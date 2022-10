Какво да правим в Пловдив (28.10–03.11)

Тази седмица в Пловдив ще празнуваме най-страшната нощ в годината и ще посещаваме изложби

Снимка: Димитра Лефтерова

28 октомври

Музикално матине в библиотеката

Концертът е на Сезар Велев – цигулка, в съпровод на пиано Злателина Коларова.

Сезар Велев е роден в Пловдив с името Чавдар, но тъй като от 35 години работи във Франция, приема името Сезар за улеснение на комуникациите. Завършва СМУ „Добрин Петков“ и след това Държавна консерватория „Проф. Панчо Владигеров“ – София при Дина Шнайдерман. Свири в нейния Камерен оркестър, с който изнася редица концерти в цял свят. Явява се и печели конкурс за цигулари в град Лил – Франция. Концертира на престижни сцени в Европа, Азия и Африка. Води майсторски класове и преподава в Държавната консерватория в Париж. Сезар Велев нарича своя концерт в библиотеката Музикално пътуване.

Програма:

– Париж – Моцарт – Соната К304

– Виена – Бетовен – Соната оп.12 № 1

– Лондон – Ед. Елгар – piece

Изкуствотеката на НБ „Иван Вазов“ – Пловдив

17:00 часа

Концерт на Димитър Льолев Квартет

На сцената ще видим невероятни творци, които ви обещават една наистина приказна вечер, изпълнена с музикални емоции и настроение. Ще чуем авторски мелодии на Димитър Льолев – саксофон, Иван Мелин – тромбон, заедно със Станислав Арабаджиев – пиано и Радослав Славчев – бас.

Началото е от 21.00 часа, ВХОДЪТ Е СВОБОДЕН! Вратите ще бъдат отворени още в 17.00 часа.

Освен саксофонист Димитър Льолев е още композитор и аранжор. Роден на 7 януари, 1973 в Пловдив. Завършва Средното музикално училище в Пловдив със специалност фагот и пиано. По-късно започва да свири на саксофон.

2002 година е приет да следва в Консерваторията “Prins Claus” в Грьонинген, Холандия. Там учи и завършва програмата „New York Comes to Groningen” с Ралф Питърсън (барабани), Дон Брейдън (саксофон), Дейвид Бъркман (пиано), Йорис Тейпи (бас), Конрад Хъруиг (тромбон), Брайън Линч (тромпет) Дина ДеРоуз (вокал и пиано).

През 2004 година, Димитър стига до финалите на престижният холандски джаз-конкурс „Dutch Jazz Competition”, като представя своята група “Ракия” на “North Sea Jazz Festival”. През 2005 г. печели втора награда за джаз солист в „Leidse Jazz Stad Competition” в Лайден, Холандия. Номиниран е за „Harten Aas jazz award 2005”.

2005 година се прибира в България и започва усилена концертна и изпълнителска дейност, като свири с едни от най-известните български музиканти – Теодосий Спасов, Ангел Заберски Син, Антони Дончев, Михаил Йосифов, Христо Йоцов, Стоян Янкулов, Хилда Казасян, Лили Иванова и много други.

2008 започва преподавателска дейност в отдела „Джаз и поп“ в АМТИИ Пловдив. Член е на Биг-бенд „Браз Асоциация“. Музикален директор е на „July Jazz Festival”. От 2012 свири в Биг-бенда на Националното радио.

Джаз клуб „В Джаза“

21:00 часа

KIKO & DJ KIRO at Bally Club

На 28 октомври, петък, гости на Bally Club ще бъдат

KIKO & DJ KIRO!

Очакваме ви!

Bally Club

21:00 часа

29 октомври

Socialist Architecture Tour

Обиколката на социалистическата архитектура е фокусирана върху стиловете на строителство от периода 1944-1989. Заедно ще разгледаме някои от най-важните обществени сгради в Пловдив като примери. Ще можем да се насладим на монументалното изкуство, което ги украсява, и да разберем повече за функциите им по време на комунизма. Също така ще наблюдаваме промяната на самия режим чрез промените, настъпили в архитектурата.

