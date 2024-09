Какво да правим в Пловдив (20.09–26.09)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

20 септември

MONO Inc. + PAIN OF SALVATION + IHSAHN

В предстоящия дълъг уикенд, който съвпада с празничните почивни дни, рок феновете от България и съседните страни могат отново да посетят Пловдив, защото предстоят три ексклузивни концерта за Балканите. Невероятните Mono Inc, Pain of Salvation и Ihsahn ще забият в три последователни вечери – 20, 21 и 22 септември на Античния театър в Пловдив.

На 20 септември ще гледаме Mono Inc – една от най-популярните съвременни немски групи, която взима името си от Monomanie – популярна през 19-ти век диагноза за психическо разстройство, което в общи линии се изразява с „моментна лудост“ на иначе здрав разум. Чудесна препратка към лудото преживяване, което предстои в топлата пловдивска вечер. Mono Inc. ще изнесе зрелищен готик спектакъл на Античния театър. Той ще бъде открит от Radiogeist – група с пъстър, интернационален състав. Radiogeist са трио, съставено от китариста Румен Илиев и барабаниста Хулио Батериста, които са базирани в Германия, и басиста и вокалист Джордж Джордж, който живее и работи в Обединеното кралство. Музиката им съчетава различни рок влияния, създавайки мощен и епичен звук.

Вечерта на 21 септември ще започне с изпълнение на българите от Me and My Devil – група, в която най-отпред стои родения в Пловдив Ангел Каспарянов, подкрепян от двамата музиканти от ODD CREW – Васил Първановски (китари), Мартин Стоянов (бас), както и Деян Драгиев – Даката (барабани). След тях ще слушаме чудесната френска арт-рок група Klone. Хедлайнерите са звездите на прогресив рока Pain of Salvation. Те са широко известни с невeроятното си инструментално майсторство, много музикални влияния и препратки, и мрачен поетичен подход. От първия си албум през 1997г. досега, Pain of Salvation имат репутация на непредсказуеми артисти, постоянно експериментиращи с музикалните стилове. Разбира се и в Пловдив те ще бъдат предвождани от Daniel Gildenlöw – легендарен вокалист, текстописец и китарист на групата.

Празничният 22 септември е денят на феновете на метъла от Норвегия, защото на вековната сцена на Античния театър излиза певецът и китарист на Emperor – Ihsahn! Този уникален артист ще посети България за първи път със соловата си група . Сигурно е, че ще станем свидетели на един от най-добрите концерти от последните години – концерт извън тривиалното, с нестандартно звучене и неповторима атмосфера в магичната обстановка на многовековния Античен театър. В наши дни, мултиинструменталистът, композитор и продуцент Ihsahn съсредоточава енергията си за да твори и да се изявява като солов изпълнител. На 16 февруари тази година той издаде новият си концептуален албум, озаглавен Ihsahn (Candlelight Records, 2024), в който сам изпълнява всички вокали, китари, бас и кийборди. Концертът е част от музикален форум Music Of The Ages.

Една от най-силните и утвърдени банди на българската метъл сцена – Vrani Volosa ще има честта да открие концерта на Ihsahn на 22-и септември. Vrani Volosa са група с утвърдено име в родната сцена. През двадесетгодишната си история, те вървят с премерени стъпки, следвайки свой собствен естествен прогрес. Имат идентичност и разпознаваемо звучене, а концертните им изпълнения носят особена атмосфера. Музиката на Vrani Volosa може да се определи като епик метъл, към който има дарк и паган елементи. Настоящият състав на Vrani Volosa включва: Кольо Желязков – китара, Александър Христов – бас, Кристиян Димитров – барабани, Петър Йорданов – китара, Христо Красимиров – вокали.

