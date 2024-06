Какво да правим в Пловдив (21.06–27.06)

Send an email

21 юни

Да обичаш Гершуин

Хилда Казасян и Плевенска филхармония : ДА ОБИЧАШ ГЕРШУИН

След невероятния успех на двата филмови проекта – ДА ПОСЛУШАМЕ КИНО и СВЕТОВНОТО КИНО В МУЗИКА, след спечелената награда „Кристална лира“ за върхови постижения в областта на българското музикално изкуство, този талантлив и феноменален екип продължава пътуването си в морето от красива музика.

Проекта ДА ОБИЧАШ ГЕРШУИН съдържа една от най-красивите музики на Джордж Гершуин писани в началото на миналия век и вдъхновени от джаза, свободата и красотата на танцовата музика по онова време. Програмата е аранжирана специално за случая от Христо Йоцов и представена от Плевенска филхармония с диригент Борислав Йоцов. На сцената отнова ще бъдат Хилда Казаасян, Теодосий Спасов, Васил Петров и фантастичните Христо Йоцов, Живко Петров, Михаил Йосифов и Димитър Карамфилов.

Лятно кино Орфей

21:00 часа

Зимата на нашето недоволство

гостува Малък градски театър „Зад канала“ – гр. София

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Догодина по това време

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Йордан Камджалов и Софи Маринова – Мистерия и свобода

Концерт-спектакълът е с участието на Йордан Камджалов, Софи Маринова, GENESIS ORCHESTRA, The Eastern Quartet, Музикална лаборатория за Човека – Хор и Ансамбъл.

Античен театър Пловдив

21.06 – 22.06.2024

20:30 часа

Франкофоли 2024

В своето седмо издание, фестивалът решава да заложи на няколко познати и обичани от публика имена, които феновете на събитието сами пожелаха да видят в България. В първата вечер на сцената ще излязат Нувел Ваг, Ищар и Willy William, а във втората публиката ще танцува заедно с Делукс, Барбара Прави и Неж

Разпиляната елегантност и шик на французите от Нувел Ваг / Nouvelle vague/ и чарът на живите им изпълнения ги прави бързо любимци на международната сцена. Изпълняват френски и английски кавъри на любими парчета, нямат постоянни вокали, а работят с различни изпълнителки. Създателите на проекта са джаз музикантите Марк Колин и Оливие Либо. От началото си през 2004 до сега, Нувел Ваг имат над 700 000 продадени албума и стотици концерти по целия свят.

Израелската певица Ети Зах, по-известна под сценичния си псевдоним Ищар /Ishtar/, е добре позната у нас. Стилът й е интересен, различен, съчетаващ мотиви от Близкия изток с поп, фламенко и други глобални ритми. Ищар пристига в Париж в началото на 90-те, пее сама преди да стане част от етно формацията Алабина. Смесицата от мултикултурни стилове бързо превръща музиката им в изключително популярна на международна сцена. Днес Ищар Алабина продава милиони копия от албумите си, отразяващи неподражаемия й чувствен стил.

Делукс /Deluxe/ е френска електро поп група от южна Франция. Стилът им е танцувален, смесват хип-хоп, соул, фънк и джаз. Започват с 6 музиканта през 2007, приятели от деца и увлечени по музиката. До днес имат издадени 6 студийни албума, а живите им участия са атрактивни с използването на много и различни инструменти, които прибавят в микса.

Неж /Nej/ е родена и израснал в Тулуза. Започва да пее много рано, вдъхновена от Mary J.Blige. На 18 се мести в Париж и бързо намира място на градска музикална сцена.

Барбара Пиевич, известна професионално като Барбара Прави, е френска певица и автор на песни. След като подписа с Capitol Music France през 2015 г., тя издава пет разширени пиеси с лейбъла. Тя представи Франция на конкурса за песен на Евровизия 2021 с песента „Voilà“, като си осигури второ място, най-добрият резултат за Франция от 1991 г. Дебютният й албум „On n’enferme pas les oiseaux“ (Не затваряме птиците) беше издаден на 27 август 2021 г. Като автор на песни Прави е написала песни за редица изпълнители, включително Яник Ноа, Джули Зенати, Чимен Бади и Джейдън Смит. Тя допълнително композира „J’imagine“ (Представям си) от Валентина, която спечели Детската Евровизия 2020, и „Oh Maman!“ на Lissandro, който спечели Детската Евровизия 2022.