Това е безплатна пешеходна обиколка на английски език.

Кметството (пл. Стефан Стамболов 1)

11:00 часа

Хелоиун в музея

Изненадите, които сме ви подготвили са:

– СЪБОТА /29.10.22г./

Всяко дете в съботния ден, което донесе РИСУНКА на тема: „НАЙ-СВИРЕПА ВЕЩИЦА“ ще влезне БЕЗПЛАТНО в музея.

– НЕДЕЛЯ /30.10.22г./

Посетителите ще могат да участват и сами да си изработят маски в Арт работилница за Хелоуин „НАЙ-СТРАШНОТО ЧУДОВИЩЕ“ с гост творец Дияна Йовчева от 10:00ч. до 15:00ч.

Специализирано жури* ще избере 6-те най-добри рисунки като победителите ще получат специални награди. Рисунките ще бъдат разделени на две възрастови групи: деца до 10год. и деца над 10год.

– ПОНЕДЕЛНИК /31.10.22г./

Конкурс за „НАЙ-ПРИЗРАЧНА ТИКВА“ – децата ще могат да включат като донесат своето арт творение в понеделник до 15:00ч. (Можете да използвате истинска тиква или да изработите сами „тиква“ от подръчни материали.)

Всички участници ще получат специални подаръци от нас.

Награждаването на победителите в двата конкурса ще се проведе в ПОНЕДЕЛНИК от 16:00ч. във фоайето на музея.

Регионален природонаучен музей Пловдив

29.10 – 31.10.2022

Концерт на цигуларя Пинкас Цукерман

Един от най-забележителните съвременни класически музиканти, цигуларят Пинкас Цукерман, ще гостува за първи път в Пловдив през тази есен в рамките на „Европейски музикален фестивал“. Прочутият изпълнител ще бъде солист и диригент в стилна моцартова програма с Оркестъра на Класик ФМ радио. Събитието е част от юбилейния 20-ти сезон на оркестъра и се реализира от „Кантус Фирмус“ с финансовата подкрепа на Община Пловдив и Национален фонд „Култура“ по програма „Едногодишен грант’21“.

Концертът е на 29 октомври от 19:00 ч. в Дома на културата „Борис Христов“, а в програмата са включени любими шедьоври на Волфганг Амадеус Моцарт – Увертюра към операта „Сватбата на Фигаро“, Концерт за цигулка №5 и Симфония №40 в сол минор.

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Нина Николина – джаз и традиции

“JAZZ & TRADITIONS VOL.2 “ е новата концертна програма на Нина Николина. В този концерт-спектакъл се срещат традиция и съвременност, музикално съчетание на автентичен български фолклор с етно и джаз елементи.

В репертоара са включени новите песни от предстоящия втори концертен албум на изпълнителката “JAZZ & TRADITIONS VOL.2 “, най-популярните, както и неиздавани до момента български народни песни , които са погледнати по различен от традиционния начин, събиращ фолклор, етноджаз, фламенко и вокални и инструментални импровизации. В нов аранжимент ще чуете хит синглите на изпълнителката „Ти“, „Тебе да вземем“ и „Сън“.

На сцената с Нина Николина са: Калин Вельов барабани и перкусии, Мартин Ташев тромпет и вокал, Мирослав Турийски клавишни, Таня Първанова вокал.

Митове, легенди и традиции, освен „разказани“ в песен, ще чуете и с текст в „превод“ от диалектите, разказани в спектакъла от Нина Николина

Bee Bop Café

21:00 часа

100 години от първото честване на Деня на народните будители

За първи път Денят на народните будители – 1 ноември е отпразнуван в Пловдив през 1909 година. Дотогава, на тази дата се е празнувал денят на Свети Иван Рилски /по стар стил/. През 1922 година Народното събрание обявява този ден за празник на всички „заслужили българи“, както са се изразявали тогава. В освободена от османско владичество България както интелигенцията, така и масовият човек съзнават подвига на възрожденските писатели и революционери, които създали атмосферата и довели българския дух до решимостта да поведе борба за държавен суверенитет. Много градове и села искат да отдадат заслужената признателност към народните будители не само като кръщават улици, читалища и училища на тяхно име. По тази причина Стоян Омарчевски, министър на народното просвещение на България, през 1922 г. внася предложение в Министерския съвет за определянето на 1 ноември за Ден на българските народни будители.

