График за миенето на пловдивските улици от 27 до 31 октомври

Редовното машинно метене и миене на улиците в Пловдив продължава. Екипите работят по предварително утвърден маршрутен график, но в зависимост от метеорологичните условия са възможни промени.

Машинно миене с маркуч

Район Център-център

На 27 октомври (понеделник) – Площад „Централен“

На 28 октомври (вторник) – ул. „Княз Александър I-ви Батенберг“ – от „Централна поща“ до ресторант за бързо хранене „Макдоналдс“

На 29 октомври (сряда) – ул. „Княз Александър I-ви Батенберг“ – от ресторант за бързо хранене „Макдоналдс“ до „Римски стадион“

На 30 октомври (четвъртък) – ул. „Райко Даскалов“ – от „Римски стадион“ до подлеза на аптека „Марица“

На 31 октомври (петък) – ул. „Райко Даскалов“ – от подлеза на аптека „Марица“ до „Пешеходен мост“

Машинно миене с дюзи

Район „Централен“

Всекидневно от 27 до 31 октомври (от понеделник до петък): надлез „Родопи“ – с 3-те подхода, бул. „Санкт Петербург“ – от бул. „Източен“ до надлез „Родопи“, ул. „Найчо Цанов“ – от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Асеновградско шосе“, ул. „Менделеев“ и бул. „Асеновградско шосе“ (западното платно) – до бул. „Цар Симеон“, бул. „Цар Борис III Обединител“ – от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Марица-юг“ (двете платна); бул. „Христо Ботев“, бул. „Източен“ (западното платно) – от бул. „Санкт Петербург“ до бул. „Марица-юг“, бул. „Шести септември“ – от бул. „Източен“ до бул. „Копривщица“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ – от бул. „Източен“ до „Цар Борис III Обединител“, ул. „Богомил“ – от бул. „Източен“ до ул. „Петко Д. Петков“, ул. „Петко Д. Петков“, ул. „Света Петка“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Авксентий Велешки“, бул. „Руски“, моста на Герджика, бул. „Марица-юг“ – от бул. „Източен“ до бул. „Копривщица“, ул. „Христо Г. Данов“ – от площад „Римски стадион“ до бул. „Руски“, ул. „Гладстон“, бул. „Васил Априлов“ – от моста над река Марица до Централна гара, бул. „Пещерско шосе“ – от бул. „Васил Априлов“ до бул. „Копривщица“, ул. „Любен Каравелов“, бул. „Копривщица“, бул. „Свобода“, вътрешното платно на бул. „Свобода“, ул. „Захари Стоянов“ – от ул. „Гладстон“ до ул. „Пещера“, ул. „Пещера“ – от ул. „Захари Стоянов“ до бул. „Васил Априлов“.

На 27, 29 и 31 октомври (понеделник, сряда и петък): ул. „Родопи“ – от бул. „Княгиня Мария Луиза“ до бул. „Христо Ботев“, ул. „Капитан Райчо“, ул. „Леонардо да Винчи“, ул. „Граф Игнатиев“, ул. „Мали Богдан“, ул. „Марин Дринов“, ул. „Цар Иван Срацимир“, ул. „Райно Попович“, ул. „Цар Асен“, ул. „Цанко Дюстабанов“ – от бул. „Цар Борис III Обединител“ до ул. „Авксентий Велешки“, ул. „Кръстьо Пастухов“, ул. „Д-р Г. М. Димитров“, ул. „Кракра“, ул. „Крали Марко“, ул. „Преслав“, ул. „Дондуков“, ул. „Александър Екзарх“, ул. „Густав Вайганд“, ул. „Петьофи“, ул. „Виктор Юго“, ул. „Божидар Здравков“, ул. „Петко Ю. Тодоров“, ул. „Ген. Данаил Николаев“, ул. „Младежка“, ул. „Пенчо Славейков“, ул. „Драган Цанков“ – на запад от бул. „Руски“, ул. „Тракия“ – западно от бул. „Руски“, ул. „Филип Македонски“ – на запад от бул. „Руски“, ул. „Велико Търново“ – западно от бул. „Руски“.

