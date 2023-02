Португалският хореограф Марко да Силва Ферейра, чийто спектакъл БИЗОН закри изданието на ONE DANCE WEEK през 2022 г., се завръща в Пловдив на 26 май с новата си сценична продукция C A R C A Ç A / CARCASS. Марко да Силва Ферейра е един от подкрепените от Big Pulse Dance Alliance артисти и една от най-интересните фигури на съвременната танцова сцена. C A R C A Ç A, чиято световна премиера се състоя на 21 и 22 октомври 2022 в Teatro Municipal, Порто, е копродукция на ONE DANCE WEEK, New Baltic Dance (Литва), Julidans (Нидерландия), Tanz im August/HAU Hebbel am Ufer (Германия), Dublin Dance Festival (Ирландия), Teatro Municipal do Porto и Centro Cultural de Belém (Португалия).

Билети за спектакъла на 26 май в Дом на Културата “Борис Христов”, Пловдив са вече в продажба на касите на EasyPay в цялата страна и онлайн в мрежата на EPAYGO.

C A R C A Ç A / CARCASS

Канонада от стъпки запалва фитила, огънят пълзи по телата на сцената, но експлозията ще отекне в друго измерение. Десетима танцьори, включително хореографът Марко да Силва Ферейра, отвеждат публиката на път към изграждане на колективна идентичност, културна принадлежност, обща памет. Интензивните и сложни движения на краката и подскоците са предговора в танцовия речник на Ферейра, който говори за съпротивление и бунт, за обединение и приобщаване, за самоопределение и многообразие.

Белият килим, електронната музика, барабаните на живо и ефектното осветление усилват усещането за клубна атмосфера или карнавал – там, където всеки е различен и сам в своето веселие и болка, но също така е и част от цялото. Каква е ролята на индивидуалните личности в изграждането на една общност? Каква е движещата сила на една идентичност? Как решаваме кое да помним и кое да забравим, израствайки през личния си свят и този на другите?

За да даде отговори, Ферейра разравя наследството на европейските традиционни танци, за да извади на показ техните базисни движения и постановки. Техните “кодове” обаче са остарели, дори потискащи. Те не важат в днешния пъстър градски и социален контекст. Те изключват идентичности, групи и отношения, различни от доминантните. А може ли да бъде обратното?

На португалски език C A R C A Ç A биват наричани “различните”. Танцьорите изпълняват сложни стъпки, които съчетават традиционен фолклор със съвременни градски танцови стилове (като техно, транс, дъбстеп), които се появяват в култури, характерни за малцинствени общности (например LGBTQIA+ и общности от бившите колонии). C A R C A Ç A е хореографска среща между унифициращия фолклор и освобождаващата самоизява, между правилата и отклоненията от правилата в танците, приписвани на малцинствени и маргинални общности. Тази среща е, за да разберем как работи паметта и как се изгражда принадлежност.

МАРКО ДА СИЛВА ФЕРЕЙРА

Роден в Санта Мария да Фейра, Португалия, Марко започва своята кариера в областта на танцовото изкуство през 2004-а. До момента работи с танцови компании, сред които Companhia de Dança do Norte, Tok’art (MADE IN TIME, 2011, и YOU NEVER KNOW HOW THINGS ARE GOING TO COME TOGETHER, 2012), и Instável (FUGA SEM FIM, 2011). През 2012-а участва като изпълнител в проектите на хореографи и композитори като Хофеш Шехтер – Shelters, Елизабет Ламбек – XIT 211-A; Силвия Риймер – Anatomization в CCB boxnova; Виктор Уго Понтеш – Rendez-vous и A strange land. Пред 2009-а Марко печели първо място на платформата Eurobattlе в категорията “Нов стил”, както и телевизионното предаване You Think You Can Dance в Португалия.

Премиерата на първото му соло като хореограф – NEVOEIRO 21 – се състои в театър Campo Alegre в Порто през 2012-а. Спектакълът е представен на Solos Festival (Лисабон, Евора и Торес Ведрас), както и на международния фестивал за уличен театър Mais Imaginarius 2012 в Санта Мария да Фейра.

На следващата година, като част от Mais Imaginarius 2013, Марко представя отличения с награди site-specific солов спектакъл RÉPLICA…ÉPLICA…ÉPLICA. През юни същата година той създава творбата AILHA заедно с Виктор Уго Понтеш в рамките на творческа резиденция на 37.25-Núcleo de artes performativas и Walk&talk Azores festival. Следващият спектакъл, създаден в съавторство с Мара Андраде, се нарича THROUGH MY FAULT, THROUGH MY FAULT, THROUGH MY MOST GRIEVOUS FAULT и е представен в рамките на Palcos Instáveis през октомври 2013-а и фестивала за съвременен танц GUIdance 2014

Творбата LAND(E)SCAPE (2014), мултидисциплинарна колаборация с визуален артист и звукова инсталация, е представена на международния фестивал Imaginarius, а със спектакъла HU(R)MANO Марко да Силва Ферейра е избран да представлява португалските млади артисти и става част от селекцията на Aerowaves Twenty15. Работи като асистент – хореограф в пиесата Hamlet (2014) на Мала Воадора и във Veraneantes (2017) на Нуно Кардосо. Също така, Марко е артистичен помощник на Виктор Уго Понтеш в продукциите Se alguma vez precisares da minha vida, vem e toma-a и Carnaval (и двете през 2016).

В спектакъла BROTHER (2016) кристализира авторският дискурс за значенията и осмислянето на танца в съвремието, за създаването на връзки към произхода на танца и начертаването на нова линия от съвременното тяло. След премиерата в общинския театър Rivoli в Порто, спектакълът пътува из страната и зад граница, като е избран за част от селекцията на Aerowaves Priority Companies 2018.

С BISONTE (2019) Ферейра постава своя артистичен почерк в изкуствено лутане между истерията и меланхолията. Между 2018-а и 2019-а Марко е асоцииран артист на Общинския театър на Порто, а между 2019-а и 2021-а – в Centre chorégraphique National de Caen в Нормандия. През 2020-а той получава покана за създаде кратка продукция за Националната балетна трупа, озаглавена CORPOS DE BAILE. Спектакълът SIRI (2021) продължава сътрудничеството на хореографа с режисьора Жорже Жакоме, след като двамата създават продукцията ÍRIS (2015) – поглед към ограниченията на времето през образи, визуална конструкция и дискурса за паметта.