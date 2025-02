Какво да правим в Пловдив (07.02–13.02)

Send an email

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

07 февруари

Съвременна графика

Графиката със своята условност и безкрайни възможности за експресивно въздействие създава атмосфера, която никое друго визуално изкуство не може да постигне. Нейното възприемане изисква определено ниво на познание, опит, естетически вкус. Условността на изразните средства, особената атмосфера на вглъбение, тишината на графичния лист – всичко това оформя нейното особено място сред визуалните изкуства. Технологията на създаване на образа, съпротивлението на материала, ефекта на печатарското мастило върху хартията, дългия процес на обработка и насищане, необходимостта от желязно владеене на рисунката – за да се прави графика, трябва отдаденост и високо ниво на професионализъм на твореца. Тя изисква своето пространство, усилия, база, опит.

Изложбена зала, бул. „Цар Борис III Обединител“ 153

07.02 – 04.03.2025

Новите диригенти на Европа

симфоничен концерт

Дом на културата „Борис Христов“

19:00 часа

ВАСКО КРЪПКАТА & ПОДУЕНЕ БЛУС БЕНД // LIVE @ ПИВОВАРНИЦА FRIK&S / ПЛОВДИВ

Легендите на българския блус – ВАСКО КРЪПКАТА и ПОДУЕНЕ БЛУС БЕНД се завръщат в ПИВОВАРНИЦАТА в Пловдив.

Ще има блус, ще има бира, ще има много музика и настроение.

ПИВОВАРНИЦА FRIK&S

21:30 часа

„JАZZ CRIMINALS“ – БАНДА БЕЗ ПРАВИЛА!

Jazz Criminals: Музикални престъпления без давност!“

Внимание, почитатели на джаза – нова престъпна групировка е на свобода и вилнее по сцените! “Jazz Criminals” се сформира в началото на 2025 г. и вече оставя своя музикален отпечатък, заобикаляйки всички “правила” на жанра. Въоръжени с Павликенски и Панагюрски фюжън, те комбинират авторски композиции с вдъхновения, които карат ритъма да избухва като добре планиран обир.

Jazz Club В Джаза / Jazz Insights

20:30 часа

Кърпаров/Карагеоргиев/Турийски/Желев@Контрабас

В първия февруарски петък ще ви спретнем един много пловдивски джаз лайф, за да отпразнуваме приятелството, музиката, това, че сме заедно, че отбелязваме месеца на любовта, въпреки, че любовта не бива да има месец, и че пиенето не свършва.

Та в петъка на 7 -ми февруари ще ни забавляват с авторски и стандартни джазови вариации, изпълнения с много неизвестни, със соло на китара, с романтично пиано, с меден саксофон и така нататък, и така нататък …

Петъчните ни джазмени нямат нужда от представяне, те всеки път се представят добре

„PLoVe’div Бас квартет“ в състав са:

Владимир Кърпаров – саксофон

Николай Карагеоргиев – китара

Мирослав Турийски – пиано

Кристиян Желев – барабани

Бар Контрабас

21:00 часа

DJ FUKKO at PETNOTO / Groove, Funk, Disco

Този петък (07.02), Александър Пейков, известен като FUKKO в Dj вселената, ще ни гостува!

Той ще ни отвее с танцувалната си музикална колекция, която е събирал на винили през годините и дигитализирал!

Ще бъдат танци, ще бъдат в петък!

Петното на Роршах

22:00 часа

08 февруари

Доктор Дулитъл – премиера

Приключение, изпълнено с хумор, което напомня, че за да разберем другите, първо трябва да се научим да слушаме.

Държавен куклен театър

10:30 часа

11:45 часа

Семейство Адамс

Мюзикъл от Маршал Брикман, Рик Елис и Андрю Липа

Режисьор – Петър Одажиев

Диригент – Константин Добройков

Художник на костюми – Николина Костова – Богданова

Хореограф – Амедео Джунта

Хормайстор – Цветан Цветков

Превод – Цветомира Цонева

Солисти – Евгений Арабаджиев, Юлия Йорданова – Керана, Калина Костова, Цвети Пеняшки/Александър Баранов, Димитър Ангелов, Матей Минчев, Николай Бачев, Даниел Русев, Марияна Панова, Тодор Борисов, Мария Атанасова

Оркестър, Хор и Балет на Опера Пловдив

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Аниме клуб

Аниме клуб“ има за цел да представи историята на така известния японски жанр.

Клубът събира феновете и тези, които искат да знаят повече за аниме на едно място. Участниците споделят своите истории – какво са гледали за първи път, защо им е харесало и как им е повлияло в живота. Също така по време на срещите на Клуба има интерактивни дейности, целящи сплотяването и опознаването на групата.

Как да участваш? – регистрация за клуба тук: https://forms.gle/SqxmfmZrtvyhNfoR9

Младежки център Пловдив, зала Библиотека

13:00 часа

Изложба „Литография“ // Цветан Стоилков

Цветан Стоилков представя своята първа самостоятелна графична изложба,фокусирана върху една от последните класически графични техники – литографията.

