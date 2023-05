Започва 15-ото издание на ONE DANCE WEEK

Фестивалът за съвременен танц ще продължи от 19 май до 2 юни

В Дом на културата “Борис Христов” Пловдив, този петък, 19 май, стартира международният фестивал за съвременен танц ONE DANCE WEEK. Като част от юбилейното издание на фестивала ще видим впечатляващи продукции от България, Белгия, Италия, Португалия, Северна Ирландия, Гърция, Испания и Франция. Билетите ще намерите в продажба онлайн в мрежата на EPAYGO, както и на касите на EasyPay в цялата страна.

ПРОГРАМА:

Откриването на фестивала на 19 май ще бъде дадено от ирландската сензация Уна Дохърти и новият й спектакъл NAVY BLUE. На 20 май ще бъде представен спектакълът SIMPLE на Айелен Паролин (Белгия), а на 21 май предстои световната премиера на МЪРТВИ ДУШИ от Гергана Димитрова (36 Маймуни).

На 24 май фестивалът представя солото BEST REGARDS на Марко Д’Агостин (Италия), на 26 май португалският хореограф Марко да Силва Ферейра ще се завърне в Пловдив с новата си творба C A R C A Ç A, ко-продукция на Big Pulse Dance Alliance и ОNE DANCE WEEK. На 27 май в Дом на културата “Борис Христов” ще се състои световната премиера на новия спектакъл на френския хореограф Клер Дюран-Друен – НЕОБИЧАЙНО СЕМЕЙСТВО. На 27 и 28 май на открито пред Дом на културата “Борис Христов” испанският колектив LAIMPERFECTA ще представи спектакъла си ПОТ ФОЛК с вход свободен. На 28 май в Пловдив е българската премиера на СИЛАТА (на) СЛАБОСТТА от Мухамед Тукабри (Белгия), а на 2 юни – фестивалът се закрива с култовия спектакъл MOS на изгряващия гръцки хореограф Йоанна Параскевопулу.

© NAVY BLUE by Sinje Hasheider

NAVY BLUE

Уна Дохърти (Северна Ирландия)

19 май, 19:30 ч.

Обявена за звезда на съвременната танцова сцена с първите си солови спектакли за бруталната красота на Белфаст, работническата експлоатация, сексуалността и религията, Уна Дохърти достига най-големите сцени в света с трудните теми, а през 2021-а печели престижния Сребърен лъв за най-добър млад артист на Венецианското биенале за танц. NAVY BLUE е нейната нова и най-мащабна творба, копродуцирана от Big Pulse Dance Alliance, на който ONE DANCE WEEK е един от дванадесетте основатели.

ПРОСТИЧКО

Айелен Паролин (Белгия)

20 май, 19:30 ч.

Аржентинката Айелен Паролин, която от години работи в Белгия, избира минимализма за постигане на максимален ефект. Може би “простичка” на пръв поглед, но същевременно съществена и забавна, новата творба на Паролин ПРОСТИЧКО представя съвременния танц в неговата най-семпла и искрена форма.

световна премиера: МЪРТВИ ДУШИ

Гергана Димитрова (България)

21 май, 18:00 ч.

Изследване на душата във война: новият спектакъл на Гергана Димитрова е вдъхновен от едноименния роман-поема на Николай Гогол и нашето съвремие. Спектакълът изследва езика на телата по време на война, за да се опита да разбере какво става с душата в такава екстремна ситуация. МЪРТВИ ДУШИ е копродукция ONE DANCE WEEK и РЦСИ Топлоцентрала, продукция на Организация за съвременно алтернативно изкуство и култура – 36 маймуни, подкрепена от Национален фонд “Култура”.

BEST REGARDS

Марко Д’Агостин (Италия)

24 май, 18:00 ч.

Италианският хореограф Марко Д’Агостин посвещава искрения си спектакъл BEST REGARDS на Найджъл Чарнок, британската легенда на изпълнителските изкуства. Бунтар, експериментатор, ментор и вдъхновител, Чарнок прави революция в танца, театъра и пърформанса, оставайки ярка следа. Същата ярка следа оставя и Марко Д’Агостин.

C A R C A Ç A

Марко да Силва Ферейра (Португалия)

26 май, 19:30 ч.

