Какво да правим в Пловдив (28.02–06.03)

28 февруари

2084.REX

по Алесандро Барико

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Венецианска загадка

от Джузепе Берто

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Дон Жуан

Опера

ПРЕМИЕРА на закрита сцена!

Диригент – Лучано Ди Мартино

Режисьор – Михал Знаниецки

Художник на декора – Луиджи Сколио

Художник на костюмите – Михал Знаниецки

Хореограф – Диана Теохаридис

Художник осветление – Дариус Албрихт

Мултимедия и проекции – Каролина Ячевич

Асистент – режисьор – Дима Димитрова

Хормайстор – Цветан Цветков

Речитативи – Ралица Ботева

Солисти – Божидар Божкилов, Вера Гиргинова, Георги Султанов, Михаил Пулиев, Марияна Панова, Евгений Арабаджиев, Димитрина Кечеджиева, Николай Бачев

Оркестър, Хор и Балет на Опера Пловдив

Дом на културата „Борис Христов“

19:00 часа

Международен турнир по плуване – VSI Swimming Cup

В турнира ще вземат участие мъже и жени, юноши и девойки младша и старша възраст и деца родени 2014-2013 година.

Общински басейн Младост

09:00 часа

28.02 – 03.03.2025

Премиера на „ВАСКО И ЦИГУЛКАТА“ в Пловдив: кино Арена – мол „Марково тепе“

„Васко и цигулката“ е документален филм за живота на концертмайстора на Кралската опера в Лондон Васко Василев, който проследява пътя му от момче от краен квартал до до това да бъде един от най-великите цигулари на своето време. Филмът е режисиран от Лора Крумова и Мария Йотова и продуциран от „MAD in BG“.

Детето-чудо на комунистическа България живее в малка панелка в Люлин. Държавата е обещала Васко да учи в престижно музикално училище на Запад, но смъртта на висш партиен функционер заменя Ню Йорк с Москва. Там талантът на Васко е кован по суровите закони на школа с триста годишна история, докато следващото историческо събитие не превърта орбитата на живота на цялото му семейство. В навечерието на падането на Берлинската стена, Васко се оказва беден емигрант в Лондон. Тридесет години по-късно българинът е концерт-майстор на коронацията на крал Чарлз III и e един от най-великите цигулари на своето време. Пред очите му са падали диктатори и са се възкачвали крале, но най-важният урок, научен по пътя от Люлин до Кралската опера, е съвсем прост и човешки.

Кино Арена – Мол Марково тепе

19:00 часа

D.U.K (PORTUGAL)//Hip-Hop Meets JAZZ

DUK е проект, ръководен от Симао Дук, джаз тромпетист от Брага (Португалия), базиран в Амстердам. Неговата музика смесва световете на хип-хопа и джаза, предлагащ свеж поглед върху съвременния джаз, докато черпи вдъхновение от градските музикални култури.

Джаз тромпетист от Брага (Португалия), Симао Дук (2002) в момента учи в Conservatorium van Amsterdam в класа на Jarmo Hoogendijk, Ruud Breuls, Erik Veldkamp и др. Той започва да учи музика, когато е на 6 години в Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga, където завършва и гимназия. Удостоен с награди като: 1-во място на „Международен конкурс за духови инструменти „Terras de La Salette”; 3-то място в соло категория ниво III на IX конкурс за тромпети в Póvoa de Varzim и също така бе отличен с диплома за заслуги 2016/17 на Conservatório Gulbenkian de Braga. Участва в майсторски класове с имена като Terence Blanchard, Randy Brecker, Terrel Stafford, Philip Dizack, Adam Rapa, Gabor Tarkovi и др. Вече имах удоволствието да свиря с ансамбли като „Orquestra de Jazz da ESML“ и „Jong Metropole“ и на места като Bimhuis, Concertgebouw, Konzerthaus Berlin, Tivoli Vredenburg, Theatro Circo, CoolJazz Festival и др.

Симао Дук – тромпет

Николай Костадинов – пиано

Боян Манолов – бас

Александър Иванов – барабани

Jazz Club В Джаза / Jazz Insights

20:30 часа

Музикалното дуо „MixMe“ на живо в Безистень

Изключително удоволствие е, да поканим на нашата сцена музикалното дуо MixMe !

