Гласът на Назарет Карл Сентънс е изборът на Дон Дон Еъри (Deep Purple) за вокалист на предстоящия му концерт в Пловдив на 29 август. Супергрупата Don Airey Allstars ще разтърси Летния театър с култови парчета на RAINBOW, WHITESNAKE, OZZY OSBOURNE, DEEP PURPLE, GARY MOORE, като обединяващото в проекта е участието на Дон Еъри в създадените от тях хитове.

„Бандата е жестока, ще бъде голям концерт от началото до края”, споделя гласът на Назарет дни преди събитието. „Повярвайте ми, ще ви накараме да си спомняте често за тази вечер”, обърна се Сентънс към родната публика.

Броени седмици преди голямото рок събитие у нас това лято, вокалистът на Назарет разказва как е станал част от проекта Don Airey Allstars: „С Дон и с Бернхард Велц (ударни) работихме заедно преди години по подобен проект. Бандата е жестока и аз съм очарован, че отново ще свирим заедно в Пловдив”.

„Хитовете, които ще изпълним, говорят сами за себе си. Това са хитове, писани лично от Дон или са родени във времето, когато той е бил част от тези велики банди”, споделя още Карл Сентънс.

Дон Еъри (Don Airey) е записал името си в рок историята като участник в култови албуми на легенди като: Black Sabbath „Never Say Die“, Rainbow – „Since You’ve Been Gone b/w No Time To Loose”, Ози Озбърн – Blizzard Of Ozz, „Bark At The Moon”, Whitesnake – „1987”, Gary Moore – „Out In The Fields“, „Still Got The Blues“ и много други. От 2002 г. той сменя Джон Лорд в Deep Purple, като и до момента е част от състава на легендарната банда.

„Другото голямо в този проект е, че групата се състои от невероятни музиканти, които са концертирали с едни от най-добрите в бранша”, разказва още Карл Сентънс от Назарет.

Освен него, в супергрупата на Дон Еъри влизат още басистът на Thunder – Крис Чайлдс, както и Кайтнер Зи Дока – китара и Бернхард Велц на ударните – и двамата, реализирали многобройни проекти с Jon Lord, Ian Paice и Bruce Dickinson.

Последната среща на Карл Сентънс с българската публика бе преди две години като участник в Intelligent Music Project на д-р Милен Врабевски.

„Обичам да идвам в България. Доста пъти съм излизал на българска сцена и публиката тук е много готина”, споделя преди предстоящото участие в Пловдив вокалистът на Назарет. „Каня всички български фенове на рока да дойдат и да ни видят, защото ще бъде голям концерт от началото до края – само класически рок хитове и повярвайте ми, ще ви накараме да си спомняте често за тази вечер!”, призова Сентънс.

Концертът Don Airey Allstars Night е на 29 август, на хълма „Бунарджика” в Пловдив. Вратите на Летния театър се отварят в 19:00. Началото е от 20:00 часа.

Билети: през мрежите на Eventim и Grabo.