Далеч преди официалното обявяване на този празник със закон, българският народ почита своите будители и ги канонизира като светци в своята историческа памет. За първи път е честван в Пловдив през 1909 г., а от 1922 до 1945 г. е общонационален празник.

От 1945 година празникът е отменен и след дълго прекъсване. Със Закона за допълнение на Кодекса на труда, приет от 36 Народно събрание на 28 октомври 1992 г., се възобновява традицията на празника.

През настоящата година отбелязваме вековен юбилей от първото официално честване. По този повод пловдивските културни институти са подготвили разнообразна и интересна програма за празника и очакват пловдивчани и гости на града на събитията.

Събитията започват на 29 и 30 октомври 2022, от 12.00 часа пред сградата на Община Пловдив на пл. „Стефан Стамболов“ №1 – Концерт на Биг Бенд Пловдив, с диригент Николай Гешев и солистка Едит Унджиян

„Биг Бенд Пловдив“ е съставен изцяло от професионални музиканти и през годините бързо се превръща в една от музикалните емблеми на Пловдив. Основател, ръководител и диригент на оркестъра е Николай Гешев. Лесно разпознаваем, темпераментен на сцената и много обичан от своята възторжена публика – така най-кратко може да се опише присъствието на Биг Бенда. Оркестърът има осъществени множество проекти с почти всички изявени джаз и поп изпълнители в България. От няколко години си партнира на сцената и с талантите на „Арт Войс център“ с ръководител Руми Иванова.

ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „ТРАКИЯ“

1.11. 2022г.,19:00ч., в ДК „Борис Христов“, Концерт в памет на доц. Стефан Мутафчиев

В Деня на народните будители – 1 ноември, Фолклорен ансамбъл „Тракия“ и Община Пловдив имат удоволствието да поканят пловдивчани и гости на града на концерт- поклон пред делото и паметта на доц. Стефан Мутафчиев.

В събитието, посветено на 80 години от рождението на твореца и диригент – Стефан Мутафчиев, ще вземат участие хоровете и оркестрите на Фолклорен ансамбъл „Тракия“, Професионален фолклорен ансамбъл „Пазарджик“ и Национално училище за фолклорни изкуства „Широка лъка“.

Концертът на 1 ноември 2022 г., в Дом на културата „Борис Христов“, с начален час 19:00 часа е подарък от община Пловдив за жителите и гостите на града по повод празника.

Входът е с безплатни покани, които могат да се вземат от сградата на ФА „Тракия“ – ул. „Даме Груев“ № 1А и от билетна каса на Дом на културата „Борис Христов“ – ул. „Гладстон“ 15.

Доцент Стефан Мутафчиев (1942 – 1997) е роден в град Търговище. Автор е на музикално-сценични произведения, симфонична, камерна и хорова музика. Той е сред утвърдените имена в областта на фолклорния жанр, композитор, който в творбите си умело поднася музикалния първообраз, развивайки и дообогатявайки го със смели, новаторски и нестандартни похвати.

Музиката му формира основния репертоар на Ансамбъл „Тракия“. Като негов дългогодишен главен художествен ръководител и първи диригент осъществява активна концертна дейност и звукозаписи за БНР , БНТ , Радио Пловдив, Радио Стара Загора.

Хорът на „Тракия“, под диригентството на доц. Мутафчиев, заедно с Марсел Селие – швейцарски етнолог, музикант и продуцент, издател на български фолклор, записва своите прекрасни песни на втория и третия компакт диск от поредицата „Мистерията на българските гласове“ и има огромен успех в зала „Олимпия“ в Париж през 1990 г. Той е номиниран за наградата „Грами“ и се нарежда на трето място в класацията на „Билборд“.

ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ „СТАРИНЕН ПЛОВДИВ”

31.10.2022г.,17.30ч., Римски стадион, Концерт на пловдивските читалища „Поклон, будители народни!”

На 31.10.2022 г., с начало в 17:30 ч., Римският стадион на Филипопол ще бъде огласен от концерт-спектакъла „Поклон, будители народни!” с участието на любителските състави към читалищата от град Пловдив. Концертът традиционно се осъществява с подкрепата на община Пловдив и е неизменна част от Програмата на читалищата за годината. Входът е свободен!

1.11.2022г., 18.00ч, Балабанова къща, Изложба „Вратите на благотворителността”

В стремеж да изпълнява мисията си на съвременен будител и по повод 160 години от рождението на най-големия дарител за българското здравеопазване Димитър Кудоглу, за първи път публично ще бъдат експонирани автентичните врати от легендарния „Дом на благотворителността и народното здраве”. Естествено допълнение към експозицията ще бъде документалната изложба за личността и делото на родолюбеца и общественика „Димитър Кудоглу – Благодетелят” с автори д-р Мая Лесинска и д-р Стефан Шивачев.

Изложбата може да бъде видяна до 30.11.2022 г. Входът е свободен! Работно време от 09:00 до 17:30 ч., понеделник – почивен ден

1-15.11.2022г., Къщата на Верен Стамболян, залите за временни експозиции, изложба с творби на Борис Димовски от художествения фонд на ОИ „Старинен Пловдив”. Входът е свободен! Работно време от 09:00 до 17:30 ч., събота, неделя и понеделник – почивни дни

2.11.2022г., Къщата на д-р Стоян Чомаков (къща – музей „Златю Бояджиев“)

На 2 ноември, в Къщата на д-р Стоян Чомаков, ще се състои презентацията „Златю Бояджиев – будителят” и творческа образователна работилница, в която ученици от ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян” ще творят сред автентичните платна на легендарния художник. Ментор на образователната работилница: Валя Ангелова – уредник в ОИ „Старинен Пловдив”.

3.11.2022г., Къщата на Верен Стамболян, Ателие по монотипия върху хартия

На 3 ноември, съвместно с ученици от НХГ „Цанко Лавренов”, в Къщата на Верен Стамболян ще бъде презентирано великолепието на екстериора чрез ателие по монотипия върху хартия. Ментор на образователната работилница: Ангелина Ризова – уредник в ОИ „Старинен Пловдив”.

До 30.11.2022г, обособени кино зони, Прожекции на трите филма за Атанас Кръстев

Продължава отбелязването на 100 години от рождението на Атанас Кръстев – Начо Културата, определян от редица общественици като съвременен будител. До 30.11. продължават излъчванията на документалните филми за възродителя на Стария град: „Начо”, автор: Десислава Шишманова; „Чорбаджи Начо на Стария Град”, автор: Антоанета Бачурова, част от поредицата „Умно село”; „Сто години хвърча по камъните”, Сценарий и режисура Йоана Буковска – Давидова и Станислава Калчева, продуцент АРС Диджитъл студио („АРС” ООД) – Иван Тонев. Входът е свободен!

Обособени кино зони, в които можете да видите филмите са:

Къща Клианти, работно време от 09:00 до 17:30 ч., без почивен ден

Балабанова къща, работно време от 09:00 до 17:30 ч., понеделник – почивен ден

Къща Хиндлиян, работно време от 09:00 до 17:30 ч., понеделник – почивен ден

Къщата на д-р Стоян Чомаков – постоянна експозиция на Златю Бояджиев, работно време от 09:00 до 17:30 ч., понеделник – почивен ден

Къщата на Верен Стамболян – постоянна експозиция на Димитър Киров, работно време от 09:00 до 17:30 ч., събота, неделя и понеделник – почивни дни

Къща Недкович, работно време от 09:00 до 17:30 ч., събота, неделя и понеделник – почивни дни

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ ИВАН ВАЗОВ“

31. 10 2022 г., 9.00 ч., Конферентната зала, Дискусионна кръгла маса „Актуални проблеми на музикалното образование“