На 28 и 30 октомври (вторник и четвъртък): площад „Понеделник пазар“, кв. „Капана“ – ул. „Железарска“, ул. „Йоаким Груев“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“, ул. „Бетовен“, ул. „Опълченска“, ул. „Петко Каравелов“, ул. „Скайлер“, ул. „Софроний Врачански“, ул. „Свети Климент“, ул. „Димитър Цончев“, ул. „Юрий Венелин“, ул. „Ангел Кънчев“, ул. „Цар Калоян“, ул. „Елиезер Калев“, ул. „Стефка Николова“, ул. „Хан Кубрат“, ул. „Висла“, ул. „Четвърти януари“; вътрешнокварталните улици в карето между бул. „Руски“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Копривщица“ и бул. „Марица-юг“.

На 29 и 31 октомври (сряда и петък): ул. „Иван Перпелиев“ – от ул. „Петко Д. Петков“ до площад „Възраждане“.

На 28 октомври (вторник): ул. „Апостол Узунов“, ул. „Балкан“ – от ул. „Цар Иван Шишман“ до ул. „Мортагон“, ул. „Митрополит Панарет“ – от бул. „Княгиня Мария Луиза“ до бул. „Шести септември“, ул. „Цанко Дюстабанов“ – от ул. „Авксентий Велешки“ до автогара „Юг“, ул. „Булаир“, ул. „Екзарх Йосиф“.

На 29 октомври (сряда): ул. „Весела“, ул. „Стойчо Мушанов“ – от бул. „Източен“ до ул. „Цар Иван Шишман“, ул. „Никола Войводов“ – от бул. „Шести септември“ до бул. „Марица“, ул. „Мадара“, ул. „Велико Търново“ – до бул. „Руски“, ул. „Одрин“, ул. „Антон Безеншек“, ул. „Тракия“ – от ул. „Авксентий Велешки“ до бул. „Руски“, ул. „Филип Македонски“ – източно от бул. „Руски“, ул. „Драган Цанков“ – източно от бул. „Руски“.

На 30 октомври (четвъртък): ул. „Асен Златаров“.

На 31 октомври (петък): ул. „Георги Мамарчев“.

Район „Южен”

Машинно миене с дюзи

Всекидневно от 27 до 31 октомври (от понеделник до петък): ул. „Кукленско шосе“ – от бензиностанцията OMV до табелата за край на Пловдив, бул. „Александър Стамболийски“ – от ул. „Кукленско шосе“ до ул. „Коматевско шосе“, бул. „Никола Вапцаров“ – от бул. „Цар Борис III Обединител“ до ул. „Коматевско шосе“, бул. „Македония“ – от Бетонния мост до магазин „Лидъл“), ул. „Стефан Стамболов“ и ул. „Асен Христофоров – от бул. „Никола Вапцаров“ до ул. „Поручик Въльо Стефов“, ул. „Пере Тошев“ – от бул. „Никола Вапцаров“ до бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Братя Бъкстон“ – от ул. „Даме Груев“ до бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Коматевско шосе“ – от бул. „Никола Вапцаров“ до околовръстното шосе, ул. „Захаридово“ – от ул. „Коматевско шосе“ до околовръстното шосе, ул. „Обнова“, ул. „Димитър Талев“ – от бул. „Македония“ до кръстовището за кв. „Беломорски“, ул. „Бяло море“, ул. Калиакра – от ул. „Бяло море“ до ул. „Акад. Петър Динеков“, ул. „Акад. Петър Динеков“, ул. „Беломорска“, ул. „Остромила“.

На 27, 29 и 31 октомври (понеделник, сряда и петък): ул. „Поручик Въльо Стефов“ – от ул. „Димитър Талев“ до бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Славееви гори“ – от ул. „Димитър Талев“ до ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Георги Икономов“ – от ул. „Стефан Стамболов“ до ул. „Околчица“, ул. „Георги Кирков“, ул. „Михалаки Георгиев“ – от бул. „Никола Вапцаров“ до ул. „Георги Икономов“, ул. „Михалаки Георгиев“ – от ул. „Петър Стоев“ до бул. „Никола Вапцаров“, ул. „Константин Нунков“ – от ул. „Димитър Талев“ до ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Бугариево“, ул. „Кичево“, ул. „Даме Груев“, ул. „Скопие“, ул. „Охрид“.

На 28 и 30 октомври (вторник и четвъртък): развръзките на надлез „Родопи“ – ул. „Бачо Киро“, продължава до завоя на Пожарната, ул. „Братя Шкорпил“, „Оазис 4“, ул. „Димо Хаджидимов“, ул. „Кукуш“, ул. „Трети март“, бул. „Македония“ – локалното платно.

