Какво да правим в Пловдив (06.12–12.12)

06 декември

ППД „Ангел Букурещлиев“ посреща Никулден с вдъхновяващ концерт

Пловдивско певческо дружество „Ангел Букурещлиев“ ще поднесе на пловдивчани незабравимо музикално пътешествие. С благородната мисия да събере средства за деца в нужда, концертът обещава да бъде не просто събитие, а емоционален празник на музиката и добротата.

Входът е свободен! На място ще има кутии за дарение в полза на благотворителната кауза.

Ул. Ангел Букорещлиев 18

18:30 часа

Ръкомахане в спокан

от Мартин Макдона, режисьор Елица Йовчева

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

С най-голямо уважение

автор и режисьор Камен Донев

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

ENGINEER OF DEATH, FROM THE ASHES НА ЖИВО В ПЛОВДИВ / КЛУБ ПЕТНОТО НА РОРШАХ.

Време е да разтърсим Пловдив с едно дългоочаквано събитие! Концертът ще бъде първият по рода си в „Петното на Роршах“ от години насам, като ще бъде открит от най-новата deathcore банда на Варна, а именно Sentinels of Despair , които ще ви вкарат в настроение за агресивни танци, а след това купонът ще продължи с голяма доза брейкдауни с добре познатите на пловдивската сцена From The Ashes! A веднага след тях троянските машини Engineer of Death ще се погрижат вечерта да завърши подобаващо с оригиналната им доза модерен хардкор.

Тази вечер ще бъде нещо специално – подготвили сме изненади, които ще видите само на тази дата. Очаква ви концерт с тежък звук, наситена атмосфера и енергия, която няма да забравите!

Петното на Роршах

20:00 часа

THEODOSII SPASSOV – NO KEYS TRIO•@Insight jazz club

Вратите на Insight jazz club се отварят за нещо повече от концерт – за изживяване, което ще запомните завинаги.

На тази сцена няма да имапросто музика. Ще Има буря. Ще Има тишина.Ще Има живот.

Когато Теодосий Спасов докосне кавала, времето спира. Звукът му е дъхът на земята, ехото на древни планини, шепотът на безкрайни нощи. Той вплита българската душа с джаз импровизацията и създава магия, която резонира в сърцето на всеки, който я слуша.

Високо, високо…

и чак към корените

Има едно изкуство, което стига пряко до сърцето и емоциите, и ако има силата, въздига ги. Мнозина са призвани, но малцина са избрани да създават музика за душата. Сред тези избраници на Съдбата е Теодосий Спасов. Неговата музика е определяна като неземна и космическа, наричат го Кавала на планетата. Но най-ценното качество на музиката, която той създава, е, че е наша, българска, а по свой начин тя докосва всеки човек и всяко същество тук, на Земята. Той успява в кавала си да улови ветровете на Еверест, съумява да накара дори и пингвините на остров Ливингстън да се заслушат в неговите изпълнения.

Албумът на Безклавишното трио, в който жанровата ограниченост просто липсва, отваря вратите на необятното в нас. Заедно с бас китарата на Александър Леков и барабаните на Начо Господинов, Теодосий пее, свири на кавала си и ни представя букет от осем музикални пиеси. Дава верния ориентир на „Изгубените китове“, вдъхновява едно „Глухарче“ да разцъфти и да полети… „Ние сме вода“ и водата в нас кипва, понесени от „Беломорска песен“, „Яфо“ и „Право хоро“. Емоционалните му експерименти продължават в „Епруветка“ и накрая, разпалил нашата божествена искра, ни изстрелва високо, високо в далечно „Копнение“. Артист, музикант, композитор, Теодосий Спасов с Безклавишното трио намира онзи магически начин да ни изпрати на далечно пътуване навътре и все по-навътре в себе си, чак към корена.

Jazz Клуб в джаза/ Jazz Insights

20:30 часа

Никулден в Bally Club с 5KOV

BallyClub отбелязва Никулден с парти за всички празнуващи – елате да споделим вечерта с много музика и настроение с 5KOV зад пулта!

Bally Club

21:00 часа

07 декември

Дядовата ръкавичка

Любимите актьори разказват любимата приказка за животните, които намират дом в една… ръкавичка!

10:30 часа

11:45 часа

Държавен куклен театър

Археология за всеки: Археология на бойното поле

Декемврийската среща с археолога Калоян Даяров ще ви отведе на бойното поле на древността. В беседата „Археология на бойното поле“ ще разберете какви останки от военни действия откриват археолозите и как те ни помагат да разгадаем тайните на миналото. Ще бъдат обсъдени защитно и нападателно въоръжение, като ще видите и интересни примери от нашата експозиция.

Местата са ограничени, затова е необходимо предварително записване – на място в музея, на телефон 032/ 624 339 или в социалните мрежи.

Самата беседа е безплатна, но тъй като част от нея се провежда в експозиционните зали ще трябва да заплатите входна такса за музея.

Регионален археологически музей

10:30 часа

„Работилница за коледно настроение и украса“

Образователно, творческо и забавно занимание за деца от 5 до 12 години.