На 31. 10 2022 г. от 9.00 ч. до 11.30 ч. в конферентната зала на Библиотеката екипът на Къща за музикални вълшебства „Дивизи“ организира с кръгла маса със заглавие „Актуални проблеми на музикалното образование“. Оформени са три тематични секции:

„Съвременни предизвикателства пред музикалното образование в държавни, общински и частни организации“

„Музикални дейности в дигитална среда в условията на пандемична обстановка“

„Културните институции – партньори в музикалнообразователния процес“

1.11.2022г., 9.30 ч, Детски отдел, Концерт на „Дивизи“

На 01. 11. 2022 г. в Детския отдел на Библиотеката от 9.30 ч. до 11.30 ч Къща за музикални вълшебства „Дивизи“ организира концерт с участието на децата от Музикалната къща.

Къща за музикални вълшебства „Дивизи“ предлага интерактивни музикални занимания за деца от различна възраст. Груповите музикални занимания са водени от опитни музикални педагози, които работят по иновативни методики. „Дивизи“ следва своята мисия за ранно детско музикално образование и възпитание, обогатяване на музикалната култура, развитие на творческите таланти, формиране на емоционална интелигентност и умения за културна комуникация в областта на музикалното изкуство. Носител на Награда „Пловдив“ в категория „Музика“ за 2021 г.

Седмица без глоби и санкции

В седмицата от 31-ви октомври до 4-ти ноември Пловдивската народна библиотека прави добронамерен жест към своите читатели и ползватели като обявява „Седмица без глоби и санкции“. В посочения период читатели, които са закъснели или просто са забравили да върнат заети книги, документи или други библиотечни материали, ще могат да ги върнат, без да бъдат глобявани и санкционирани. Възползвайте се!

ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – ПЛОВДИВ

На 1-ви ноември Държавен куклен театър – Пловдив заминава на турне в Риека, Хърватска. Там ще открие официално 27-мото издание на Международния куклено-театрален фестивал „Преглед на куклените театри“ със спектакълът „Принцът на морето и принцът на земята“. Спектакълът е част от официалната програмата на Пловдив – Европйска столица на културата 2019, „Фокус: Японска култура“, в партньорство с Фондация „EU-Japan Fest“. Държавен куклен театър – Пловдив е единственият селектиран български театър на тазгодишното издание на фестивала, популярен с богатата програма от представления и работилници за различни възрасти.

ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – ПЛОВДИВ

1.11.2022г, 18.00 ч., къща Мексиканско изкуство, Изложба „Да откриеш свободата“

На 1 ноември от 18 часа в Постоянната експозиция „Мексиканско изкуство“ (ул. Артин Гидиков“ №11) ще се открие фотографската изложба „Да откриеш свободата“ с автор бургаската фотографка Галина Ушева.

На 1 ноември продължават откритите по-рано изложби:

– „Фотография и кино“: „Звезди на българското кино‘‘ от архива на Българска национална филмотека и „Портрети от фоайето: 25 години София Филм фест“ на Боряна Пандова.

Място: галерия „Капана“ (ул. „Райко Даскалов“ №29)

– „Той и То“ – скулптурна изложба на Павел Койчев

Място: Зала „2019“ (ул. „Гладстон“ №32)

Входът е с билети!

ДЪРЖАВНА ОПЕРА ПЛОВДИВ

03.11.2022г, 19.00 часа, ДК „Борис Христов“, Симфоничен концерт – юбилеен концерт на Маестро Емил Табаков

В програмата:

Брамс – Концерт за пиано и оркестър № 1, ре минор, оп.15

Брамс – Концерт за пиано и оркестър № 2, си бемол мажор, оп.83

Оркестрова пиеса

Солист – Людмил Ангелов

Диригент – Емил Табаков

Билети на касата на операта в ДК „Борис Христов“ и в мрежата на Ивентим.бг

РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ

Регионален етнографски музей – Пловдив ще отбележи 1 ноември – Денят на народните будители с 2 изложби:

Откриване: 1 ноември 2022 г., 17.30 ч.- „Когато момчето става мъж…” Казармата през „онези” 45 години“ – изложба на д-р Илия Вълев, уредник в РИМ – Велико Търново

Изложбата разглежда наборната военна служба в контекста на социалистическото развитие на България. Време, което е още спорно, но вече достатъчно отдалечено от нас, за да може да се направи по-ясна и безпристрастна оценка за него. Тя представя казармата паралелно на две нива. Първото разглежда нормативната държавна уредба, която поставя и регулира преминаването на военната служба, а второто засяга обществените представи, които формират образа на казармата като миторитуален процес, свързан с порастването на момчетата и тяхното изграждане като „истински“ мъже.

Изложбата излага някои любопитни исторически факти, свързани с българската армия през социализма, проследява обичаите и ритуалите, свързани с казармения преход и възмъжаването на момчетата, представя вътрешноказармения всекидневен живот на войниците.

Заповядайте, за да се върнете назад във времето и да видите казармата в един по-различен ракурс, който за някои ще припомни, а за други ще даде съвсем нови знания за близкото ни минало.

Изложбата е реализирана с финансовата подкрепа на Министерството на отбраната на Република България и Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“.

Ще можете да я разгледате в Изложбена зала на РЕМ – Пловдив до края на месец ноември.

Откриване: 2 ноември 2022 г., 18.00 ч. – „Камък върху камък“ – изложба на Сдружение „Мещра – традиционни знания и занаяти“

Изложбата представя резултатите от проект „Историческите каменни мостове в Родопите – съвременни методи за представяне и опазване“ разработен от Сдружение „Мещра – традиционни знания и занаяти“, в партньорство с Община Ардино, Исторически музей – гр. Ардино и Регионален исторически музей – гр. Кърджали. Проектът бе финансиран от Национален фонд „Култура“ и се реализира в периода юли 2021-юни 2022.

Изложбата „Камък в/у камък“ в Регионален етнографски музей – Пловдив се осъществява съвместно с Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от МОН.

Ще може да я разгледате в салона на РЕМ – Пловдив до края на ноември.

3.11. 2022 г., 18.00 ч.

Представяне на списанието на Регионален център ЮНЕСКО „Живи наследства“.

Работното време на музея от 9.00 ч. до 17.00 ч., входът е с билети (извън дните на откриване)

ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „Н.О. МАСАЛИТИНОВ“

31.10.2022г. 19.00ч, Спектакъл „Дебелянов и ангелите“

Участват: Ненчо Костов, Добрин Досев, Симеон Алексиев, Алексей Кожухаров, Ивайло Христов, Красимир Василев, Димитър Банчев, Венелин Методиев, Никола Орешков, Тодор Дърлянов, Троян Гогов, Стилиян Стоянов, Петър Тосков, Мария Генчева, Мария Сотирова, Радина Думанян, Патриция Пъндева

Постановъчен екип: режисьор- Диана Добрева, сценография и костюми – Мира Каланова, музика – Петя Диманова

Награди „Аскеер“:

– „Най-добро представление”

– „Съвременна българска драматургия” за Александър Секулов

– „Режисура” за Диана Добрева

– „Сценография” за Мира Каланова

– „Дебют” за Ненчо Костов

Номинация за „Аскеер“

– „Поддържаща мъжка роля” за Добрин Досев, Симеон Алексиев, Алексей Кожухаров, Ивайло Христов, Красимир Василев, Димитър Банчев, Венелин Методиев, Никола Орешков, Тодор Дърлянов, Троян Гогов, Стилиян Стоянов, Петър Тосков

Награда „Пловдив“ 2019 в раздел „Театър“ за спектакъла „Дебелянов и ангелите“

„Голяма награда за поддържаща мъжка роля“ от фестивала „Театър, обичам те!“ 2019 – Хасково за Добрин Досев и всички от 5-та рота – Алексей Кожухаров, Венелин Методиев, Димитър Банчев, Ивайло Христов, Красимир Василев, Никола Орешков

Номинации за „Икар“:

– „Съвременна българска драматургия“ за Александър Секулов

-„Изгряваща звезда“ за Ненчо Костов

Билети на касата на театъра.

РЕГИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ

1.11.2022 г., Временни изложби, които могат да бъдат посетени в Деня на народните будители

„Спомен за музея“

„Колесницата и траките“

Музеят чества тази година 140 години от създаването си с четири изложби в рамките на юбилейната година, представящи оригинала на Панагюрското златно съкровище, ценни и много интересни находки от археологическите разкопки из Пловдив и региона, както и историята на музея.

Официалното откриване на Областната библиотека и музей на Източна Румелия се е състояло на 15 септември 1882 г. Сега, 140 години по-късно, Регионален археологически музей – Пловдив представя изложбата „Спомен за музея“, чрез която ще имате възможност да проследите дългата история на музея, такава, каквато са я видели свидетелите на времето. В нея, чрез разказите на свидетели на времето, посетителите са поканени на едно пътешествие из историята на музея.

Входът е платен, работно време от 9:30 до 17:00 ч

РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ

На 1 ноември в музея може да бъде разгледана постоянната експозиция и зала „Тропик“ – на всеки 30 минути от 09:30ч. до 16:30ч. с екскурзовод.

Часове за записване в Планетариума : 10:30ч., 12:00ч., 13:30ч., 15:00ч., 16:00ч.

Работно време: 09:00ч. – 17:00ч..

Свободен вход за деца до 7год. възраст.

Всички деца, които посещават музея в този ден ще получат награда – минерал.

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ

На 1-ви ноември 2022 година – Ден на народните будители, Регионален исторически музей – Пловдив ще работи със своите 4 експозиции. Специалната ни инициатива ще бъде изложбата „Отвъд притеглянето на Земята“, която е съвместна инициатива на Регионален исторически музей – Пловдив и Исторически музей – Омуртаг и ще бъде открита в зала „Съединение“ на пл. „Съединение“ 1 от 18:00 часа.

1. Експозиция „Съединение на България от 1885 г.“

Мемориалната експозиция „Съединение на България от 1885 г.” е разположена на пл. „Съединение” № 1 в сградата, която е строена за Областното събрание на Източна Румелия. Между 9:00 и 18:00 часа посетителите ще могат да разгледат постоянната ни експозиция, която представя борбата на южнобългарите срещу решенията на Берлинския конгрес, развитието на Източна Румелия, подготовката, осъществяването и военната защита на Съединението, както и двете музейни изложби: „Пловдив по пътя към модерния свят“ и „Девети пехотен пловдивски полк във войните за национално обединение“.

От 18:00 ще бъде открита изложбата „Отвъд притеглянето на Земята“. Това е специалната инициатива на Регионален исторически музей – Пловдив и Исторически музей – Омуртаг за 1-ви ноември. Изложбата ще остане подредена в зала „Съединение“ до 30 януари и представя скафандъра на втория български космонавт – Александър Александров, макет на изкуствен орбитален спътник и още интересни фото и документални материали, отразяващи любопитни моменти от космическата история на България.

2. Експозиция „Българско Възраждане”

Експозицията е разположена в къщата на търговеца Димитър Георгиади на ул „Цанко Лавренов” № 1 в архитектурно-историческия резерват Старинен Пловдив. Тя е посветена на борбата на българите за новобългарска просвета, самостоятелна църква и национална независимост, както и на стопанското развитие на Пловдив и етническото многообразие под тепетата в края на XVIII и началото на XIX век. На 1 ноември 2022 г. експозицията ще приема посетители между 9:00 и 18:00 часа.

3. Експозицията „Книгоиздаване в България през втората половина на XIX и началото на XX век”

Експозицията е разположена в дома на основателя на модерното българско книгоиздаване Христо Груев Данов на ул. „Митрополит Паисий“ №2 в Старинен Пловдив. Тя проследява издателската дейност на Христо Г. Данов, Драган Манчов и други изтъкнати книжовници и просветни дейци. Експозицията отразява ролята на Пловдив, като център на българската просвета и култура през втората половина на XIX и началото на XX век. На 1 ноември 2022 г. експозицията ще приема посетители между 9:00 и 18:00 часа.