Район „Източен”

Машинно миене с дюзи

Всекидневно от 27 до 31 октомври (от понеделник до петък): моста на Адата, бул. „Шести септември“ – от бул. „Източен“ до бул. „Княгиня Мария Луиза“ – от бул. „Освобождение“ до бул. „Източен“, бул. „Източен” – източно платно, бул. „Княгиня Мария Луиза”, бул. „Освобождение” – западното платно, бул. „Санкт Петербург” – северното платно, ул. „Лев Толстой”, ул. „Богомил” – от ул. „Лев Толстой“ до №99, ул. „Ралица“, ул. „Марин Дринов“ – от ул. „Ралица“ до бул. „Източен“, ул. „Славейна“ – от ул. „Марин Дринов“ до ул. „Братя Свещарови“, ул. „Зорница“ – от ул. „Славейна“ до ул. „Арх. Камен Петков, бул. „Марица-юг“ – от бензиностанция „Шел“ до ул. „Крайна”, ул. „Генерал Радко Димитриев”, северното платно на бул. „Цариградско шосе” и надлез „Скобелева майка“, ул. „Удроу Уилсън”, ул. „Герлово“, ул. „Лотос“, ул. „Вратцата“, ул. „Ландос“, ул. „Крайна“, ул. „Калина“ – от ул. „Крайна“ до ул. „Крайречна“, ул. „Крайречна“, ул. „Батак“ – от ул. „Крайна“ до ул. „Крайречна“, ул. „Храбрец“.

На 27, 29 и 31 октомври (понеделник, сряда и петък): улиците втора категория в кв. „Каменица“, кв. „Гладно поле“, кв. „Изгрев“ и кв. „Столипиново“.

На 28 октомври (вторник): улиците трета категория в кв. „Каменица“ и кв. „Гладно поле“.

На 30 октомври (четвъртък): ул. „Орловец“ и ул. „Арчарица“, улиците трета категория в кв. „Изгрев“.

Район „Тракия”

Машинно миене с дюзи

Всекидневно от 27 до 31 октомври (от понеделник до петък): източната страна на ул. „Менделеев“ и бул. „Асеновградско шосе“ – от Аграрния университет до бул. „Цар Симеон“, бул. „Санкт Петербург“ – южната страна, ул. „Проф. Цветан Лазаров“, бул. „Цар Симеон“, ул. „Нестор Абаджиев“, ул. „Недялка Шилева“ – от бул. „Цар Симеон“ до Пожарната, бул. „Освобождение“, ул. „Георги Данчов“, южната страна на бул. „Цариградско шосе“ плюс локалното платно, ул. „Хан Крум“, ул. „Ягодовско шосе“, бул. „Княз Борис I“, ул. „Съединение“, бул. „Асеновградско шосе“ – от бул. „Цар Симеон“ до Асеновградския надлез, ул. „Недялка Шилева“ – от бул. „Цар Симеон“ до бул. „Освобождение“, бул. „Шипка“.

На 27, 29 и 31 октомври (понеделник, сряда и петък): ул. „Димитър Кудоглу“, ул. „Георги Цариградски“, ул. „Теофан Райнов“, ул. „Вълко Чалъков“, ул. „Поручик Боян Ботев“, ул. „Димитър Ризов“ – от ул. „Поручик Боян Ботев“ до бул. „Освобождение“, ул. „Пеньо Пенев“ – от ул. „Поручик Боян Ботев“ до бул. „Освобождение“, ул. „Иван Стоянович“ – ул. „Пеньо Пенев“, ул. „Маестро Георги Атанасов“, ул. „Вълко Шопов“, ул. „Бранислав Велешки“, ул. „Поп Ангел Чолаков“, ул. „Александър Терзиев“, ул. „Гочо Грозев“, ул. „Ванче Михайлов“, ул. „Братан“, ул. „Ангел Коджаманов“, ул. „Ген. Константин Кесяков“, ул. „Генерал Дандевил“, ул. „Петър Горанов“, ул. „Григор Божков“, ул. „Цар Светослав Тертер“, ул. „Българка“.

На 28 и 30 октомври (вторник и четвъртък): микрорайони А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8, А9, А10, А11, А12 и А13.

На 27 октомври (понеделник): алеите в парк „Лаута“.

