Какво да правим в Пловдив (25.04–01.05)

Send an email

Follow on X

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

25 април

Одисей

по Омир, автор Александър Секулов

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

България пее

За 9-та поредна година, Пловдив се включва в националната инициатива на Българския хоров съюз „България пее“. Тя се провежда ежегодно през април с цел популяризиране на хоровото изкуство и поставянето му във фокуса на общественото внимание. В Пловдив традиционно се организират поредица от концерти, в които участват множество хорови формации, споделяйки радостта от съвместното музициране. Тази година концертите ще се проведат на 25-ти, 26-ти и 27-ми април, като в тях ще участват 15 хорови състава в рамките на 4 концерта. Домакини ще бъдат АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ и Малката раннохристиянска базилика.

25.04 – 27.04.2025

Plovdiv Vibes – Генерации

През 2025 отново ще вибрираме с разнообразно културно съдържание и форми в различни периферни градски части. Като част от Културния календар на града, Plovdiv Vibes прониква в зоните на Братска могила, хълмовете „Бунарджик“ и „Младежки“, парковете „Рибница“, „Парк 2019“, „Лаута“, района на Гребна база и Стария град.

Изданието на фестивала е посветено на разнообразието от поколения, формиращи неповторимия бохмски дух на Пловдив, за това и избрахме темата „Генерации“, която е подготвила за всекиго по нещо.

24.04 – 04.05.2025

„Една българка“ в Пловдив

Едночасов преглед на това, което представляваме като хора и по-специално – като българи.

Ще разберем по какво се отличават истинските българи от фалшивите такива и кое е най-важното нещо в живота ни – любовта, разводът или резултатите на учениците от теста PISA?

Къде да идем, когато търсим малко нормалност – в мола или в автобус от градския транспорт?

Конкурентоспособни ли са българските ученици на тези в Сингапур или най-важното е да сме живи и здрави?

Какво да правим, ако ни е страх от джендъри, 5G и папата?

И какъв е, по дяволите, проблемът с това и-кратко?

Тези и още много належащи проблеми от живота на средностатистическия български гражданин ще обсъдим заедно на 25 април в Театър Хенд. По време на събитието е позволено да се I смеете бурно и невъздържано.

Театър Хенд

19:00 часа

СТЕНЛИ LIVE @ Пивоварница FRIK&S | pre-album promo

Легендарният Стенли идва в Пивоварница FRIK&S за ексклузивен pre-album promo LIVE! В интимната атмосфера на ФРИКС ще чуете съвсем отблизо емблематични хитове и бъдещи хитове.

От „Оловният войник“ до „Обсебен“, Стенли размива границите между рок, ню уейв, експеримент и романтика, оставяйки след себе си чиста музикална магия. Очаква ви концерт, който ще помните дълго

Пивоварница FRIK&S

21:30 часа

Windows 98 – Pink Tsonk+Sunshine+Shunt

Любимите ни Pink Tsonk & Sunshine се завръщат зад пулта на 25ти април (петък) с ударна доза от класически MTV хитове и богата селекция вдъхновена от 90те. Ще имаме и специален гост – Shunt, който не е свирил в Пловдив от златните години на Петното, а вечерта ще бъде солидно подплатена от VJ сетове с филмова и не само тематика . Ще преминем през целия музикален спектър от хип хоп и денс до индъстриъл и електроника.

Windows 98 е едно аудио-визуално преживяване, което ще Ви накара да се върнете в онези далечни години, когато се зараждаха интернет залите, Winamp беше нашият „касетофон“ и mIRC и ICQ бяха начин за общуване.

Ще завъртим много видео, плочи, лазери и нипитки в БийБоп на ул.Гладстон 1 (първи етаж).

Всякакъв 90’s MTV/VIVA/TMF9 дрескод е добре дошъл, но не забравяйте – носете си удобни обувки и слънчеви очила Очакваме Ви, за да се веселим все едно е 1999!

Bee Bop Café

20:30 часа

Пълдин квинтет@Контрабас

В петък ще ви срещнем с една талантлива дама, която свири на един по-екзотичен и необичаен за джаз музиката инструмент. Гостува ни Николета Хайтова.

