ще бъде издадено за Urge To Dance. Зад гърба си имаш издания за легендарни лейбъли като Diynamic Music на Solomun, Isolate, Sum Over Histories, Moodmusic ,как се стигна до този проект с лейбъл от България?

Обикновено съм селективен къде моята музика да бъде издаване и за мен е важно да имам личен контакт с хората зад всеки един лейбъл. Що се отнася до Urge To Dance, нещата се развиха спонтанно. Следя Urge To Dance и техните издания от самото начало и един ден, без някаква специфична причина се заговорих с Максим (Krembo, съ-основател на Urge To Dance, бел.ред.) По същото време вече работих с Vars по този проект, подходът ни бе по-музикален и органичен и реших да споделя с Максим над какво работим. В същото време Urge To Dance са лейбъл, който има изключително модерен, еклектичен и вариативен звук, а това е нещо, което аз като Артист оценявам. И така от дума на дума, размяна на мнение и визии, стигнахме до този момент да издадем Mind Space Technology EP на 31-ви март.

5. Обиколил си огромен брой дестинации. Кое е мястото, където публиката те е впечатлявала най-много досега и защо?



Хм… Бил съм на много различни места, от прекрасни плажове, култови клубове до големи фестивали с хиляди посетители. Никога няма да забравя деня, в който имах сет в изоставена църка на Venice Beach, Калифорния, САЩ. Плеърите и миксера бяха разположени върху олтара, а последното парче, което пуснах бе Oji & Luna – We Lift Our Hands At The Sanctuary. Все още настръхвам, когато си спомням този момент.



6. Какво ти предстои след визитата в Пловдив?

Предстоят ми няколко страхотни партита в Берлин, Копенхаген, Франкфурт, Барселона, Фаро, Португалия. След, което ще започне летния фестивален сезон, а той се очертава да е изключително вълнуващ.