Район „Северен”

Машинно миене с дюзи

Всекидневно от 27 до 31 октомври (от понеделник до петък): бул. „България“ – от моста на Адата до 4-ти километър, от бул. „България“ до комплекс „Марица Гардънс“, пред ПУ „Паисий Хилендарски“, от бул. „България“ до кръвопреливния център, бул. „Васил Априлов“, бул. „Марица-север“ – около магазин „Лекси“, ул. „Георги Бенев“, ул. „Напредък“, ул. „Дилянка“, ул. „Победа“, ул. „Рогошко шосе“ – от траурен парк „Север“ до моста Адата, бул. „Цар Борис ІІІ Обединител“, бул. „Дунав“, ул. „Васил Левски“, ул. „Брезовско шосе“, бул. „Северен“, ул. „Стефан и Обрейко Обрейкови“, ул. „Барикадите“, ул. „Огражден“.

На 27, 29 и 31 октомври (понеделник, сряда и петък): ул. „Ян Хус“, ул. „Панталей Генов“, ул. „Петър Шилев“, ул. „Факел“, ул. „Генерал Кутузов“, ул. „Деница“ ул. „Гороцвет“, ул. „Лайка“, ул. „Борба“, ул. „Милеви скали“, ул. „Достоевски“, ул. „Колю Фичето“, ул. „Сакар планина“, ул. „Райна княгиня“, ул. „Филипово“, ул. „Иван Рилски“ – от ул. „Победа“ до ул. „Васил Левски“, ул. „Средец“ – от ул. „Иван Рилски“ до бул. „Дунав“.

На 28 октомври (вторник): ул. „Ален мак“, ул. „Чучулига“, ул. „Поп Тодор Евтимов“, ул. „Васил Урумов“, ул. „Добрин Петков“, ул. „Никола Войновски“, ул. „Полет“, ул. „Брезовска“, ул. „Стара планина“, ул. „Полковник Сава Муткуров“, ул. „Карловска“, ул. „Ильо войвода“.

На 30 октомври (четвъртък): ул. „Тиса“, ул. „Средна гора“, ул. „Петрохан“, ул. „Оборище“, ул. „Белград“, площад „Антон Чехов“, ул. „Мизия“.

Район „Западен”

Машинно миене с дюзи

Всекидневно от 27 до 31 октомври (от понеделник до петък): Коматевския транспортен възел (КТВ), бул. „Копривщица” – от КТВ до бул. „Свобода”, бул. „Пещерско шосе” – от бул. „Копривщица” до ул. „Елин Пелин”, ул. „Елин Пелин” – от бул. „Пещерско шосе” до ул. „Просвета”, ул. „Борис Петров” – от ул. „Просвета” (юг) до ул. „Елена”, ул. „Елена” – от ул. „Борис Петров” до ул. „Елин Пелин” и обратно, ул. „Солунска” – от ул. „Царевец” до ул. „Юндола”, ул. „Владивосток” – от ул. „Ясна поляна” до бул. „Пещерско шосе”, бул. „Свобода” – от бул. „Копривщица” до ул. „Царевец”, бул. „Шести септември” – от бул. „Копривщица” до моста на Гребния канал, ул. „Кръстьо Раковски“ – от бул. „Свобода“ до ул. „Генерал Никола Иванов“, ул. „Перущица” – от бул. „Свобода” до бул. „Пещерско шосе”, ул. „Ясна поляна” – от бул. „Копривщица” до ул. „Владивосток”, ул. „Равнища”, ул. „Ранилист”, ул. „Рая“, ул. „Явор” – от бул. „Пещерско шосе” до ул. „Вечерница”.

На 27, 29 и 31 октомври (понеделник, сряда и петък): ул. „Дарвин“, ул. „Чернишевски“, ул. „Тургенев“, ул. „Акация“, ул. „Гарибалди“, ул. „Знаме“, ул. „Митрополит Максим“, ул. „Ген. Никола Иванов“, ул. „Инж. Стефан Христов Гешов“, ул. „Кръстьо Раковски” – от ул. „Ген. Никола Иванов” до бул. „Пещерско шосе”, ул. „Лерин“, ул. „София“, ул. „Димитър Страшимиров“, ул. „Йордан Гавазов“, ул. „Генерал Колев“, ул. „Копривките“, ул. „Силистра“, ул. „Иван Ст. Гешев“, ул. „Ружа“, ул. „Момина сълза“, ул. „Вечерница“, ул. „Бряст“, ул. „Росен“, ул. „Юндола“, ул. „Звезда“.

На 28 и 30 октомври (вторник и четвъртък): вътрешноквартални улици.

На 28 октомври (вторник): ул. „Вегетарианска“, ул. „Албена“, ул. „Татковина“, ул. „Западна“, ул. „Заря“, ул. „Мир“.

На 31 октомври (петък): алеите в парк „Отдих и култура“.