За своя проект тя е поканила пловдивски джазмени и приятели, заедно с които разнообразяват музикалната джаз среда на клубния и концертен бе ге живот.

Ще чуете весели, забързани, любими и не много популярни джаз стандарти, ала в съзвучието на флейта.

Ще гарнираме лайфа с вкусна храна и безброй напитки.

Заповядайте на „Puldin 5tet“ в джаз клуб Контрабас.

Николета Хайтова – флейта

Димитър Льолев – саксофон

Мирослав Турийски – пиано

Александър Леков – бас китара

Начо Господинов – барабани

Бар Контрабас

21:00 часа

Spin Me Into Light / With Lite Spice

Ще бъде свежо. Танцувално. В любимия ви дървен бар!

Петък, след работа.

Петното на Роршах

22:00 часа

„Глас и Акордеон“ – Album Promo /DESI ANDONOVA & ILKO GRADEV/

Заповядайте на едно изискано музикално пътешествие с „Глас и Акордеон“ – проект, в който гласът среща чувствеността на акордеона, за да създадат звучене, вдъхновено от златната епоха на джаза и блуса.

Деси Андонова и Илко Градев представят своя първи съвместен албум – изящна селекция от девет емблематични композиции от 30-те и 40-те години на XX век. Всяка интерпретация е дълбоко лична – едновременно с почит към оригинала и с фина съвременна чувствителност.

Кулминацията на вечерта ще бъде премиерата на техния авторски сингъл “Dance of Liberation” – произведение, носещо духа на вътрешна свобода, смелост и преобразяване. Една уверена стъпка към следващата глава в тяхното музикално пътешествие.

​Десислава Андонова, известна като Desy, е изтъкната българска певица, автор на песни и DJ, отличаваща се с богатия си стилов диапазон и кадифен тембър. Тя е била част от групи като Phuture Shock, Plastic Hi-Fi, Scam, Lava Lava и Sentimental Swingers, а през 2019 г. издава соловия си албум „Audiobook“. ​

Илко Градев е изявен акордеонист и клавишен изпълнител, известен с участието си в различни музикални проекти, включително „Alexander Mihaylov & His Patardia“ и DBD (DaBeDa). Той умело съчетава фолклорни и джаз елементи в изпълненията си, допринасяйки за уникалното звучене на формациите, в които участва.

Jazz Club В Джаза / Jazz Insights

20:30 часа

MAZETTO GROOVES /w ANGEL, .PAFF & SHISHKAVELI

Готови ли сте за нощ, пълна с бийтове, ритъм и стил в #BallyClub?

ANGEL, .PAFF & SHISHKAVELI ще ви пренесат в друго измерение!

Очаквайте:

• дълбоки GROOVES

• танцова енергия без почивка

• атмосфера, която не се забравя

Bally Club

21:00 часа

26 април

Безопасна приказка

„Безопасна приказка“ е образователен спектакъл, който ще научи децата на основните правила за безопасност…

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Капан за самотен мъж

oт Робер Тома

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Дон Жуан

Моцарт, опера

Диригент – Лучано Ди Мартино

Режисьор – Михал Знаниецки

Художник на декора – Луиджи Сколио

Художник на костюмите – Михал Знаниецки

Хореограф – Диана Теохаридис

Художник осветление – Дариус Албрихт

Мултимедия и проекции – Каролина Ячевич

Асистент – режисьор – Дима Димитрова

Хормайстор – Цветан Цветков

Речитативи – Анна Химорода

Солисти – Божидар Божкилов, Евгения Ралчева,

Георги Султанов / Марк Фаулър, Михаил Пулиев,

Мария Радоева, Евгений Арабаджиев,

Димитрина Кечеджиева, Николай Бачев

Хор, балет и оркестър на Опера Пловдив

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Археология за всеки – археологическа обиколка: Небет тепе

През месец април Регионален археологически музей ви кани на специална археологическа обиколка из новооткрития археологически комплекс „Небет тепе“ – едно от най-емблематичните места в Пловдив, където историята оживява под открито небе. Това ще е пътешествие през хилядолетията – от праисторическите заселвания до средновековните крепостни стени.

