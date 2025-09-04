Два чинара за по-зелен Пловдив
Гражданската организация „Пловдив на гражданите“ стартира през септември екологична инициатива за засаждане на дървета под мотото „Два чинара“. Кампанията цели да подобри въздуха в града и да намали температурните разлики през летните месеци.
„След консултация със специалисти, включително и от Аграрния университет (ВСИ), избрахме чинара като най-подходящ вид за градска среда. Той дава обилна сянка и е доказано ефективен за пречистване на въздуха“, обявиха от организацията.
Ако и пред вашия вход има липсващо/отсечено или унищожено дърво, участвайте в инициативата “Два чинара”. Съберете хората във входа и купете дарете два чинара!
Ние ще дойдем и ще ги засадим, с вие ще се грижите за тях.“
Призивът към пловдивчани е всеки да купи един чинар за своя вход и един за съседния. Организацията предлага съдействие за премахване на стари дървета, издаване на разрешение от районните кметства и засаждане на новите фиданки. Препоръчва се младите дръвчета да бъдат укрепени с колчета през първите години, за да се развиват правилно.
Кампанията ще продължи през септември и октомври – най-подходящите месеци за засаждане на чинарите. Цената за две млади фиданки с укрепващи колчета е 100 лева. Сумата може да бъде дарена по банковата сметка на организацията, като „Пловдив на гражданите“ се ангажира да даде отчет за събраните средства и реализираните засаждания.
„Бъдете активни и се включете! Заедно можем да направим Пловдив по-зелен, сенчест и приятен за живеене“, призовават организаторите.
Дарения по акцията „Два чинара“ се приемат на следната сметка:
IBAN: BG15UBBS80021076219450
СНЦ „Пловдив на гражданите“
251 коментари
Herkese merhaba, Vay Casino oyuncuları adına önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Malum site adresini tekrar değiştirdi. Giriş hatası yaşıyorsanız panik yapmayın. Güncel Vay Casino giriş adresi artık burada: [url=https://vaycasino.us.com/#]Buraya Tıkla[/url] Paylaştığım bağlantı üzerinden vpn kullanmadan siteye erişebilirsiniz. Güvenilir bahis keyfi sürdürmek için Vaycasino tercih edebilirsiniz. Herkese bol şans temenni ederim.