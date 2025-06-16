Безплатни прегледи за туберкулоза в УМБАЛ „Свети Георги“

Инициативата цели ранно откриване на заболяването и повишаване на информираността по време на „Седмицата на отворените врати“ от 16 до 20 юни
Безплатни профилактични прегледи за туберкулоза ще се провеждат от 16 до 20 юни в Отделението по фтизиатрия към Клиниката по пневмология на УМБАЛ „Свети Георги“, в рамките на инициативата „Седмица на отворените врати“. Основната цел е да се открият ранните, дори скрити форми на инфекцията, което позволява своевременно лечение и прекъсване на веригата на предаване. Кампанията също така цели да повиши информираността относно начините на заразяване, рисковите фактори, клиничното протичане, лечението и възможностите за превенция, като осигури достъп до здравни услуги за всички желаещи.
Въпреки напредъка на медицината, туберкулозата остава сериозно заболяване, но за щастие е лечима. Тя е водеща причина за смъртност сред хората с ХИВ и основен фактор за развитието на антимикробна резистентност. Затова ранното откриване е от решаващо значение за успеха на лечението.
Сред най-характерните симптоми на туберкулоза са продължителна кашлица – първоначално лека, но усилваща се с времето, отпадналост, нощно изпотяване, загуба на тегло и дълготрайна, макар и ниска, температура. В по-напредналите стадии може да се появи и задух. Специалистите напомнят, че не всички пациенти имат температура, а при около 15% от случаите болестта протича безсимптомно.
Най-ефективната превенция остава имунизацията и реимунизацията, които са задължителни съгласно Имунизационния календар на Република България. Поддържането на силен имунитет чрез пълноценно хранене, добри лични и обществени хигиенни навици, консумация на проверени хранителни продукти, както и отказ от тютюнопушене и прекомерна употреба на алкохол също са ключови за превенцията. При съмнение за симптоми или контакт със заразен човек, е важно да се потърси консултация със специалист-фтизиатър възможно най-рано.
Според данни на Световната здравна организация, глобалните усилия за борба с туберкулозата са спасили над 79 милиона живота от 2000 г. досега.
Прегледите ще се провеждат в периода 16-20 юни от 08:00 до 13:00 часа в Отделението по фтизиатрия, което се намира до Клиниката по инфекциозни болести в База II на УМБАЛ “Свети Георги” – Пловдив.
2 720 коментари
Xin chao 500 anh em, ai dang tim c?ng game khong b? ch?n d? gi?i tri N? Hu thi tham kh?o trang nay nhe. T?c d? ban th?: https://gramodayalawcollege.org.in/#. V? b? thanh cong.
Chào anh em, bác nào muốn tìm sân chơi đẳng cấp để giải trí Đá Gà thì vào ngay chỗ này. Uy tín luôn: https://homemaker.org.in/#. Húp lộc đầy nhà.
Chào cả nhà, người anh em nào cần sân chơi đẳng cấp để chơi Đá Gà thì xem thử con hàng này. Tốc độ bàn thờ: sun win. Về bờ thành công.
Xin chao 500 anh em, bac nao mu?n tim nha cai uy tin d? cay cu?c Game bai thi vao ngay ch? nay. T?c d? ban th?: sunwin. Chuc anh em may m?n.
Hello mọi người, ai đang tìm trang chơi xanh chín để cày cuốc Nổ Hũ thì tham khảo chỗ này. Uy tín luôn: Sunwin web. Về bờ thành công.
Hello mọi người, người anh em nào cần nhà cái uy tín để gỡ gạc Casino thì xem thử địa chỉ này. Uy tín luôn: Link vào Dola789. Về bờ thành công.
Здравствуйте!
Постоянный виртуальный номер — оптимальное решение для бизнеса. Он не зависит от вашего местоположения — постоянный виртуальный номер работает везде. Надёжность и конфиденциальность — это постоянный виртуальный номер. Начните пользоваться преимуществами, которые даёт постоянный виртуальный номер.
Полная информация по ссылке – https://iberoeconomia.es/mercados/entendiendo-la-tecnologia-de-un-sms-virtual-espana-para-una-entrega-de-mensajes-garantizada-body
купить виртуальный номер для смс навсегда, постоянный виртуальный номер для смс, Купить виртуальный номер телефона навсегда
виртуальный номер, купить виртуальный номер для смс навсегда, купить виртуальный номер для смс навсегда
Всего наилучшего и комфорта в общении!!
Доброго!
Виртуальный номер — универсальный инструмент для любой онлайн-активности. Купите виртуальный номер и начните использовать его уже сегодня. Быстрое оформление и анонимность — вот зачем нужен виртуальный номер. Не упускайте возможность купить виртуальный номер у нас.
Полная информация по ссылке – https://www.bisnisbandung.com/teknologi/39813910668/mengapa-memilih-nomor-telepon-vietnam-untuk-komunikasi-global
купить виртуальный номер для смс навсегда, купить виртуальный номер для смс навсегда, постоянный виртуальный номер
виртуальный номер, купить постоянный виртуальный номер, купить виртуальный номер
Всего наилучшего и комфорта в общении!!
Chào anh em, ai đang tìm nhà cái uy tín để chơi Đá Gà thì xem thử trang này nhé. Nạp rút 1-1: Link không bị chặn. Chúc các bác rực rỡ.
Hi các bác, người anh em nào cần trang chơi xanh chín để chơi Game bài thì tham khảo địa chỉ này. Đang có khuyến mãi: Đăng nhập BJ88. Chúc các bác rực rỡ.