4. Музеен център за съвременна история

Експозицията се намира на ул. „Ангел Букорещлиев” №14 на Данов хълм. Там е подредена постоянната музейна изложба „Душата на японската кукла”, плод на дългогодишното сътрудничество на Регионален исторически музей – Пловдив и Японската агенция за доброволци в чужбина /JICA/. На 1 ноември 2022 г. центърът ще приема посетители между 9:00 и 18:00 часа.

Halloween Party – The Secret Night

Вашата цел е да откриете тайната на Баба Яга.. но внимавайте, това е опасно пътуване..

Ние ще ви предоставяме улики през цялата вечер, за да ви напътстваме, а ако успеете, ви очаква награда с много желания..

*Специални шотове, коктейли, тематични предястия за Хелоуин, декорации, сладкиши, тематична музика за Хелоуин и много други*

BABA YAGA Plovdiv

19:00 часа

Keys ‘N Beats Live

Keys ’N Beats се ражда от дългогодишното приятелство на двамата музиканти, които с лекота творят в различни жанрове, както зад инструментите, така и зад диджейския пулт.

Очаквайте еклектична смесица от Nu-Disco, House, Afro, Broken Beat, Nu-Jazz, Future Boogie и други.

Club Fargo

21:00 часа

What da Phat @ Plovdiv

Дойде време да разчупим статуквото, да станем от офис столовете и да се размърдаме малко по-далеч от столичните клубове.

За нас е удоволствие да ви съобщим, че тази събота ще спретнем първия си сешън извън рамките на София и то не къде, ами в любимия ни Пловдив.

С благодарност за гостоприемството на Up Down Gallery Club и добри местни приятели, на 29-и ще ви взривим с мощен Drum and Bass и Jungle саунд, като ще се постараем да обхванем по-голямата част от подстиловете.

UpDown

22:00 часа

C-FUSION at Bally club

В неговата селекция, ще чуете динамичен груви саунд и свежи вокали, който ще ви накарат де се забавлявате на макс цяла вечер!

Bally Club

21:00 часа

30 октомври

PLAZMA OFFICIAL AFTER at Bally Club

В неделя имаме специално предложение за вас, ще се забавляваме на макс с Angel Kostadinov и ще подгреем качествено за Halloween!

Angel Kostadinov е млад и талантлив диджей от града под тепетата, с модерен поглед на електронната музика, който ще ни представят своята актуалната и динамична селекция, която е гаранция за настроение през цялата нощ!

Bally Club

07:00 часа

ЖЛЪЧ/ГРИГОВОР/ГЕНА 30.10 ПЛОВДИВ

Жлъчката, Григи Поп и Гената отново са в Пловдив и като никога ще се съобразят с актуалните празници и ще се маскират като най-злокобната рап троица в България (сайк). Очаква ви безпощаден сет, пълен с обичайните класики и изненадващи тупалки от каталога на момчетата.

Атмосферата е гарантирана от Bee Bop Café, а за по-стилната част от костюмите ще се погрижат What A Monstar.

Bee Bop Café

20:00 часа

Театрална постановка „Жана д`Арк“

Спектакълът разглежда контраста между света на властта и силата и света на момичето Жана, което със своята обаятелност и упование в Бог повежда армията в битка. С ярки образи и запомнящи се картини представлението се впуска в темата за светостта и нейното място в света през вековете до днес. Силата на духа и вярата, които са дихание от божествената промисъл, въздигат човека към неподозирани висоти и постижения. Така и Жана, водена от своето свещено чувство, променя хода на историята и остава завинаги в световната памет. Тя винаги е вълнувала умовете и сърцата на хората и това вълнение е поводът нашият екип да сътвори този паметен и неповторим спектакъл. Освен че ще ви развълнува, той ще ви поведе към една от тези възвишени срещи, която дълго ще свети в съзнанието ви.

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

За още събития може да прочетете в единствения дигитален гид под тепетата – Lost in Plovdiv