Марко да Силва Ферейра се завръща в Пловдив на 26 май с нoвия си спектакъл C A R C A Ç A, копродукция на ONE DANCE WEEK и Big Pulse dance Alliance. Десетима танцьори, включително хореографът Марко да Силва Ферейра, отвеждат публиката на път към изграждане на колективна идентичност. C A R C A Ç A е хореографска среща между унифициращия фолклор и освобождаващата самоизява, между правилата и отклоненията от правилата в танците, приписвани на малцинствени и маргинални общности. Тази среща е, за да разберем как работи паметта и как се изгражда принадлежност. “Всички стени ще паднат!” е посланието, което Марко да Силва Ферейра изпраща на Европа.

© CARCASS by José Caldeira

ПОТ ФОЛК

LAIMPERFECTA (Испания)

27 май от 18:30 ч. и 28 май от 19:00 ч.

вход свободен

Испански фолклор, електронна музика, вулканична телесна енергия от съвременен танц. И това не е всичко, което ще видите на открито пред Дом на културата “Борис Христов”. Колективът Laimperfecta съчетава баски традиции с електронна музика, отвореното пространство засилва въздействието на тази нестандартна, но взривоопасна комбинация, изпълнена с физическа виртуозност и висок емоционален заряд. Всички са поканени да се включат.

(c) НЕОБИЧАЙНО СЕМЕЙСТВО Nora Hougenade

световна премиера: НЕОБИЧАЙНО СЕМЕЙСТВО

Клер Дюран-Друен (Франция)

27 май, 19:30 ч.

Тази пролет се навършват 20 години от създаването на „Едно“. Юбилеят ще бъде отбелязан на 27 май със световната премиера на НЕОБИЧАЙНО СЕМЕЙСТВО на френския хореограф Клер Дюран-Друен. НЕОБИЧАЙНО СЕМЕЙСТВО е среща, в която различни животи и социална реалност танцуват заедно. След Пловдив, спектакълът ще бъде представен и в легендарния за света на танца Théâtre de la Ville в Париж през септември. Характерно за работата на Клер Дюран-Друен е, че работи с аматьори и хора с физически ограничения и „поведенчески разстройства“, които някои биха окачествили като “увреждания”. Тя търси дълбочината на изкуството и оспорва правилата кой може или не може да бъде на сцената. НЕОБИЧАЙНО СЕМЕЙСТВО е любовно обяснение към съвременна България.

СИЛАТА (НА) СЛАБОСТТА

Мохамед Тукабри (Белгия)

28 май, 18:00 ч.

Тя винаги е мечтала да танцува, а той превръща танца в своя професия. Дуетът на тунизийския хореограф Мохамед Тукабри и неговата майка Латифа е пресичане на линиите на техните физически тела, мечти, търсения и животи. Двамата показват на публиката своето събиране, което няма нужда да бъде изиграно, защото се случва по естествен, деликатен и съкровен начин. Спектакълът е красив и нежен танцов разказ за връзката между майка и син, но и за значението на дома, когато си близо и когато си далеч.

MOS

Йоанна Параскевопулу (Гърция)

2 юни, 18:00 ч.

Криеница между танц, кино и звук, спектакълът MOS на забележителната гръцка хореографка Йоанна Параскевопулу е абсолютно неочакван прочит на съвременния танц. Резултатът е оригинален саундтрак от кинематографични звуци, извлечени чрез необичайни движения и действия в реално време. Изпълнителите се превръщат в посредници между кадрите и публиката, предлагайки своята интерпретация на видимите и невидимите, логичните и нелогичните отношения между образи, звуци и движения.

MOS © Pinelopi Gerasimou

“One Dance Week е събитие, което утвърди Пловдив като незаобиколима локация на международната карта на съвременния танц и пърформанс. „Европейски пътища“ е дългогодишен партньор на One Dance Week. Щастливи сме да подкрепим и 15-тото юбилейно издание на фестивала, който ще зарадва публиката с нови уникални спектакли на знакови артисти и ще затвърди широките европейски и световни пътища пред танцовата сцена в региона.” – споделя Маргарита Попиванова, изпълнителен директор на „Европейски пътища“ – дългогодишен партньор на ONE DANCE WEEK

Пълната програма на ONE DANCE WEEK 2023 – тук. Билети – тук. И тази година ONE DANCE WEEK дава свободен достъп за граждани на Украйна – за да заявите своя билет, пишете на [email protected].