В най-празничните дни от годината ще тръгнем по следите на

Коледния дух. Първата ни спирка ще е зала „Ботаника“, където децата ще научат любопитни и малко известни факти за иглолистните и вечнозелени растения. Очаква ги вълшебната история на Коледните дървета в различните страни и традициите с подаръци у нас и по света

Следващата спирка ще е празнична работилница, в която децата ще творят досущ като джуджетата на Дядо Коледа. Ще създават играчки за елхата от рециклирани и природни материали. Ще моделират, оцветяват и декорират новогодишна украса.

На финала ще превърнат отпечатък от собствената си длан в

авторски портрет на белобрадия старец. Как се случва тази магия и дали Снежанка ще даде инструкциите стъпка по стъпка ще научат тези, които се включат в приключението. Сигурно е, че всяко дете ще си тръгне с картина, ръчно направена коледна играчка и празнично настроение!

Сдружение „АртеВизия“ се ангажира с провеждането на заниманието и осигурява всички материали за работилницаta

Регионален природонаучен музей

10:00 часа

13:00 часа

IX-тата Годишна изложба на ДАФНИ

За първи път това забележително събитие ще се проведе извън столицата, предоставяйки на пловдивската публика възможността да се докосне до изключителни произведения на изкуството, вдъхновени от природата.

Входът за откриващото събитие на 7 декември е свободен.

Регионален природонаучен музей

18:00 часа

07.12.2024 – 11.01.2025

Базар за бордови игри / Тест на Керъм (индийски билярд)

Тази събота се събираме в Offline Café за предколеден базар на бордови игри и чаша горещ шоколад (или студена бира). Ако не си харесате нова игра или не успеете да се отървете от Не се сърди човечето, което баба ви подари за миналата коледа… поне може да изпробвате една игра на индийски билярд срещу останалите непрофесионалисти и да ги впечатлите с умения за които не сте подозирали.

Или може просто да дойдете да поиграете на любимата си игра – няма да ви върнем.

Offline Café

14:00 часа

Лешникотрошачката

Диригент – Петър Тулешков

Балет и Оркестър на Опера Пловдив

Дом на Културата „Борис Христов“, Пловдив

18:00 часа

Светлина и надежда в Стария град 2024

от 11.00 до 13:00 часа

Постоянна експозиция на Златю Бояджиев

Творческа работилница за коледни играчки и украсяване на елхата, ръководена от Валя Ангелова

18:30 часа, Малка базилика от Филипопол

Концерт на дамски хор „Захарина Милкова“ при хорова школа „Проф. Марин Чонев“ към община Варна с диригент Сълзица Николова

АРТ

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

ТЕРПЕНТИНА В Bee Bop cafe 7/12

ТЕРПЕНТИНА

гостува за първи път в Bee Bop Cafe

Представя авторска музика

състав :

Иван Юруков – китара, вокал

Петко Славов – бас, вокал

Стоян Божкилов – китара

Николай Димитров – барабани

Bee Bop cafe

21:00 – 23:30 часа

SAVAGE LU at Bally Club

Свежи сетове, омайващи питиета и сладката предпразнична еуфория ще ни държат свежи през цялата съботна нощ.

Bally Club

21:00 часа

08 декември

Болен здрав носи

Забележителна българска народна приказка, в която са противопоставени грубата сила и хитрият ум.

10:30 часа

11:45 часа

Държавен куклен театър

Маргаритка Рожден Ден с Любимите Герои

Любимите герои на децата в едно истински празнично шоу!

Водещ на шоуто e Тоци – най-добрият приятели на нашите герои! Той владее езика на децата и през музика и игри ни пренася в непринудения детски свят! Да се забавляваме заедно – родители и деца и с песен да отбележим празника!

Plovdiv Event Center

11:00 часа

Мъж мечта

Има ли наистина мъж мечта? А какво всъщност искат жените?

В умопомрачителната комедия „Мъж мечта?“ три жени се впускат в емоционална надпревара за сърцето на мистериозен мъж, но нещата далеч не вървят по план. Вместо идеалния романс, те се озовават в шеметен вихър от комични недоразумения, неочаквани обрати и драматични разкрития, които ги карат да преосмислят какво всъщност търсят в един мъж.

Какво ще се случи, когато съдбата си поиграе с техните очаквания? Ще се сблъскат с абсурдни ситуации, ще разголят душите си и ще разберат, че любовта не е съвсем това, което си мислим.

В ролите: Станислава Ганчева, Таня Кожухарова, Десислава Моралес и Иван Матев

Автор : Емилия Павлова

Режисьор: Иван Матев

Сценография и костюми: Светла Колева

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

УСПЕШНИТЕ: Среща с д-р Неделя Щонова

Продължаваме по стъпките на успеха и близките срещи с професионалисти на 8 декември, когато последният гост под прожекторите в Club Fargo за 2024г. ще бъде българският лекар, популярен телевизионен водещ и общественик – д-р Неделя Щонова

Известна със своите инициативи за насърчаване на здравословния начин на живот, д-р Щонова съчетава медицинските си познания с вдъхновяващи послания за личностно развитие, здраве и благополучие.

Тя е водещ на рубриката „Духът на здравето“ по bTV, където представя теми, свързани със съвременната медицина, превенцията на болестите и холистичния подход към здравето.

Очакваме ви!

Клуб Фарго

18:00 часа