Ето и графика на концертите:

20 септември 2024 г. (петък): Mono Inc. с откриваща група Radiogeist, 20.00 часа

21 септември 2024 г. (събота): Pain of Salvation, Klone, Me and My Devil, 19.30 часа

22 септември 2024 г. (неделя): Vrani Volosa, Ihsahn, 20.00 часа

Античен театър Пловдив

Калиграфска Изложба 30 Букви

За втора поредна година екипът на „30 Букви“ организира Калиграфска изложба в Народна библиотека „Иван Вазов“, като този път събитието обещава да бъде още по-впечатляващо. Изложбата ще събере на едно място творбите на десет изявени калиграфи, които ще представят своето изкуство в различни стилове и техники. Специален акцент тази година е поставен върху използването на по-малкo ограничения и повече свобода на изразяване, което не само осигурява по-голямо разнообразие в изложените произведения, но и позволява на творците да експериментират с по-различни форми и композиции. Това нововъведение дава възможност на посетителите да видят изключително разнообразие от идеи, отразени в уникални произведения на калиграфията, които ще провокират въображението и естетическото им възприятие. Изложбата обещава да бъде не просто демонстрация на техника, а истински празник на изкуството на писменото слово.

Народна библиотека Иван Вазов

20.09. – 03.10.2024

17:00 часа

ПОРТРЕТЪТ НА ДОРИАН ГРЕЙ/Сцена на кръстопът

„Единственият начин да се отървем от изкушението, е да му се подчиним.“ – Оскар Уайлд, „Портретът на Дориан Грей“

Плътта обича да се оглежда, да се опива в наслада, да застива в илюзията за вечност на портрета. В томително себевлюбване иска да забрави, че е тленна, временна, да забрави Безсмъртната. И душата тихо ще отстъпи, ще се отдели, ще се изгуби зад погледа и ще останем опустошени. Веселка Кунчева ни предлага изключителен авторски прочит, едно фантазно странстване из света на изкушенията на Оскар Уайлд и неговия Дориан Грей. – Росица Обрешкова, „Сцена на кръстопът“

„Чрез този спектакъл бих искала човек да се замисли над това какво прави с душата си, къде е тя в момента – в джоба ли е, забравена в някой шлифер ли е, в чантата ли е, все още ли е тука, вътре в него. Това е единственият въпрос, който бих искала да дам на зрителите“ – Веселка Кунчева, режисьор

Драматичен театър Пловдив

Голяма зала

19:00 часа

КРАЛИЦАТА НА КРАСОТАТА /Сцена на кръстопът

Гледайки пиесите на Мартин Макдона, се смеем питащо, объркано. Смеем се на Морийн – обикновена, леко захабена стара мома, целуната само два пъти, но с отличителния знак на бивша Мис. Смеем се на проклетата й майка, която подло си изхвърля гърнето в кухненския умивалник. Смеем се на глуповатите обитатели от малък град и неслучените им животи. Докато не започне да нагарча…

„В театъра казваме, че пиесата е повод за театър. Но понякога пиесата е всичко. Тя е мечта, сън, истина, лъжа, трепет, блян. Тя е театърът. Когато разказът е толкова силен, че ти се иска просто да го разкажеш. Когато историята е толкова завладяваща, че се чувстваш като дете, качило се на приказна въртележка, полетяло с усмивка и без страх сред трепета на мечтите си.“ – Боил Банов, режисьор

Драматичен театър Пловдив

Камерна зала

19:30 часа

Lee Jung in Creation [INTO MY SKIN – PATTERN KNITTING] @ Plovdiv Stage Park

На 20 и 21 септември, Plovdiv Stage Park е домакин на пърформанса на корейския режисьор и хореограф Jung In Lee – „INTO MY SKIN – PATTERN KNITTING.

Публиката ще може да се наслади на две представяния на пърформанса в два поредни дни.

„Пърформанса свързва ума, тялото, пространството и времето, разширявайки и задълбочавайки възприятието за света. Сценичният дизайн е взъхновен от „Gangneung Jasu“ – красива занаятчийска традиция от Южна Корея. Движенията са вдъхновени от процеса на шиене и създаване на мотиви с цветове и шевове, представени чрез движението на тялото, посредством хореография и танц.