Небет тепе, централен вход

10:30 часа

Жената зад майката: за дивото, гнева и себеоткриването | Клуб Самодива

Какво се случва, когато жената, останала сама с детето и своето изтощение, започне да се превръща в кучка?

„Nightbitch“ / „Нощната кучка“ на Рейчъл Йодър – както в книгата, така и във филмовата адаптация – е откровена алегория за тъмните и диви страни на майчинството. Тя разкрива как обществените очаквания към жените често поглъщат тяхната индивидуалност, докато дивото в тях настоява да бъде чуто.

Ще говорим за:

какво е да бъдеш майка и да се чувстваш изгубена

яростта като форма на грижа

съпротивата срещу идеализираните образи на жената и майката

метаморфозата като освобождаване

Котка и Мишка Coworking, Пловдив

11:00 часа

Детско ателие: Играй и откривай тайните на музея!

Ателието е част от програмата на Фестивала “Млада Синя Земя”, който празнува любовта към природата, знанието и бъдещето на планетата ни!

На 26 и 27 април (събота и неделя), от 10:00 до 16:00 ч., в уютната зала “Ботаника”, малките откриватели ще могат да се включат в ателие, изпълнено с интерактивни игри и занимания, свързани с тайните на природата и животните, които живеят в музея.

Какво предстои:

•Решаване на забавни и образователни задачи

•Игра с въображение и логика

•Среща с нови приятели

•Учене чрез игра в вдъхновяваща атмосфера

Регионален природонаучен музей

10:00 часа

Рисуване на детски лица „Земята в усмивки и цветове“

Работилницата е за рисуване на детски лица със специални безвредни бои за боди арт и ще се проведе на 26 април (събота) от 11:00 до 13:00 и от 14:00 до 16:00.

Парк Дондукова градина

Камерна сцена Пловдив 2025: Секстет

За първи път в Пловдив и в първия концерт на групата за 2025г., Васил Хаджигрудев пристига с проекта си „Секстет“ за един ексклузивен концерт на Камерна сцена Пловдив. На живо ще бъде представен не само материала от албума, но и нови, аранжирани за състава композиции. Публиката ще чуе динамична и изненадваща музика, разтягаща ни в емоционални амплитуди, вариращи от ефирна красота и прекрасни мелодии до хаос, в който се блъскаш, като в стена.

Първо студио на радио Пловдив

19:00 часа

Пикник на Марица в събота

Целта е да се съберем на едно място активни хора от града, да обменим идеи, да се опознаем. Смятаме, че реката е важен елемент от градската среда, който трябва да ни обединява и вдъхновява, и точно затова избрахме брега на Марица за тази неформална среща.

От нас е само поканата и чували и ръкавици за почистването. Всеки има свободата да си донесе храна, напитки, игри и каквото е необходимо, за да бъде е удобно на тревата (одеяла, възглавнички, ВОДА!, салфетки…).

Стремим се да използваме съдове за многократна употреба и да намалим до минимум отпадъците от пикника. Призоваваме ви за същото!

Южен бряг на Марица, зад Хуманитарната гимназия

16:00 часа

DEPECHE-MODE ORG CONVENTION ‘025 / DAY 1

MODE2K е aудио-визуален проект, вдъхновен от творчеството на легендарните Depeche Mode. Визуализациите са заснети от висококачествени източници, а оригиналните аудио тракове са преработени, придавайки на проекта уникален звук и визуална динамика.

Проектът е резултат от сътрудничеството между двама артисти от Пловдив — Shunt и N:Mode, и бива иницииран, когато двамата се свързват, за да споделят спомени от гиговете си с Анди Флечър по време на българското му турне през далечната 2007 г.

През изминалата година MODE2K имаха успешни гигове на сцени в Европа и Северна Америка, със запомнящи се участия в САЩ, Италия, Румъния, Гърция, Сърбия и други. Със своето авангардно звучене, вдъхновено от Depeche Mode, и невероятна визуална енергия, проектът продължава да впечатлява и да събира фенове по целия свят.