Френският диджей, продуцент и артист Уили Уилям / Willy William/ е известен с магнетичната си енергия и уникален звук. Работи с едни от най-нашумелите музикални артисти днес като Дейвид Гета, Джейсън Деруло и още. През 2016 г. Хитът на Уили EGO е най-търсеното френско парче в Shazam за годината. Mi Gente спечели MTV VMA Award и се задържа на чело на класациите в над 55 държави, както и #1 в на Global Spotify за удивителните 12 последователни седмици.

21.06 – 22.06.2024

Гребна база Пловдив

S’cool Rock Fest 2024

S’cool Rock Fest 2024 дава сцена на ученически рок групи.

S’cool Rock Fest е ФЕСТИВАЛ и няма конкурсен характер! Идеята ни е да представим вас, творящите, младите, креативните, на голяма, открита сцена, да се покажете пред публика, медии, заинтересовани промоутъри, да ви дадем един тласък към клубни и големи фестивални сцени!

21.06 – 23.06.2024

Plovdiv Stage Park

Вечер на странните истории / Offline Café

След успешното първо издание на „Вечер на странните истории“, колаборацията между Offline Café и Strangelings обявява ново събитие за четене на най-странните разкази, които не можете да чуете другаде.

Вечер на странните истории е събитие, за което ви пращате предварително ваши творби по зададена тема и имате възможност да си ги прочетете пред публика или ако не можете (или не искате), ние ще ги прочетем вместо вас.

По време на събитието журито на Offline Café и Strangelings ще избере 10 разказа от различни автори.

Всеки селектиран автор ще получи сертификат за участие и признателност от нас и публиката.

Трима от авторите ще си тръгнат с подаръци.

Селектиран най-добър разказ, според екипа на Offline Café

Селектиран най-добър разказ, според екипа на Strangelings

Селектиран с гласуване най-добър разказ, според публиката

По време на събитието всеки наш гост ще има възможност да напише по една тема, която желае да бъде задачата за следващата ни „Вечер на странните истории“.

В края на вечерта, ние ще селектираме десетте най-добри и ще изтеглим една на случаен принцип. Това ще бъде темата за следващата „Вечер на странните истории“.

Ето и изискванията за разказ:

ТЕМА: „Почивка на ръба“

ЖАНР: Неограничен

ДЪЛЖИНА: 500 – 1000 думи

ИЗПРАТЕН: До 16.06 на поне един от следните адреси:

[email protected] / [email protected]

ВХОД: 5 лв

Offline Café

19:30 часа

Benti Tress & Ann de Amor at Bally Club

Специални гости на Bally Club на 21 юни ще бъде дуото Benti Tress & Ann de Amor



Пригответе се за разчупено парти в центъра на събитията в Пловдив – КАПАНА!

Bally Club

20:00 часа

22 юни

Чук и Пук

Весел образователен спектакъл, който ще помогне на децата да открият разни важни тайни за зъбките!

Държавен куклен театър

10:30 часа

11:45 часа

Духовни маршрути в Пловдив 2024

Издателство „Летера“ кани пловдивчани и гости на града на следващото пътешествие в света на историята, архитектурата, културата и изкуството на Пловдив, част от поредното издание на „Духовни маршрути в Пловдив 2024“. И през тази година „Духовните маршрути“ се провеждат на два етапа – през юни и през септември-октомври, когато всички желаещи ще имат възможност да се запознаят с нови и интересни теми, поднесени по увлекателен начин от най-добрите водачи.

Юнските маршрути започнаха с две интересни пътешествия с водач-археологът Мая Мартинова-Кютова, посветени на „Форумът на Филипопол“ и „Малката базилика и Източната порта на Филипопол“. Вторите два маршрута през юни, които предстоят на 15 юни и на 22 юни, са с водач д-р Стефан Шивачев – историк, автор на публикации за историята на Пловдивския край, ръководител на международни и национални проекти.