Plovdiv Stage Park

19:00 часа

A DIFFERENT 90’S PARTY

В петък да се разкършим на едно различно 90’s парти с добре познатия и любим Любослав Арабаджиев (Lite Spice)

отваряме в 19:00 пуснете се по-рано да изпием по някой друг коктейл преди танци – манци цяла нощ.

ще послушаме: 90s big room, breakbeat, hip-hop, electro dance и още много.

Петното на Роршах

21:30 часа

TApWATER

Времето да се разделим с лятото настъпи и този петък ще преливаме към по-студените и мрачни плейлисти.

TApWATER ще отвори кранчето на разнообразната си музикална селекция, която не познава жанрови ограничения.

А на бара можете да се насладите на сезонното ни меню с авторски коктейли и вариации на вечни класики.

Club Fargo

21:00 часa

Groovelab w/ Yokolove at Bally Club

Той ще ни представи перфектна музикална селекция, за да сте идеално настроени на вълната на грууви ритмите. Разнообразната му музикална палитра, изпълненена с динамичен, ритмичен и вокален саунд, определено ще Ви накара да танцувате.

Bally Club

20:00 часа

21 септември

Тримата братя и златната ябълка

Спектакълът “Тримата братя и златната ябълка” разказва стара българска народна приказка.

10:30 часа

11:45 часа

Държавен куклен театър

Духовни маршрути в Пловдив 2024

Издателство „Летера“ кани пловдивчани и гости на града на следващите четири „Духовни маршрути в Пловдив 2024“, които ще се проведат през месеците септември и октомври.

Проектът е финансиран от Община Пловдив по Компонент 1 „Фестивали и значими събития“ и е част от Културния календар на града за 2024 година.

Вторият маршрут е на тема „Видни пловдивски художници“ и ще се проведе на 21.09.2024 г., събота, 11:00 ч., сборен пункт: пред паметника на Цанко Лавренов. Водач отново е проф. д-р Галина Лардева.

Паметник Цанко Лавренов

11:00 часа

Фибоначи и златното сечение в Панагюрското златно съкровище

В поредната от поредица работилници в партньорската програма между Регионален археологически музей – Пловдив и Академия КИТ ще изучаваме златната пропорция в Панагюрското съкровище.

Съвместната ни инициатива цели да предостави интердисциплинарен образователен опит, обогатен с културната стойност на Панагюрското златно съкровище – едно от най-красивите древни открития в България.

Регионален археологически музей

10:00 часа

DJ SHNAPS & MC RYBIK

Звездите на клубните нощи – DJ Shnaps и MC Rybik, идват за първи път в България!

MC RYBIK – награден за най-добър MC. Легенда на клубните рейвове и одеската Ибиса. Един от най-харизматичните личности – блогър, актьор и невероятен водещ, който със своята харизма ще накара всички да се чувстваме звезди на партито.

DJ SHNAPS – два пъти избиран за най-добър ремиксатор в Украйна. Резидент на най-танцувалната радиостанция KISSFM. Автор на ремикси за звезди като Анна Тринчер, Макс Барских, LOBODA, Дорофеева, Монатик и други.

Дуото DJ SHNAPS & MC RYBIK завладява най-добрите клубове в Европа и ви обещава едно незабравимо шоу!

Афтърпарти с DJ Иван Деянов.

Plovdiv Event Center

22:00 часа

3 HAMMOND ORGANS evening

Трима Великолепни Пианисти с Чудесната Подкрепа на Няколко Рок Музиканти!!

Те ще ни отнесат в едно друго време, изпълнено с друга Музика!! Истинската РОК Музика!! Само Класики!!

И такаааа…….!!

Добре дошли на Нашата „Three HAMMOND ORGANS Evening“. Тази година се навършват 90 г. от създаването на първият електрически Хамонд орган, модел А, създаден в Чикаго, Илинойс от Лорънс Хамонд. Интересен е фактът, че въпросният първи орган излязал от завода е подарен на великият композитор Джордж Гершуин.