Със съвременен прочит, изложбата подчертава значимостта на тази техника, която е предшественик на офсетния печат.

Експозицията включва 20 литографски произведения, изпълнени в различни техники: лави, креда, туш и алграфия. Всички произведения са ръчно литографирани и

отпечатани от автора и отразяват неговите търсения и експерименти с формата. В тях ще откриете фигуративни интерпретации – многофигурни композиции,едно фигурни

изображения, портрети и деформации – изпълнени чрез линии, петна и текстури, съчетаващи черно,сиво,бяло и цвят.

Творбите са създадени по време на тримесечния стаж на автора в Академията за изящни изкуства в Гданск, Полша, където той задълбочено работи литография.

По време на изложбата ще бъде представен и „Графичен кабинет на художника“, който включва графични творби, изпълнени в техниките на дълбок и висок печат. Тези

произведения ще бъдат достъпни за закупуване на алтернативни цени, като целта е да се демонстрира пълният спектър от графични техники и да се популяризира графичното изкуство.

Концерт

От 21:00ч. , посетителите ще имат възможността да се насладят и на концерт на група „Стрък“, която ще създаде допълнителна атмосфера с музикалното си изпълнение.

Специално събитие:

На 15 февруари 2025 г. (15:00–17:30 ч.) авторът ще проведе демонстрация, на която ще покаже техниката и процеса на отпечатване на висок печат. Това ще бъде уникална възможност да надникнете в закрития свят на графиката, да зададете въпроси и да наблюдавате работата отблизо.

Галерията

18:00 часа

Изложбата продължава до: 23 февруари 2025 г.

Време за посещения

Петък: 15:00–19:00 ч.

Събота и неделя: 14:00–19:00 ч.

Saturday Jazz: VILI STOYANOV QUARTET LIVE!

Тази събота ви очаква джаз, който диша, пулсира и завладява! Vili Stoyanov Quartet събира на една сцена четирима виртуози, готови да ви поведат на пътешествие през смелите нюанси на импровизацията и неустоимия ритъм на модерния джаз.

Очаквайте груув, който раздвижва, мелодии, които разказват истории, и ритъм, който държи напрежението до последната нота. Ако обичате джаз, който провокира, изненадва и остава, това е вечерта, която не искате да пропуснете!

Jazz Club В Джаза / Jazz Insights

20:30 часа

Сrowfish EP Release / 4? & Born Erased – 08.02.25

Сrowfish на живо в Пловдив за техния EP Release концерт – A Dream Within a Dream

Специални гости ще са групите 4 Questions & Born Erased

15 години след последното си участие в Пловдив, Crowfish се завръщат за един много специален концерт, в който ще представят чисто нов материал от EP-то си „A Dream Within a Dream“. Нещата стават още по-интересни и със завръщането на алтърнатив явлението 4 Questions. Картината ще допълни проектът Born Erased, който ще открие събитието.

Rock Bar Download

20:30 часа

SATURDAY RETRO STORM WITH “LITE SPICE“

От доста време не сме правили приключение назад в годините!

Тази събота ще запалим машината на времето и ще се върнем до седемдесетте и ще обърнем внимание на всички танцувални хитове чак до деветдесетте!

Очакваме ви с удобни обувки за танци и фънки настроение!

Петното на Роршах

21:30 часа

Benti Tres & Ann de Amor at Bally Club

Присъединете се към нас на 8-ми февруари (събота) за една незабравима вечер, изпълнена с музика и добро настроение!

Bally Club

21:00 часа

SpaceWeaver / low-key – Bee Bop Café

SpaceWeaver е Heavy Psychedelic/Stoner/Doom рок група, създадена през късната 2021 година, която тъче прогресивни спейс рок груувове примесени с тежки удавени във фъз рифове. Наскоро бандата издаде първия си дългосвирещ албум озаглавен ‘We were here all along’ (2024).Той ще ви отведе на вселенски приключения във времепространството, вдъхновени от примера на King Buffalo, Elder, Naxatras и други институции в модерния психделечния прог рок. Освен този албум групата активно работи по следващите музикални преживявания, които ще разтърсят сетивата ви и ще ви пренесат в друго измерение.

SpaceWeaver са:

Николай Маринов – китара, вокали

Теодор Димитров – китара

Симеон Баятов – бас, noise вокали

Михаил Ангелов – барабани

low-key е пловдивска банда, която комбинира post-punk, shoegaze, psychedelic и stoner rock в музиката си.

През 2024 година излязоха първите два сингъла от предстоящия дебютен албум на групата.

Групата е в състав:

Добрин Хаджиев – барабани,

Димана Бикова – бас и вокали,

Тодор Карагяуров – китара и вокали и

Тодор Генев – китара.

Bee Bop Café

20:30 часа