„Пловдивската възрожденска къща“

По време на Възраждането през ХІХ век на Трихълмието в Пловдив са създадени истински архитектурни шедьоври, чийто стил мнозина изследователи определят като български барок. Те са дело на български майстори самоуци, които нямат академично образование, но чийто творчески гений създава къщите на Димитър Георгиади, Андрей Недкович, Степан Хиндлиян, Балабановата, Чомаковата и др. Пловдивската симетрична къща стои в основата на цялостния архитектурно-строителен процес в българските земи през този период. Маршрутът ще включва разглеждане на къщите на Христо Г. Данов, на Димитър Георгиади и Клианти, които илюстрират различните етапи на развитие на пловдивската възрожденска къща.

Седмият хълм (градинката зад Джумая Джамия)

10:30 часа

Plovdiv House Festival 2024

Разположен на открито сред живописните пейзажи на Хълм Бунарджик—исторически познат като Хълма на Херкулес, този фестивал обещава да озари Пловдив на 22 юни 2024 г. Фестивалът ще продължи до около 23:30 ч., след което празненствата ще се преместят в клуба и ще продължат до ранните часове на 23 юни.

Тази година фестивалът ще бъде озарен от електризиращото присъствие на Aaron Sevilla, нашият основен гост и централна фигура на събитието. Като забележителен участник на международни фестивали като Ultra Music Festival и Burning Man, Sevilla е готов да донесе своята жизнена, енергична музика в Пловдив.

Акценти от програмата:

Dimo (BG): Сърцето на българската хаус сцена, известен със своите влиятелни и иновативни музикални творения.

Diass: Подгответе се да се раздвижите с Diass, майсторът на дълбоките и афро хаус ритми.

Vera Russo: Изживейте мощните лайв изпълнения на Vera Russo, пионер в българската хаус музикална общност.

Vaello: Като резидент DJ/продуцент в Club CODE, сетовете на Vaello са съществена част от основната атмосфера на нощта, гарантирайки, че всеки момент ще бъде незабравим.

ALX.CUE: Открийте ритмичните мелодии на Alex Cue, който обещава да въздейства на вашата душа и разум със своята музика.

Хълм Бунарджика

JazzTopia

Първото издание на „JazzTopia“ ще превърне Пловдив в оазис на музикалната креативност на 22 и 23 юни в парк “Дондукова градина”. Hасред изобилството от изящни коктейли и вкусна храна, сцената ще бъде като магическо кино, където всяка нота е кадър от неповторима история. В този вълшебен свят, организаторът – джаз клуб „В Джаза“, ще ни срещне с талантливи изпълнители, които ще създадат вълшебство не само на сцената, но и във въздуха! Нека се потопим във вихъра на джаза и да открием нови светове на звука и емоцията заедно!

22.06 – 23.06.2024

Парк Дондукова градина

Детско творческо ателие за картини с билки и цветя за Еньовден

В очакване на красивия и мистичен празник Еньовден Пекарната на Дани и Сдружение „АртеВизия“ канят малки и големи на творческо ателие за ЖИВИ КАРТИНИ.

Ще се запознаем със символиката и традициите на Еньовден.

Ще има забавна игра на думи и асоциации за билки, имена и цветя. Ще разпознаваме билки и подправки само по техните аромати. Наградите за всички ще бъдат природни материали, с които ще творим картини.

Участниците сами ще създадат свои пана. Ще декорират рамки от рециклиран материал и ще аранжират в тях флорални композиции от живи растения.

Всеки ще си тръгне с уникално произведение, достойно за подарък или украса на дома.

Заповядайте да посрещнем Еньовден заедно. Да творим и да се забавляваме!

Участие с всички материали: 40лв

Продължителност: 90 минути

Ателието е подходящо за деца над 5 години.

Моля, заявете участие предварително със съобщение до Пекарната на Дани или на тел. 0886 840910

Пекарната на Дани

10:00 часа

Турнир по Dune Imperium / Offline Café

Тази събота отново се събираме за един от най-големите хитове в настолните игри Dune Imperium.

Ако искате да премерите сили в стратегическата настолна игра, можете да премерите сили с фенове на пясъчните черви.

Турнирът е в два кръга.

Кръг 1: Играете на маси по 4 човека.

Кръг 2: Победителите от всяка маса се изправят един срещу друг.

Победителят си тръгва с подарък от нас и страхотна купа от Experify 3D Print.

Вход: 5 лв.