Причината за създаването на този инструмент е нуждата на малките методистки църкви, чийто брой нараства неимоверно през 30-те години, от компактни и преносими органи, които да звучат максимално близко до големите църковни, цената, на които е надхвърляла стотици хиляди долара.

Дългият път на този инструмент от църквата до концертната зала трае около петнайсетина години и бива представен на широката публика от Уайлд Били Дейвис през 1950 г., когато заедно с още двама други музиканти основава триото Уайлд Били Дейвис. По това време този факт е считан за светотатство, а музиката изпълнявана на него за „дяволска“. Съвсем кратко след това щафетата поема небезизвестният Джими Смит, който е основният виновник за това Хамонд органът да придобие такава сериозна популярност. Разбира се, популярната музика по това време е била джазът и затова органът е използван основно в изпълнението на този стил. С навлизането на рокендрола в края на 50-те и началото на 60-те години, обаче, разпознаваемият звук на този инструмент, присъства в почти всички записи от онова време, та до ден днешен, включвайки стиловете блус, хардрок, прогресив рок, фюжън и популярната музика изобщо.

На сцената на Летен Театър Бунарджика ще са два оригинални инструмента произведени в началото на 60-те и един съвременен дигитален орган, доближаващ се максимално до звученето на аналоговите си събратя.

Уважаеми Ценители на Рок Музиката,

Музикантите ще се радват да оправдаят доверието, което сте им гласували с Вашето Присъствие и да успеят да Ви накарат да се пренесете във времената, за които ви разказахме!!

А те са група „Roundabout“:

Милен Стефанов китара

Стефан Глушков бас

Ангел Ангелов барабани

Тримата Хамонд Органисти и Вокали

Радослав Тодоров

Петър Демиров

Ясен Димитров

Летен театър Бунарджика

20:00 часа

Извънредно неудобно

След „Извънредно положение“ и „Извънредно любовно“ най-после идва третата част на любимото женско трио Стефания Колева, Здрава Каменова и Богдана Трфионова. „Извънредно неудобно“ е представление с истински истории, събирани от живота, за неудобните ситуации, в които всички попадаме.

Случки с домашни любимци, хипохондрици, гръцки остров, японско турне, деца, свекърви, една варицела, три раждания и… всичко останало оставяме за изненада. Защото със Стефания Колева, Богдана Трифонова и Здрава Каменова изненади винаги има.

Лятно кино Орфей

20:00 часа

Фестивал “Ние сме децата на реката”

Фестивалът “Ние сме децата на реката” е еднодневно събитие, което ще се проведе на 21 септември и ще демонстрира на пловдивчани неочакваните възможности за забавление и култура около реката.

„Преоткрий природата в твоя град” е мотото на пилотното издание на еднодневният детски фестивал на изкуствата, който ще се проведе по протежение на река Марица, Пловдив. Фестивалът има за цел да обедини различни форми на изкуство и култура, като същевременно насърчи оценяването на естествената красота на реката и популяризира концепцията за зелен град и зелена култура сред децата и техните семейства.

Събитието ще включва разнообразен набор от дейности и забавления: работилници и музикални изпълнения, които са подходящи за деца от всички възрасти, като същевременно ще подчертае значението на опазването на околната среда, устойчивия начин на живот и връзката между хората, града и природата.

Чрез комбиниране на различни форми на изкуство, образование и спортни дейности, фестивалната акция обещава да бъде вълнуваща и запомняща се – истински празник за цялото семейство. Фестивалът не само ще забавлява децата, но и ще ги вдъхнови да изследват своите интереси и таланти в една красива и природосъобразна среда, като същевременно ги учи колко е важно да защитаваме и съхраняваме нашия свят за бъдещите поколения.