„Музикалното дуо „MixMe“ е създадено от Георги Зайков и Едит Унджиян през есента на 2017та година, в резултат на дългогодишно приятелство и сходни музикални търсения

ROCK’n’BAR Безистенъ

21:00 часа

Ташев & Льолев квинтет@Контрабас

Баба Марта може да е една, но за лайфа в Контрабаса ще я посрещнем с петима …

Джазът със сигурност ще е повече от мартениците

Мартин Ташев – тромпет

Димитър Льолев – саксофон

Николай Карагеоргиев – китара

Александър Леков – бас китара

Начо Господинов – барабани

Бар Контрабас

21:00 часа

Riff ‘n’ Roll Friday / DJ Set

Петък вечер със силни рифове и още по-силна енергия!

Ще слушаме групи като Royal Blood, Roxferry, Viagra Boys, Greta Van Fleet и Arctic Monkeys.

Ще минем и през класиките като Limp Bizkit, Billy Talent, Linkin Park, KoRn и какво ли още не от този огромен жанр.

Тази вечер е за тези, които с нетърпение чакат летните фестивали и вече едва седят мирни на едно място.

Ще преобладават експлозивните бийтове и catchy рифовете!

Петното на Роршах

21:30 часа

Madhouse Room LIVE – 28.02.2025

Madhouse Room е българска алтернативна рок група създадена през 2019 година, с членове:

Andriano Angelov – Solo guitars and backing vocals

Kristian Nikolov – Lead vocal and guitars

Radoslav Paunov – Bass guitar

Kristian Paraskov – Drums

През ноември 2024-та те представиха своя дебютен албум

Rock Bar Download

21:00 часа

NO MORE MANY MORE LIVE @ Пивоварница FRIK&S // ПЛОВДИВ

Една от най-вълнуващите и социално ангажирани български групи идва в Пивоварницата в Пловдив, за да ни предложи вечер изпълнена със съчетание от алтернативен рок, поп, елементи на хип – хоп и специфични мъжки двугласия. NO MORE MANY MORE е група, която се отличават с авторската си музика и присъствие на сцената и трябва да бъде чута на живо!

Пивоварница FRIK&S

20:00 часа

Цар Плъх Live @Bee Bop Café / Специални гости: The Villi and Jenny duo / 28.02

Цар Плъх идват в Пловдив в последния ден от февруари.

След като издадоха първите си сингли през миналата година, момчетата ще ги представят заедно с останалите парчета от предстоящия си албум в Пловдивския клуб Bee Bop Cafe.

Преди това, на сцената ще се качат Велислава Манчева и Жени Кирилова – The Villi and Jenny Duo, които ще ни представят програма от сървеменна класическа музика, изпълнена на класическа китара и пиано.

Bee Bop Café

19:00 часа

Krembo & Peril at Bally Club

Krembo & Peril идват в Bally Club на 28 февруари!

Петък вечер в сърцето на Капана – гаранция за добро настроение и качествена музика!

Bally Club

21:00 часа

01 март

Мързеливата пчеличка

Една история за пчеличката, която научава колко е важно да се грижи за своите цветя.

Държавен куклен театър

10:30 часа

11:45 часа

Правим лампи в Пловдив

Отдавна не сме идвали да правим Лампи в Пловдив.

И е време да поправим тази несправедливост!

Затова ви каним на работилница за Лампи, на която ще може да си направите едно светещо бижу, маскирано като Лампа.



Цена: 110 лева за една Лампа.

Всички необходими материали се осигуряват от нас!

Записване само с предварителна уговорка, защото местата за ограничени.

За повече информация и записване – 0895718388 Николай Табаков.

Пловдивски културен институт

11:00 часа

Stella Ivanoff “Designs” – самостоятелна изложба / solo exhibition

В изложбата “Designs” Стела Иванов представя серия предмети и пространствени намеси, проектирани и изработени от нея. Комбиниращи скулптуралност и утилитарност, обектите са в диалог с архитектурата, пряко медиирани от човека. Те взаимодействат с архитектурните вътрешности чрез светлина, въздух, акустика, формална адаптивност, или движение. Поставен в контекста на съвременната реалност, всеки продукт е резултат на задълбочен анализ на определена проблематика и е своеобразно решение. Всекидневните предмети са превърнати в разказани истории.

Стела Иванов е интердисциплинарен дизайнер и артист. Завършва обучението си в направление индустриален дизайн във Виена през 2015 и започва своята кариера като дизайнер. Работи както самостоятелно, така и за архитектурни студиа в Амстердам и Виена. В последните 8 години Стела развива дейността си като интериорен дизайнер в сътрудничество с архитекти и участва в проектирането на редица продукти, мебелни линии, офиси, Co-Working пространства, ресторанти, хотели, вериги супермаркети, къщи, апартаменти. Като реализиран дизайнер в Австрия, нейни проекти са показвани в над 13 изложби, някои от които: замъкът Belvedere и Künstlerhaus във Виена, MuseumsQuartier Wien, Седмица на дизайна във Виена и др.