Offline Café

15:30 часа

OGI 23 LIVE @Петното на Роршах – Етаж 0 // 22.06 – 22h

Когато си мислим за лято си мислим за Оги 23!

На 22.06 момчетата идват за пръв път на сцената на Етаж 0 да ни спасят от пловдивската жега и да ни заредят за още много летни купони!!

Елате да си потанцуваме като на плажа!!!

Вход: 15 лв.

Етаж 0

Петното на Роршах

22:00 часа

VESSELA at Bally Club

Музикалното присъствие на VESSELA се изразява в начина по – който може да направи перфектния баланс между отделните стилове на електронната музика.Нейният стил е симбиоза от прогресивно, мелодично звучене, елегантно преплетено с Ethno, Afro, Tribal, органичнии звуци и вокали.Харизматична и енергична тя умее да изразява себе си чрез музиката по начин който да въздейства на всички, които са част от нейната музикална приказка.

Заповядайте за съботна парти вечер, която ще започне на улицата пред клуба, а след това ще продължим на хладно горе със свежия подбор на VESSELA!

Bally Club

20:00 часа

23 юни

Безопасна приказка

„Безопасна приказка“ е образователен спектакъл, който ще научи децата на основните правила за безопасност…

Държавен куклен театър

10:30 часа

11:45 часа

Disco Music Fest: Back to the ’80s (’90s)

Disco Music Fest: Back to the ’80s (’90s) е сред новите фестивали в Културния календар на Пловдив, но още с първото си издание през 2023г. буквално „взриви“ публиката в две поредни вечери на Античния театър с любимите хитове на световно известния дует LA BOUCHE и невероятните KOOL & THE GANG. Въпреки проливния дъжд, нищо не попречи на възторжената атмосфера, в която хиляди пловдивчани и гости от различни поколения се потопиха, пеейки „Cherish” заедно с легендарните музиканти, наслаждавайки се на уникално шоу и звук.

Тази година, във второто издание на фестивала подчинен на диско музиката – една епоха, която е оставила трайна и незабравима следа в музикалната култура на три поколения, ще видим и чуем емблемите на диско музиката – EAST 17, SNAP, NO MERCY и DR. ALBAN.

Запазете си тези две дати – 23 и 24 юни 2024г., в които Летният театър в парк „Бунарджика“ ще се превърне в неповторима дискотека на открито, а легендите ще нажежат сцената, ще взривят публиката, като я предизвикат да танцува, да пее и да се забавлява. И това е съвсем сигурно, защото диското не е изчезнало – напротив, то преживява един нов период на възход и модификация и в никакъв случай не е за подценяване.

Началото и в двете вечери е от 20:30часа. За доброто настроение на любимата публика ще има и DJ парти под звездите. Disco Music Fest: Back to the ’80s (’90s) се осъществява с подкрепата на Община Пловдив.

Старт на фестивала на 23 юни ще дадат SNAP и EAST 17. Втората вечер, 24 юни, ще продължи с участието на NO MERCY и DR. ALBAN.

23.06 – 24.06.2024

Летен театър Бунарджика

20:30 часа

Изтрий веднага

Представете си че можете да изтриете всеки срамен момент от живота си. Всяка грешка, която сте допуснали пред любим човек, пред колеги или приятели. Е, в най-новата пиеса на Здрава Каменова това е възможно. Вижте какво ще се случи ако всички имаме опцията да трием провалите си. Какво може да се обърка в един свят, в който всички искаме, да сме абсолютно перфектни.

„Изтрий веднага“ е абсурдна, съвременна комедия, в която със сигурност ще се откриете. И внимание! Пригответе се защото вие няма да сте само зрители.

Градски дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Турнир по белот / Offline Café

Тази неделя отново се събираме, за да докажем, че можем да счупим масите от плякане.

От официалния български речник:

Плякане: Така силно да избичиш картата на масата, че да ти се откачи ключицата и да изкараш искра, която да запали масата, опонентите ти, заведението, квартала, града, света и душата ти… но въпреки това другият отбор да изкара двеста и шест белота, с което да спечели.

Победителите ще си тръгнат с бутилка уиски и купа от партньорите ни от Experify 3D Print

Ако искате и вие да влезете в речниците, запишете се за нашия турнир тази неделя

Вход: 5 лв

Offline Café

17:00 часа