В програмата си фестивалът ще включва:

Работилници за изкуство за малки и големи

Танцови изпълнения и спортни активности със свободно участие за всички

Музикално-артистична програма от сцена

Образователно-дискусионни панели, в които всеки желаещ може да изрази своето мнение по важни теми за градската среда в Пловдив

Река Марица, Пловдив, Южен бряг в района на моста на Водната палата

10:00 часа

Еко-ЗооСимбиоза

Еко-ЗооСимбиоза е събитие, посветено на връзката ни с животните и начините, по които можем да се грижим за тях по отговорен и устойчив начин

На Еко-ЗооСимбиоза ще говорим за различни аспекти на взаимодействието ни с животните – от правата на животните до предизвикателствата, пред които са изправени бездомните животни в градска среда. Специален гост ще бъде “App Furever” – мобилно, безплатно приложение за България, което има за цел да направи осиновяването на бездомни животни лесно и достъпно

Не пропускайте и нашия Re:базар за употребявани вещи, където можете да дадете втори живот на любими предмети . Това е чудесна възможност да намерите нови съкровища и да подкрепите устойчивото потребление .

Освен това, включете се в нашата образователна игра, която ще ви предостави знания за животните и устойчивите практики, докато се забавлявате.

Парк Каменица

11:00 – 18:00 часа

Демонстрация на плъстене с майстор Светлана Кампс

На 21 септември 2024 г. от 11:00 до 13:00 часа в Регионален етнографски музей – Пловдив ще се проведе демонстрация на старинния занаят плъстене от майстор Светлана Кампс.

Плъстенето е занаят с вековна история, предаващ тайни и послания чрез изделия от вълна. Днес този древен метод се използва за създаване на бижута, пана, мартеници и много други уникални предмети за дома.

В музея ще можете лично да се докоснете до вълната и да научите как с нея се твори. Майстор Светлана Кампс ще ви покаже тънкостите на плъстенето и ще разкрие древните техники, използвани от нашите предци.

Светлана Кампс е завършила Международната школа по плъстене и изкуства в Оберрот, Германия, и с нетърпение очаква да сподели своите знания с вас!

Не пропускайте това вълнуващо събитие и възможността да се потопите в българските традиции и занаяти! Очакваме ви в Регионален етнографски музей – Пловдив!

Вход свободен

Регионален етнографски музей

11:00 часа

И ВСЕ ПАК, ЖИВОТЪТ Е ПРЕКРАСЕН /Сцена на кръстопът

В една неугледна нагъчкана комуналка, обитавана от Семьон Семьонович Подсекалников, всеобхватно бездарна и перманентно безработна персона, неговата придирчива съпруга Мария и задължителната свекърва Серафима, ще се вземе съдбоносно решение. Къде поради недоразумение, къде от мания за величие Подсекалников ще реши, че би било добре да се самоубие. И някъде във вихъра на последвалите събития ще разберем, че „само мъртвият може да каже истината“. И заради Истината, макар по шутовски изказана, втората и последна пиеса на Николай Ердман ще бъде забранена, а авторът – изпратен на заточение в Сибир.

Александър Морфов отново ще ни отвлече в неговия театър, където душите празнуват, плачат, заливат се от смях, политат… Където смъртта и любовта са в неспирен карнавален танц и животът, макар и непосилно труден, все пак е прекрасен. – Росица Обрешкова, ЕМТФ „Сцена на кръстопът“

„Смъртта сама по себе си няма значение. Заразява не тя, а причината й, а причина можем да измислим всякаква.“ – Николай Ердман

„Никой съд не може да ти присъди живот. Смърт може, а живот не.“ – Николай Ердман

Драматичен театър Пловдив

Голяма зала

18:00 часа

Another Shame Saturday Party

Отново ще направим едно парти с тези песни, които сме сигурни че слушате под душа и пеете или имате някъде по старите дискове и все се чудите кога ще дойде времето да ги пуснете.

Ще се погрижим за вас, да се срамуваме всички заедно!

Петното на Роршах

21:30 часа

Benti Tres & Ann De Amor at Bally Club

Станете част от вълнението в Bally Club – където всяка съботна вечер се превръща в изключително преживяване!

Bally Club

20:00 часа

Останалите събития може да проследите в дигиталния гид под тепетата Lost in Plovdiv