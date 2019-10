Новият мюзикъл от Андрю Лойд Уебър „Любовта никога не умира“ гостува на пловдивска сцена

Варненската опера е един от първите театри в света, които поставят последната редакция на творбата на съвременния гений на мюзикъла Андрю Лойд Уебър от 2017 г. – „Любовта никога не умира“.

Хитовият спектакъл, определян като музикален феномен ще гостува на сцената на Дом на културата „Борис Христов“ на 6.11. 2019 г. от 19:00 часа.

Мюзикълът доразказва историята на героите от „Фантомът на операта“, но в нов контекст. Мистичният Фантом и хористката Кристин се срещат 10 години след пожара в Парижката опера, той е преуспял композитор със свой театър в Манхатън, тя е вече оперна дива. Любовта избухва отново, но между тях стоят съпругът на Кристин Раул и приятелката ѝ Мег, също влюбена във Фантома. Драмата в любовния четириъгълник завършва трагично, но… любовта никога не умира.

С „Любовта никога не умира“ Андрю Лойд Уебър достига един свой личен връх, както сам признава в едно интервю. Тук той използва освен всички музикални похвати, с които си е служил досега, но включва и нови. „За разлика от „Фантомът на операта“, който е много характерен мюзикъл, „Любовта никога не умира“ е като един оперен апотеоз, на места пропит с романтика като при Рахманинов, другаде напомня за Пучини и „Тоска“, още в началото се появяват три клоуна, които веднага се асоциират с Пинг, Панг и Понг от „Турандот“. Меломаните ще разпознаят много такива образи от оперната класика, но те не са буквални заемки. Всичко е толкова изкристализирано, толкова стилизирано, че не ти остава нищо друго, освен да се преклониш пред гения на Уебър“, категоричен е Маестро Страцимир Павлов.

Билети за „Любовта никога не умира“ се продават на касата на Опера Пловдив.

ЛЮБОВТА НИКОГА НЕ УМИРА Мюзикъл от Андрю Лойд Уебър

Текст на песните Глен Слейтър

Допълнителен текст на песните Чарлз Харт

Либрето Бен Елтън

Базирано на „Фантомът на Манхатън“ от Фредерик Форсайт

По договаряне с The Really Useful Group ltd

Режисьор Светозар Донев

Диригент Страцимир Павлов

Хореограф Анна Донева

Сценограф и костюмограф Нела Стоянова

Диригент на хора Цветан Крумов

Асистент-режисьор Сребрина Соколова

Действащи лица и изпълнители:

ФАНТОМ Пламен Долапчиев

КРИСТИН Илина Михайлова

МЕГ Сребрина Соколова

РАУЛ Велин Михайлов

ЖИРИ Вяра Железова

ГУСТАВ Белла Петрова

ГАНГЪЛ Людмил Петров

СКУЕЛЧ Лев Караван

ФЛЕК Милена Захариева