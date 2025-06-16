Безплатни прегледи за туберкулоза в УМБАЛ „Свети Георги“

Инициативата цели ранно откриване на заболяването и повишаване на информираността по време на „Седмицата на отворените врати“ от 16 до 20 юни
Безплатни профилактични прегледи за туберкулоза ще се провеждат от 16 до 20 юни в Отделението по фтизиатрия към Клиниката по пневмология на УМБАЛ „Свети Георги“, в рамките на инициативата „Седмица на отворените врати“. Основната цел е да се открият ранните, дори скрити форми на инфекцията, което позволява своевременно лечение и прекъсване на веригата на предаване. Кампанията също така цели да повиши информираността относно начините на заразяване, рисковите фактори, клиничното протичане, лечението и възможностите за превенция, като осигури достъп до здравни услуги за всички желаещи.
Въпреки напредъка на медицината, туберкулозата остава сериозно заболяване, но за щастие е лечима. Тя е водеща причина за смъртност сред хората с ХИВ и основен фактор за развитието на антимикробна резистентност. Затова ранното откриване е от решаващо значение за успеха на лечението.
Сред най-характерните симптоми на туберкулоза са продължителна кашлица – първоначално лека, но усилваща се с времето, отпадналост, нощно изпотяване, загуба на тегло и дълготрайна, макар и ниска, температура. В по-напредналите стадии може да се появи и задух. Специалистите напомнят, че не всички пациенти имат температура, а при около 15% от случаите болестта протича безсимптомно.
Най-ефективната превенция остава имунизацията и реимунизацията, които са задължителни съгласно Имунизационния календар на Република България. Поддържането на силен имунитет чрез пълноценно хранене, добри лични и обществени хигиенни навици, консумация на проверени хранителни продукти, както и отказ от тютюнопушене и прекомерна употреба на алкохол също са ключови за превенцията. При съмнение за симптоми или контакт със заразен човек, е важно да се потърси консултация със специалист-фтизиатър възможно най-рано.
Според данни на Световната здравна организация, глобалните усилия за борба с туберкулозата са спасили над 79 милиона живота от 2000 г. досега.
Прегледите ще се провеждат в периода 16-20 юни от 08:00 до 13:00 часа в Отделението по фтизиатрия, което се намира до Клиниката по инфекциозни болести в База II на УМБАЛ “Свети Георги” – Пловдив.
1 169 коментари
Sildenafil 100mg price: AeroMedsRx – cheapest viagra
https://bluewavemeds.com/# Blue Wave Meds
buy viagra here buy viagra here Sildenafil 100mg price
buy viagra here: generic sildenafil – AeroMedsRx
online pharmacy for Kamagra: kamagra – kamagra oral jelly
Pinco oyna bölməsində futbol, basketbol və digər idman növləri üzrə mərc etmək mümkündür. pinco kazino Buradan daxil olub slotları, canlı masaları və mərc bölmələrini sürətli şəkildə açmaq olur. Pinco kazino az platformasında turnirlər mütəmadi keçirilir.
Pinco kazino istifadəçilərə yüzlərlə slot təqdim edir. Pinco yukle linki ilə sürətli qeydiyyat mümkündür. Pinco oyna az bölməsi ilə həm kazino, həm idman mərcləri əlçatandır
Pinco yukle sayəsində telefon batareyası daha az sərf olunur. Pinco yukle və qeydiyyat çox qısadır. Pinco platforması həm əyləncə, həm də qazanc üçün uyğundur. Pinco canlı oyunlar yüksək keyfiyyətli yayım ilə göstərilir.
Cialis 20mg price Buy Cialis online cheapest cialis
Хотите купить квартиру? https://spbnovostroyca.ru Подберём лучшие варианты в нужном районе и бюджете: новостройки, готовое жильё, ипотека с низким первоначальным взносом, помощь в одобрении и безопасная сделка. Реальные объекты, без скрытых комиссий и обмана.
Blue Wave Meds: buy Kamagra online – kamagra