В работата си Стела Иванов експериментира с различни материали, техники и медии: дърво, метал, керамика, полимери, органични материи и микроорганизми, микроконтролери, софтуери. Третира пространствените проявления в най-широк смисъл: от малък до голям мащаб; от концепция до изпълнение. Абстрактното мислене, създаването на концепции и транслирането им в конкретни решения и иновации е това, което я отличава, а вникването в дълбочина в самата същност на корпоративната идентичност и реални необходимости води до създаването на оригинални крайни продукти.

Galeriata / Галерията

18:00 часа

Часове за посещение:

петък – неделя: 15:00 – 19:00 ч. или с предварителна уговорка

Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени

Не пропускайте уникалната възможност да се потопите в магията на музиката на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени!

Plovdiv Event Center

20:30 часа

DJ SCM (Wataj Recordings, Berlin)

На 1-ви март посрещаме специалния ни гост DJ SCM – продуцент и почитател на аналоговия звук, роден в Палермо, но от години обитаващ берлинската клубна сцена.

В съботната нощ DJ SCM ще сподели пулта с любимите ни музикални агенти Fukko & Ivaylow – без който това събитие нямаше как да се случи.

Maurizio Schiro е създател на лейбъла WATAJ и има множество издания под различни псевдоними като Enzo Conoga, Tony Pianola, Mimmo Stellа и Santo Piccante. Музиката му е красив бленд от disco, balearic и италиански dream house, а сетовете му са пътешествие през различни години, настроения и жанрове.

В дискографията му се откроява изданието „Estoy Totalmente Loca“ (2022), което докосва сърцето с 90-тарски синтове и balearic вайб.

Клуб Фарго

21:00 часа

IVAN GARBACHEV Quartet

Присъединете се към нас за един специален концерт на Иван Гърбачев Квартет.

Ще чуете изцяло авторска музика, изпълнена със съвременно джаз звучене. Заедно с великолепните музиканти:

Иван Гърбачев – пиано

Александър Леков – бас

Начо Господинов – барабани

Николай Карагеоргиев – китара

Jazz Club В Джаза / Jazz Insights

20:30 часа

Tommy Riverra at Bally Club

Дълбоките бас линии, ритмичните елементи, енергичният, динамичен и мелодичен звук на House, Deep, Tech, Afro, Electronica са характерни за музиката, която описва Tommy Riverra

Bally Club

21:00 часа

Rock Bar Download представя: Richard Manta LIVE – 01.03.25 в Пловдив

Ще чуем парчета от дебютния им албум „Rise up“, както и нови неща, за един пленяващ концерт. Почитатели на Groove Rock музиката – заповядайте на едно страхотно преживяване!

Richard Manta са:

Ричард Мантарлиев – китара и вокал

Рад Юруков – ударни

Радослав Паунов – бас

Жулиен Кутманов – клавишни

Rock Bar Download

21:00 часа

BLUES TRAFFIC live in Plovdiv @ BeeBopCafe

Блус Трафик отново в Пловдив на сцената на BeeBopCafe.

Блус-рок бандата ще представи за пореден път своеобразен микс от авторска музика и свой прочит на от блус – и саудърн рок класики.

Bee Bop Café

21:00 часа

02 март

Болен здрав носи

Забележителна българска народна приказка, в която са противопоставени грубата сила и хитрият ум.

Държавен куклен театър

10:30 часа

11:45 часа

NIGHT SHIFT w/ Kyosew & Dakota at Bally Club

Готови ли сте за нощ, изпълнена с енергия, ритъм и незабравими моменти?

На 2-ри март в Bally Club ще завъртим нощта с NIGHT SHIFT – парти, което не искате да пропуснете!

Очакват ви динамични сетове, силен вайб и качествен звук. Ще се погрижим да танцувате до сутринта!

Bally Club

21:00 часа

Женска работа@Контрабас

Бар Контрабас има радостта и удоволствието да ви покани на новата съвместна изложба на Аделина Васева и Десислава Заваринова озаглавена неслучайно „Женска работа“.

Нека приветстваме подобаващо месец март с неделно следобедно събиране и празнично настроение за вино и картини.

Първата изложба на Аделина и Десислава “22 мига” се случи точно тук, но в двора на бар Контрабас преди 3 години. И ето че около 22 мига по-късно двете отново се събират, за да ни дадат повод да поговорим и поспорим кое точно е “Женска работа”.

Бар Контрабас

15:00 часа