Можете да очаквате:

Нощ, посветена на Depeche Mode – музика, атмосфера, изживяване

Специален DJ lineup с емблематични сетове

Уникални аудио-визуални моменти

Среща на DM общността – фенове, спомени и много изненади

Depeche-Mode.org е проект създаден пред 2005-та година. Зад гърба си има над 20 събития в България, гости на които са били Andy Fletcher, De/Vision, Seabound, Ревю, Нова Генерация, както и редица диджеи от България и чужбина.

Bee Bop Café

20:00 часа

ME AND MY DEVIL | Album Promo – Rock Bar Download /PD/

Rock Bar Download presents live:

ME & MY DEVIL

VOLUME II

ALBUM PROMO

Rock Bar Download

20:30 часа

Tommy Riverra at Bally Club

Дълбоките бас линии, ритмичните елементи, енергичният, динамичен и мелодичен звук на House, Deep, Tech, Afro, Electronica са характерни за музиката, която описва Tommy Riverra!

Bally Club

21:00 часа

Frinda di Lanco (Avec Plaisir Records, Berlin)

Frinda di Lanco е добре познато име в музикалната ъндърграунд сцена на Берлин и отвъд. Любовта ѝ към музиката намира отражение в многобройните ѝ таланти – тя е диджей, колекционер на плочи, радиоводещ и мениджър на лейбъл с уникален стил. Нейната страст е откриването на скрити музикални съкровища, които да сподели с публиката си.

DJ сетовете ѝ са еклектични, преминаващи през различни жанрове и епохи. Умението ѝ да съчетава познатото с непознатото създава неповторима атмосфера, с която кани слушателите на музикално пътешествие.

От забравени disco парчета през balearic красоти до съвременни електроники – всичко това и още много може да се чуе в нейните сетове.

Феновете са я слушали на фестивалите Fusion, Primavera Sound и Boom, както и в легендарните горещи точки на Берлин като Italorama, Cocktail d’Amore и Horse Meat Disco, където еклектичната ѝ селекция резонира с авангардния дух на града. Партитата Sound Metaphors и Fandango, известни със своята заразителна енергия, са още едно платно за нейното изкуство. Освен в родния Берлин, нейните сетове са звучали и в Мексико Сити, Сан Франциско, Копенхаген, Дъблин, Хелзинки и други.

Освен DJ, Frinda di Lanco е и радиоводещ със своето предаване „Music From Mullets“ по Cashmere Radio. А през останалото време ръководи музикалния лейбъл Avec Plaisir Records заедно с партньора си Henrik Stein.

Клуб Фарго

21:00 часа

NODAPSKILLS / ЕТАЖ 0

Тази събота продължаваме да поддържаме духа на ЕТАЖ НУЛА!

NODAPSKILLS , ще ни пренесе отново в света на електронната музика със стилове като: UKG, BASSLINE и още няколко изненади!

Сложете си тъмните очила и се отдайте на вечерта!

Петното на Роршах

22:00 часа

STEVE HAMILTON Trio

Сътрудничеството между шотландския пианист и Христо Йоцов датира отпреди много години и е причина за редица музикални приключения – концерти с румънския басист Педро Негреско и британския саксофонист Тим Гарланд.

Съдбата определи Хамилтън да има свой дом в София и в последните години да стане неразделна част от джазовите проекти на редица български музиканти. Брилянтен пианизъм, съчетан с оригинална импровизаторска и композиционна мисъл – това са само част от причините да бъде желан партньор сред джазовите музиканти в България и по света.

Триото е създадено по предложение на Христо Йоцов с идеята Стийв да поеме лидерската функция в класическо джаз трио – една от най-характерните формации в историята на джаза.

В това премиерно изпълнение в клуб „Insight Jazz“ ще звучи музика на Хамилтън, която много ще ви напомня легендарното трио на Бил Евънс в съвременен вариант.

Jazz Club В Джаза / Jazz Insights

20:30 часа

27 април

Мързеливата пчеличка

Една история за пчеличката, която научава колко е важно да се грижи за своите цветя.

