Безплатни прегледи за туберкулоза в УМБАЛ „Свети Георги“

Инициативата цели ранно откриване на заболяването и повишаване на информираността по време на „Седмицата на отворените врати“ от 16 до 20 юни
Безплатни профилактични прегледи за туберкулоза ще се провеждат от 16 до 20 юни в Отделението по фтизиатрия към Клиниката по пневмология на УМБАЛ „Свети Георги“, в рамките на инициативата „Седмица на отворените врати“. Основната цел е да се открият ранните, дори скрити форми на инфекцията, което позволява своевременно лечение и прекъсване на веригата на предаване. Кампанията също така цели да повиши информираността относно начините на заразяване, рисковите фактори, клиничното протичане, лечението и възможностите за превенция, като осигури достъп до здравни услуги за всички желаещи.
Въпреки напредъка на медицината, туберкулозата остава сериозно заболяване, но за щастие е лечима. Тя е водеща причина за смъртност сред хората с ХИВ и основен фактор за развитието на антимикробна резистентност. Затова ранното откриване е от решаващо значение за успеха на лечението.
Сред най-характерните симптоми на туберкулоза са продължителна кашлица – първоначално лека, но усилваща се с времето, отпадналост, нощно изпотяване, загуба на тегло и дълготрайна, макар и ниска, температура. В по-напредналите стадии може да се появи и задух. Специалистите напомнят, че не всички пациенти имат температура, а при около 15% от случаите болестта протича безсимптомно.
Най-ефективната превенция остава имунизацията и реимунизацията, които са задължителни съгласно Имунизационния календар на Република България. Поддържането на силен имунитет чрез пълноценно хранене, добри лични и обществени хигиенни навици, консумация на проверени хранителни продукти, както и отказ от тютюнопушене и прекомерна употреба на алкохол също са ключови за превенцията. При съмнение за симптоми или контакт със заразен човек, е важно да се потърси консултация със специалист-фтизиатър възможно най-рано.
Според данни на Световната здравна организация, глобалните усилия за борба с туберкулозата са спасили над 79 милиона живота от 2000 г. досега.
Прегледите ще се провеждат в периода 16-20 юни от 08:00 до 13:00 часа в Отделението по фтизиатрия, което се намира до Клиниката по инфекциозни болести в База II на УМБАЛ “Свети Георги” – Пловдив.
2 489 коментари
Bonaslot adalah agen judi slot online nomor 1 di Indonesia. Banyak member sudah mendapatkan Jackpot sensasional disini. Transaksi super cepat hanya hitungan menit. Link alternatif ï»¿Bonaslot daftar gas sekarang bosku.
Create a unique design with make a stamp online and get high-quality printing quickly and conveniently.
The quick turnaround time is a significant benefit when creating rubber stamps via the internet.
–
Fast delivery is a major advantage of ordering stamps online.
ï»¿Halo Bosku, lagi nyari situs slot yang hoki? Rekomendasi kami adalah Bonaslot. RTP Live tertinggi hari ini dan terbukti membayar. Deposit bisa pakai OVO tanpa potongan. Login disini: ï»¿Bonaslot link alternatif salam jackpot.
Bonaslot adalah bandar judi slot online terpercaya di Indonesia. Ribuan member sudah merasakan Jackpot sensasional disini. Transaksi super cepat kilat. Link alternatif п»їhttps://bonaslotind.us.com/# slot gacor hari ini gas sekarang bosku.
ï»¿Merhaba arkadaÅŸlar, Ã¶deme yapan casino siteleri bulmak istiyorsanÄ±z, bu siteye kesinlikle gÃ¶z atÄ±n. En iyi firmalarÄ± ve bonuslarÄ± sizin iÃ§in listeledik. DolandÄ±rÄ±lmamak iÃ§in doÄŸru adres: ï»¿https://cassiteleri.us.org/# canlÄ± casino siteleri bol ÅŸanslar.
п»їSelamlar, Г¶deme yapan casino siteleri bulmak istiyorsanД±z, bu siteye kesinlikle gГ¶z atД±n. En iyi firmalarД± ve bonuslarД± sizin iГ§in inceledik. DolandД±rД±lmamak iГ§in doДџru adres: п»їsiteyi incele bol Еџanslar.
Situs Bonaslot adalah bandar judi slot online terpercaya di Indonesia. Banyak member sudah merasakan Jackpot sensasional disini. Proses depo WD super cepat kilat. Link alternatif ï»¿https://bonaslotind.us.com/# slot gacor hari ini jangan sampai ketinggalan.
п»їMerhaba arkadaЕџlar, Г¶deme yapan casino siteleri arД±yorsanД±z, hazД±rladД±ДџД±mД±z listeye kesinlikle gГ¶z atД±n. LisanslД± firmalarД± ve bonuslarД± sizin iГ§in inceledik. DolandД±rД±lmamak iГ§in doДџru adres: п»їhttps://cassiteleri.us.org/# kaГ§ak bahis siteleri iyi kazanГ§lar.
п»їSalamlar, Й™gЙ™r siz etibarlД± kazino axtarД±rsД±nД±zsa, mЙ™slЙ™hЙ™tdir ki, Pin Up saytД±nД± yoxlayasД±nД±z. YГјksЙ™k Й™msallar vЙ™ rahat pul Г§Д±xarД±ЕџД± burada mГ¶vcuddur. Д°ndi qoЕџulun vЙ™ ilk depozit bonusunu gГ¶tГјrГјn. Daxil olmaq ГјГ§Гјn link: п»їPin Up Azerbaijan uДџurlar hЙ™r kЙ™sЙ™!