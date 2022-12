Световноизвестният американски педагог и хореограф Хосе Де Ла Круз ще гостува в град Пловдив по покана на „Танцов център Ла Фамилия“ на 14-ти и 15-ти декември от 17:30 часа до 20:00 часа в залата на танцовото студио на улица „Васил Соколов“ 2. В два дни ще се проведе уъркшоп по лирикъл джаз и хип-хоп, където децата-любители на танца ще научат нови движения под звуците и ритъма на популярните през 2022 година музикални хитове.

Обединявайки хип-хоп, джаз, фънк и балетни танци с пънк, рок и алтеративна музика, Хосе Де Ла Круз създава собствен стил, отличаващ го като артист на всяка една сцена. Той работи с известни музиканти като Limp Bizkit, The Prodigy, Evanescence, Linkin Park, Marilyn Manson, Red Hot Chili Peppers, JLO, Korn. Участва като хореограф и танцьор в множество проекти. Жури и ментор е в световни танцови състезания и уъркшопи.

Хосе е представен в танцови списания по целия свят като модел за BLOCH Dance World. Работи за различни марки и корпорации, като Converse All Stars, MTV, Red Bull, BMW, Tommy Hilfiger, Nike, Razor Skateboards, Orangina/Schweppes, Ipod, Hard Rock Cafe, Mars Candy, X Games, NYC Crunch, Disney, Universal Studios, BOSU Balance Trainer, Radio City Musical Hall, NBA Dance Teams NYC Knicks Dancers и Phoenix Suns Dancers, Danza Con Me в престижната Accademia Nazionale Di Danza в Рим, Италия. Гост преподавател е в Manhattan Dance Project USA, Taranto Danza Italy, Rome Dance Meeting Italy, Dancing Poznan Poland, DanceStar ESDU, DancingTime Stage di Danza Italy, Dance World Cup Serbia, Federation of Sport Dance Discipline Bulgaria, Island Dance Competition Croatia, 2Dance Intensive Camp Bulgaria , Broadway Dance Center NYC. Jose De La Cruz е спонсориран от THIAM Italy Street Dance and Fitness Apparel, както и от директора на THIAM Dance International Workshops през 2013 г, а в момента прави хореография за Dr. Martens и преподава хип-хоп и съвременен джаз за Get Empowered и Global Arts to Go в Ню Йорк 2022 – 2023 г.

Станете част от това невероятно приключение, Танцов център Ла Фамилия кани всички деца над 10 годишна възраст да се включат в уъркшопа.