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Творческа работилничка „Земята в нашите ръце“

В този специален ден ще рисуваме, ще се вдъхновяваме от планини, гори, реки и животинки, и ще си припомним колко е важно да пазим нашия общ дом – Земята.

Ще рисуваме нашата Земя – такава, каквато я виждаме и каквато мечтаем да бъде.

Всяко дете ще направи своето земно кълбо, а после всички ще оставят своя отпечатък върху листа с длан.

Накрая ще се образуват лъчи от десет детски ръчички и всички деца ще допринесат за изграждането на рисунката на тяхното другарче.

Регионален природонаучен музей Пловдив

10:00 – 12:00 часа

14:00 – 16:00 часа

История и архитектура на арменския квартал

Фондация „Български архитектурен модернизъм“ и Free Plovdiv Tour ви канят на архитектурно-историческата обиколка „История и архитектура в арменския квартал“.

От векове Пловдив е известен като мултикултурен град, където и до днес заедно живеят хора от различни религии и етноси, формирайки свои квартали и махали. Обиколката е посветена на сградите и архитектурното наследство на арменците в Пловдив. Ще поговорим за историите на хората, обитавали прекрасните къщи, които сме подбрали в маршрута. Ще разгледаме самите сгради и техните особености. Също така, ще обърнем внимание на места и паметници от голямо значение за арменската общност в града под тепетата.

Обиколката ще се проведе на български език и е безплатна. Записването е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. Молим да заявите своето присъствие чрез имейл на info@freeplovdivtou

Широкото в Капана

10:00 часа

Празник на танца и спорта – безплатни тренировки + концерт

Програмата започва в нашите танцови зали с безплатни класове за деца и възрастни.

Начало: 10:00 ч.

Локация: DS Magnifique, хотел СПС, ЕТ. 3 (вляво с асансьор)

В 16:00 ч. ще проведем концерт с разнообразна танцова програма на открито с участието на нашите ученици + томбола с награди за всички присъстващи.

Продължителност: 16:00 – 17:30 ч.

Локация: жк. Тракия, парк 2019

Събитието е в чест деня на Балета.

Арт работилница “Ние сме Земя”

В източната философия се смята, че сме съставени от 5 елемента – земя, вода, въздух, огън и етер (жизнената енергия).

Ние не сме нещо отделено, ние сме всичко, което ни заобикаля.

Дървото отсреща е нашите дробове, реката е нашето кръвообръщение, земята е нашата плът.

Това усещане за свързаност ще нарисуваме под формата на колаж с природни материали.

Човешко тяло съставено от и свързано със заобикалящата го Земя.

Ще използваме цветни моливи, водни бои, семена, пясък, части от клонки, лепило.

Ще започнем със сетивна игра – със затворени очи пипаме, изследваме и разпознаваме сменца и други земни текстури.

Ще рисуваме на картон 35/50 см.

Регионален природонаучен музей Пловдив

11:00 – 13:00 часа

15:00 – 17:00 часа

Без гаранция

Без гаранция! Турнир от турбулентни комични ситуации, в които, без да знаем, сме поставяни, и в които са ни поставяли. Бокс в няколко рунда между двата пола, където единствените разрешени удари са смехът, иронията, пародията и сарказма.

В менюто от скечове е включен и сценичен турнир по смешни житейски ситуации, претворени от актьорите Стефания Колева и Деян Ангелов. Включете се с тях в бягането с препятствия по всички забавни теми. Без заобикалки. Със самочувствие на победители. Разбира се, без гаранция!

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Коктейл Култура

Коктейлите са изкуство. Но тази неделя те стават битка.

В подножието на Бунарджика – без домашен бар, без сигурна публика – четирима от най-легендарните бармани на Пловдив влизат в прословута битка:

Младен и Маш Митак, Мишо и Демис

Всеки с техниките си. С почерка си. С фокусите, които правят нощта незабравима.

Всеки с по една цел – да спечели гласа на публиката и да прибере целия бакшиш в края.

Ти не си просто зрител. Ти си журито.

Присъстваш. Опитваш. Гласуваш. И решаваш кой ще е царят на Коктейл Култура тази вечер.

Барът на Пожарната на Майна Таун, под хълм Бунарджик

18:00 часа