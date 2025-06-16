Безплатни прегледи за туберкулоза в УМБАЛ „Свети Георги“

Инициативата цели ранно откриване на заболяването и повишаване на информираността по време на „Седмицата на отворените врати“ от 16 до 20 юни
Безплатни профилактични прегледи за туберкулоза ще се провеждат от 16 до 20 юни в Отделението по фтизиатрия към Клиниката по пневмология на УМБАЛ „Свети Георги“, в рамките на инициативата „Седмица на отворените врати“. Основната цел е да се открият ранните, дори скрити форми на инфекцията, което позволява своевременно лечение и прекъсване на веригата на предаване. Кампанията също така цели да повиши информираността относно начините на заразяване, рисковите фактори, клиничното протичане, лечението и възможностите за превенция, като осигури достъп до здравни услуги за всички желаещи.
Въпреки напредъка на медицината, туберкулозата остава сериозно заболяване, но за щастие е лечима. Тя е водеща причина за смъртност сред хората с ХИВ и основен фактор за развитието на антимикробна резистентност. Затова ранното откриване е от решаващо значение за успеха на лечението.
Сред най-характерните симптоми на туберкулоза са продължителна кашлица – първоначално лека, но усилваща се с времето, отпадналост, нощно изпотяване, загуба на тегло и дълготрайна, макар и ниска, температура. В по-напредналите стадии може да се появи и задух. Специалистите напомнят, че не всички пациенти имат температура, а при около 15% от случаите болестта протича безсимптомно.
Най-ефективната превенция остава имунизацията и реимунизацията, които са задължителни съгласно Имунизационния календар на Република България. Поддържането на силен имунитет чрез пълноценно хранене, добри лични и обществени хигиенни навици, консумация на проверени хранителни продукти, както и отказ от тютюнопушене и прекомерна употреба на алкохол също са ключови за превенцията. При съмнение за симптоми или контакт със заразен човек, е важно да се потърси консултация със специалист-фтизиатър възможно най-рано.
Според данни на Световната здравна организация, глобалните усилия за борба с туберкулозата са спасили над 79 милиона живота от 2000 г. досега.
Прегледите ще се провеждат в периода 16-20 юни от 08:00 до 13:00 часа в Отделението по фтизиатрия, което се намира до Клиниката по инфекциозни болести в База II на УМБАЛ “Свети Георги” – Пловдив.
