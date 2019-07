Младата художничка Мартина Вачева със значими награди на международни форуми

Младата българска художничка Мартина Вачева отбелязва престижни успехи на международната сцена за съвременно изкуство през изминалите седмици в Германия и Словения. Репрезентираната от галерия Sariev Contemporary художничка, която е сред най-талантливите и перспективни млади съвременни български артисти, участва през това лято в 33-то Биенале на графиката в Любляна, където бе наградена с една от двете награди Research Residency Award – отличие, присъждано през годините на имена като Robert Rauschenberg (1963), Joan Miró и Victor Vasarely (1965), Frank Stella (1993), Günther Uecker (1995), David Hockney (1997), Richard Hamilton (1999), Damien Hirst (2001), Raymond Pettibon (2003), San Juan Poly/Graphic Triennial (2005), Jeon Joonho (2007), Justseeds (2009), Regina José Galindo (2011), María Elena González (2013) и Ištvan Išt Huzjan (2015). Биеналето в словенската столица, чието тазгодишно издание се откри на 7 юни и ще продължи до 29 септември 2019, представя творби на поканени за участие автори от цял свят. Куратори тази година са световноизвестният артистичен колектив Slavs and Tatars, а сред селектираните от тях 30 участници освен Вачева са автори от САЩ, Китай, Иран, Великобритания, Полша, Украйна, Грузия, Словения и др.

Преди седмица в музея Фолкванг в Есен – една от най-значимите музейни институции в Германия, се откри първата музейна самостоятелна изложба на Мартина Вачева. Експозицията, озаглавена „КОРЕНИ / Roots / Wurzeln“ (11 юли – 25 август 2019), е част от изложбения формат „6 1/2 Weeks“, представящ артистичните позиции на млади и новооткрити художници. Тя включва както специално създадени нови голямоформатни творби от керамика и други материали, така и нейни работи от 2013-2108 г., обединени от разнообразни и хумористични адаптации на теми от българския фолклор в характерното за стила на Вачева преплитане на традицията и модерността. Изложбата е знаменателна не само с това, че за пръв път представя млад български автор в музея, но и за пръв път българския език и фолклор присъстват в тази институция и са представени пред толкова голяма аудитория. Към изложбата е издадена брошура със забравена българска приказка и видео четене на тази приказка, а по време на откриването звучаха рок и етно български ритми.

2019 година е особено успешна за 30-годишната художничка. През април Мартина Вачева участва на престижния международен форум за съвременно изкуство Art Brussels, където бе представена от галерия Сариев. Вачева бе и сред поканените за участие художници в изложбата „Чуйте ни – Артистичен интелект“ с куратори Натали Хойос и Райналд Шумахер (4 април – 20 юни 2019, Пловдив), представяща престижната колекция от съвременно изкуство на „Дойче телеком“ (творби на Мартина Вачева са част и от Metropolitan museum library collection, Ню Йорк и колекция Gaudenz B. Ruf, Цюрих и Виена).

В момента нейни работи могат да се видят в груповата изложба „ФОН: Млади автори от Пловдив“ (5 юли – 30 август) – специално издание на дългогодишната платформа на галерия Сариев за подкрепа на млади художници „ФОН: Млади автори“. Изложбата включва специално създадени артистични проекти на девет пловдивски автори от най-младото поколение, представени на няколко локации в Града под тепетата, както и съпътстваща програма от събития.

Мартина Вачева е родена през 1988 г. в Пловдив. Живее и работи в Пловдив и областта Бретан, Западна Франция. Завършила е Националната художествена академия, София, специалност Илюстрация и специалност Книга и печатна графика, а през 2012 г. специализира в илюстраторския клас на Георг Барбър (АТАК) в Университета по дизайн и изящни изкуства Бург Гибихенщайн в Хале, Германия.

През 2016 г. Sariev Contemporary представя първата ѝ самостоятелна изложба „Sereality“ с куратор Вера Млечевска като част от изложбата „ФОН: Млади автори 2016“ на галерията. След успеха на изложбата нейните творби са изложени в много кураторски изложби и проекти като: „Lifestyles and Still Life“, куратор Вера Млечевска, Lubomirov/Angus-Hughes, Лондон, (2016); изложба на номинираните художници за наградата БАЗА за съвременно изкуство, Софийска градска художествена галерия (2017); „Изображението вече не е налично“, куратор Весела Ножарова, галерия Credo Bonum, София (2017); „Скъпи мой провинциалист“, куратор Виктория Драганова, Swimming Pool, София (2017); „Оставете ги да рисуват II (Драскай и драсвай)“, групова изложба – рисунки, куратор Правдолюб Иванов, Sariev Contemporary (2017); „Арт старт: Млади художници, които да следим през 2017-а“, куратори Весела Ножарова, Стефка Цанева, Даниела Радева, галерия Credo Bonum, София (2017); „Baywatch“, куратори Натали Хойос и Райналд Шумахер, KVOST, Берлин (2018); „Dias de Romance“, куратор Кармен Ферейра, Centro Cultural Recoleta, Буенос Айрес, Аржентина (2018); „Шок и ужас“, куратор Стефка Цанева, Гьоте-институт България, София (2018); „Потапяне – ФОН: Млади автори от Пловдив“, куратор Вера Млечевска, Посолство на България в Хелзинки, Финландия (2018); „Чуйте ни – артистичен интелект (творби от колекцията на Дойче Телеком), куратори Натали Хойос и Райналд Шумахер, Пловдив (2019); „ФОН: Млади автори от Пловдив“, Пловдид, 2019 и др.

Мартина Вачева е носител на наградата БАЗА 2017 за млад художник – награда, присъждана от Софийска градска художествена галерия и Институт за съвременно изкуство – София. Тя бе наградена с двумесечно участие в Residency Unlimited, NY.

Творби на Мартина Вачева са част от колекциите Art Collection Telekom, Metropolitan museum library collection, Ню Йорк и колекция Gaudenz B. Ruf, Цюрих и Виена.

Мартина Вачева е репрезентирана от галерия Sariev Contemporary от 2018 г.